Как понять язык глобального начальства

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1 марта, понедельник  |  Последнее обновление — 18:39  |  vz.ru
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Дешевым кредитам в России приходит конец

Кредиты в России могут подорожать уже в 2021 году Игорь Зарембо/РИА Новости
Вот уже больше полугода Россия живет в условиях исторически низких ставок по кредитам. Однако потенциал для снижения ставок исчерпан. Более того, щедрость банков может совсем скоро закончиться – кредиты снова начнут дорожать. Почему это может произойти и как россиянам подготовиться к такому сценарию? Подробности...
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Как мятеж Кронштадта изменил ход советской истории

Красные торопились взять Кронштадт до того, как на Балтике вскроется лед – после этого крепость стала бы неуязвимой РИА Новости
«Если бы после перехода под контроль восставших старой столицы – Петрограда – произошла волна коллапсов власти в других регионах, мы имели бы другой финал революции. Установилась бы другая конфигурация власти, без ленинского Совнаркома», – заявил газете ВЗГЛЯД историк Александр Шубин, комментируя шансы на успех вспыхнувшего ровно 100 лет назад антибольшевистского восстания в Кронштадте. Подробности...
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«Великий лакский переезд». За что близнецы-росгвардейцы расстреляли соседа

Дагестанское село Новокули пережило не одну трагедию Юрий Васильев/ВЗГЛЯД
В феврале в одном из РОВД Махачкалы был убит экс-глава одного из сел. Подозреваемые – его односельчане, братья-близнецы, сотрудники Росгвардии. Специальный корреспондент деловой газеты ВЗГЛЯД выяснил причины трагедии – они связаны с масштабным переселением лакского населения Дагестана, которое длится несколько десятков лет.  Подробности...
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Сторонники НАТО увидели в армянском кризисе шанс

«Власть в нашей стране принадлежит народу», – заявил Пашинян перед митингом Степан Погосян/
Photolure/ТАСС
Премьер-министру Армении Николу Пашиняну, отставки которого добивается не только оппозиция, но и руководство армии, предложен путь по выводу страны из кризиса. Он подразумевает, что Пашинян сохранит власть на переходный период, но проведет досрочные выборы. Вроде бы разумно, но есть проблема: эта схема нужна для усиления в Армении поддержки ЕС и НАТО.  Подробности...
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Кадыров отомстил за теракт в Домодедово

«Поставленную Верховным главнокомандующим задачу выполнили», – отчитался Кадыров Пресс-служба главы Чечни/ТАСС
Ровно через 10 лет после теракта в Домодедово возмездие настигло его организатора – «последний амир» Аслан Бютукаев ликвидирован в Чечне. Сообщивший об этом Рамзан Кадыров объявил историю бандподполья в республике оконченной. Действительно, в федеральном розыске не осталось ни одного чеченского террориста. Но ушел ли террор в прошлое? Подробности...
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Как понять язык глобального начальства

Дмитрий Дробницкий
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Советологи разработали особый словарь, чтобы интерпретировать сказанное генсеками и напечатанное в «Правде». Современные страны Запада в плане «кодирования» пошли куда дальше. Их «особый код» – инструмент контроля и средство манипуляции. Подробности...

На Украине наступил 1937 год

Андрей Манчук
Андрей Манчук, политолог
Спустя семь лет мы видим – в стране победившего достоинства построили местечковый тоталитаризм, с абсурдными запретами, ковровыми блокировками и цензурой – чтобы держать в узде ограбленных и обманутых украинцев. Подробности...
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Америку уже лишили будущих поколений

Петр Акопов
Петр Акопов, обозреватель РИА «Новости»
Ничего хорошего в этом нет – но, с другой стороны, американцы сами хозяева своей судьбы. Если они позволяют ставить на себе и своих детях такой эксперимент – то никто другой им не поможет. Даже вежливые русские люди. Подробности...
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Пашинян извинился за "Искандеры"

