Хотя бы изобразите любовь к России

Россия обеспечивает Белоруссии 10 процентов ВВП, а готова и 90 обеспечить. Готова лечь костьми за Армению и обнять всю Украину целиком. Готова петь и плясать у любого закавказского дворца, чтоб сверху открылось окошко и нам ласково махнули рукой, или платком. Да хоть чем махните; можно даже просто воду выплеснуть – всё внимание. На всё готова Россия, лишь бы откликнулись.

Россия говорит Пашиняну: давай мы тебе войну остановим, просто так. Россия говорит Украине: давай мы тебе 3 млрд зелени дадим, а ты даже не возвращай. Россия говорит: пусти меня в Юрмалу пожить, по Вильнюсу походить, оставить три зарплаты, на твоей горе постоять, насладиться твоим вином, выпить всю твою минеральную воду, съесть все твои фрукты по тройной цене. Только позволь.

Мы ведь как любим? Мы берём Гамзатова, Салахова, Искандера, Мкртчяна, Мурадели, Кикабидзе, Айтматова, Гварцетели, Долуханяна, Бабаева и Хачатуряна – и сажаем в красный угол. И говорим: ты мой самый любимый и родной, ты мой ненаглядный, обожаю тебя.

Ну, что, говорим мы, тебе твой Лондон, твой Берлин, твой Париж дадут – они даже на облучок тебя не посадят, тебя не позовут в Голливуд, тебя никогда не воспримут как равного, только не делай вид, что ты Шарль Азнавур. Они любят Азнавура, как французского певца – а мы любим армянских, латышских, туркменских – первозданных, равных себе, какими их мама родила.

Да, эти лживые твари могут дать тебе премию, если ты на английском языке на европейском конкурсе споёшь песню про то, как Россия тебя изнасиловала. Но это, во-первых, всё, на что они способны, во-вторых – именно так, именно в этот момент они сами тебя насилуют. А ты и не понимаешь. Разеваешь рот.

Только здесь в России смотрят на Эстонию и на Грузию, как на центр мира, только здесь поют про Ташкент – город хлебный, только здесь Рига и Баку красиво выбиты на левой и на правой груди. И ещё карта Казахстана на спине.

Но ей, этой России, хочется хоть какой-то взаимности. Едва ли её, такую некрасивую, можно всерьёз полюбить, как мы любили Дапкунайте и слушали Магомаева, но хотя бы изобразить-то можно, хотя бы в самое лицо не пихайте её.

Нет. Вот опять из Армении раздаётся, – одновременно! – зачем вы оккупировали Нагорный Карабах, и, тут же, – почему вы не оккупировали Нагорный Карабах?..

Зачем ты смотришь глазами, Россия, зачем ты ходишь ногами, Россия, зачем ты вообще вся, Россия, исчезни, наконец, как ты заколебала.

Ну? И куда ты исчезла? Куда ты исчезла в самый трудный момент? Почему ты не поешь мою песню, не ешь мою шпроту, не спасла мою землю, не выучила моих детей, не достроила мне завод, трубу и космодром?

Гадина ты, Россия. Ненавижу тебя. Уеду от тебя на лазурный берег индийского океана.

...никуда ты не уедешь, любовь моя. Навеки вместе. Красный угол в моем сердце – пустует. Иди домой.

Источник: блог Захара Прилепина