У Украины нет сердца

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Как Красная армия выиграла «битву с велосипедами»

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Планетоход Perseverance прислал первые фотографии с Марса

НАСА опубликовало фотографии, снятые исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе. Миссия Mars 2020 стартовала с Земли в июле 2020 года, а 18 февраля планетоход приземлился в районе кратера Езеро. Главная задача миссии – забор образцов марсианского грунта, которые будут доставлены на Землю
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Мощнейшая метель заставила закрыть Крымский мост

Впервые в истории открытый в 2018 году мост через Керченский пролив оказался закрыт. В ночь на пятницу на Крым обрушился рекордный снегопад, вынудивший власти остановить движение по мосту. Для борьбы с непогодой мобилизовали бронетехнику и части Минобороны, Росгвардии и МЧС
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Умер Андрей Мягков

В четверг в возрасте 82 лет от острой сердечной недостаточности скончался народный артист РСФСР Андрей Мягков. Актер запомнился зрителю по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Гараж» и «Служебный роман». Коллеги называют Мягкова изумительным артистом, которому были доступны и сентимент, и драма, и трагедия, и философия
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17:52
собственная новость

Девять школ искусств Якутии оснастят в 2021 году в рамках нацпроекта «Культура»

Более 47,8 млн рублей получат девять районных детских школ искусств Якутии на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» в 2021 году, сообщила пресс-служба Минкультуры Якутии.
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11:55

В Якутии по нацпроекту решили открыть девять модельных библиотек

В Якутии выбрали девять библиотек, которые в этому году приобретут статус модельных по национальному проекту «Культура».
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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Как со временем изменилось ваше отношение к Михаилу Горбачеву?
  • Улучшилось

  • Ухудшилось

  • Осталось стабильно хорошим

  • Осталось стабильно плохим
Кто из украинских президентов вызывает у вас большую неприязнь?
  • Зеленский

  • Порошенко
Каким праздником для вас в первую очередь является День защитников Отечества 23 февраля?
  • Гендерным (мужской праздник)

  • Профессиональным (праздник военнослужащих)

  • В равной степени и тем и другим

  • Не считаю этот день праздником
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    Как понять язык глобального начальства

    Дмитрий Дробницкий
    политолог, американист
    		1 марта 2021, 18:10

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что Запад обязан доказать превосходство демократии над остальными системами. Это можно было бы рассматривать как заявку на идеологический спор, если бы должность самого Борреля не являла собой ярчайший пример того, что Европейский союз управляется недемократическим образом – наднациональные бюрократы в нем решают куда больше, чем избранные представители стран, в него входящих.

    Антониу Гутерреш, генсек ООН, еще одной глобальной структуры, чуть ранее объявил белый супремасизм «транснациональной угрозой». Что стоит за этим высказыванием? И что Объединенные Нации должны в связи с этим предпринять?

    Чуть понятнее слова западных функционеров об «агрессивном поведении» России и «хищнических экономических практиках» Китая. Тут хотя бы ясно, кто, по их мнению, виноват. Хотя и непонятно почему.

    Совсем сбивают с толку разговоры об изменении климата и притеснениях меньшинств. И уж вовсе удивительно, что высокопоставленные вашингтонские деятели на полном серьезе рассуждают об «атаках русских хакеров» на американскую демократию и о «конспирологических теориях, провоцирующих насилие».

    Что всё это значит? Как понять, что имеют в виду глобальные лидеры?

    Если не знать контекста, это может показаться острой формой шизофрении, когда пациент теряет связь реальностью. Но куда разумнее предположить, что речь идет об особом языке, коде, в котором вроде бы понятные слова обозначают нечто совсем другое. Тем более что исторические примеры применения особого языка имеются.

    В свое время западные советологи разработали целый словарь, чтобы правильно интерпретировать слова, сказанные советскими генсеками или напечатанные в «Правде» или «Известиях».

    Фото: Tim Hall/Global Look Press

    СССР был страной закрытой, поэтому напрямую достоверность перевода с партноменклатурного на понятный на Западе язык проверить было сложно. В остальном вскрытие официального советского кода не доставляло проблем. Например, существовало всего четыре градации оценки прошедших переговоров с иностранными делегациями – встречи всегда проходили в «деловой», «деловой и дружеской», «дружеской» и «теплой дружественной» обстановках. И больше никак. Поэтому если вдруг при встрече с руководством социалистической страны обстановка была хуже, чем «дружеской», это говорило о трениях в соцлагере. Ну а если с капиталистами поговорили в «деловой и дружеской» или «дружеской» обстановке, значит, отношения стали более доверительными.

    При этом советские власти не прибегали ни к инверсной логике, ни к риторическим манипуляциям, уже тогда хорошо известным как в теории игр, так и в лингвистике. Говоря попросту, в СССР черное не называли белым, а круглое – мягким. Пропаганда оставалась пропагандой, но когда Политбюро говорило о разоружении, оно не имело в виду, что вооружения надо наращивать. И не имело в виду чего-то третьего, например преимуществ социалистической системы хозяйствования.

    Сегодня часто можно услышать, в том числе от американских и европейских политиков и журналистов, что мейнстримные западные СМИ повторяют худшие образцы поведения советской прессы 1970–1980-х годов. Это верно лишь отчасти. Наши западные коллеги в плане «кодирования» пошли куда дальше. Разумеется, это не их инициатива. Они лишь следуют инструкциям.

    Новояз почти всегда признак тоталитарного проекта, от небольших сект до международных политических блоков. Такие проекты, как правило, претендуют на создание или видение некой новой реальности. Для ее описания и нужен новый язык, который часто состоит из привычных слов. Но значение у них уже совсем другое.

    Такой «особый код» – инструмент контроля и средство манипуляции. Поскольку язык напрямую связан с образом мышления, принуждение к «кодированному разговору» меняет восприятие сторонников и дезорганизует противников. Не является исключением и язык глобального начальства, который сегодня обязателен для западных мейнстримных СМИ, университетов, крупных корпораций и всех, кто вовлечен в орбиту планов западной либеральной элиты. Он принуждает к покорности человека Запада и ставит людей за его ареалом в оборонительную, а потому изначально проигрышную позицию.

    Разберем несколько терминов из глобального новояза.

    Демократия. Этим словом сегодня называют не электоральную процедуру, не власть большинства и не институты. И даже не прикрытие для «гуманитарных бомбардировок». Это обозначение западного режима управления. Действия стран, не входящих в Запад, и внутренней оппозиции (например, сторонников Трампа), угрожающих этому режиму, называют «исключительно опасными для демократии». Иногда – представляющими «экзистенциальную угрозу для демократии».

    Обратите внимание, когда в США раздувалась шумиха вокруг «русских хакеров» и «агентов ГРУ» в соцсетях, это не было названо вмешательством во внутренние дела. Вообще для глобального начальства такого вмешательства в природе не существует. Вмешиваться можно лишь во внутренние дела суверенных государств. А суверенитет – вещь вредная. Поэтому поначалу говорили о «вмешательстве в выборы». Позже общепринятым термином стало нападение на демократию. И хотя история с «русскими хакерами» была выдуманной от начала до конца, показательно, что «атакуемым» объектом считался именно режим управления, в то время как «внутренние дела» полностью исключили из языка.

    Расизм. Это приписываемая противникам демократии совокупность фобий, убеждений и глубоко укоренившихся архаичных взглядов, делающих носителей этих взглядов неуправляемыми, не готовыми жить при демократии. Расизм иногда также называют ксенофобией, сексизмом, гомофобией и т. д. Правилами языка это допускается. Термин относительно легко прижился на американской почве, однако в других странах с ним возникли сложности, ввиду чего генсеку ООН и пришлось давать соответствующие пояснения.

    Системный расизм – это расизм, приобретший политическое измерение. Так, простое несогласие с действиями либеральных властей – это простой расизм. А массовое голосование за Дональда Трампа – расизм системный. Подозреваю, что любое несогласие с администрацией Байдена на международной арене будет также в скором времени маркироваться как системный расизм.

    Теории заговора (ТЗ). Этим термином обозначаются факты, аргументы и материальные доказательства нечистоплотности глобального начальства. Так, все данные под присягой свидетельские показания о нарушениях на президентских выборах 2020 года в США, нестыковки в цифрах, измененные иной раз задним числом правила подсчета голосов - это типичная теория заговора.

    Часто ТЗ идут рука об руку с российской кампанией дезинформации (РКД). В частности, видеоролики, на которых были зафиксированы массовые вбросы бюллетеней на избирательных участках ряда штатов, это часть РКД. В Европе неготовность властей к противодействию коронавирусной пандемии – это ТЗ. Любое позитивное освещение демонстраций «Желтых жилетов» и оппозиционных правых партий – это часть РКД. А когда об этом говорит телеканал RT – это нападение на демократию.

    Глобальное изменение климата (ГИК) – это риторический аппарат, призванный обеспечить глобальному начальству управление международным разделением труда и технологическим развитием. Неслучайно поэтому в администрации Байдена на должность спецпредставителя Белого дома по климату назначен опытнейший дипломат и личный друг Байдена Джон Керри. Судя по всему, больших успехов на ниве такого управления у западной элиты пока нет, поэтому о ГИК стали говорить с нотками истерики. И левое крыло Демпартии США, и давосские мудрецы, и сам Керри стали говорить о неминуемой катастрофе через 9–19 лет, если человечество не возьмется за ум, то есть если национальные государства (особенно потенциальные центры развития) не свернут программы суверенного индустриально-технологического развития. Наконец, пару терминов из чистой геополитики.

    Российская агрессия (РА), она же – «агрессивные действия России». Это геополитическая активность Москвы, направленная на укрепление своего суверенитета, обеспечение своих интересов в ближайшем окружении и ведение независимой внешней политики вне рамок, установленных глобальным начальством.

    В 2015 году, когда Дженнифер Псаки была спикером Госдепа, она с трибуны по бумажке зачитала фразу, в которой Россия обвинялась в том, что ее войска находятся в непосредственной близости от границ стран НАТО. Когда журналист возразил, что НАТО, расширяясь на восток, само придвинуло свои границы к России, Псаки с недоуменным видом ответила: «Так или иначе, вы же не будете отрицать, что русские сейчас стоят недопустимо близко к границам НАТО?» То есть она вполне искренне не поняла возражения. Агрессия – это создание помех для Запада. Напомню, что суверенитет является понятием вредным и из глобального языка исключен. И тогда с какой стати кто-то не должен убраться с дороги Запада? Сама логика языка делает саморазоружение и отступление единственным правильным поведением. Остальное, разумеется, агрессия.

    Хищнические экономические практики (ХЭП). Как правило, применяется в отношении Китая и обозначает примерно то же самое, что и РА, но в сфере торговли и технологий. В частности, КНР не может быть державой номер один в технологиях беспроводной связи пятого поколения, поскольку это противоречит схеме международного разделения труда, утвержденной глобальным начальством. В определенной степени стремление России достроить «Северный поток – 2» также является примером ХЭП.

    Даже из такого очень короткого разговорника глобального языка становятся понятны цели и мироощущение западной либеральной элиты. Нашей же основной проблемой является то, что мы продолжаем отвечать им либо на их же языке, либо с использованием англицизмов прошлого века. Первое воспринимается как слабость. Второе – как отсталость. Увы, не только на Западе. Зачастую так это видится и подрастающему поколению, воспитываемому зачастую на заимствованном, а потому враждебном нам глобальном новоязе.

    Поэтому пора бы начать говорить на собственном языке. Для начала – хотя бы между собой.

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