Игры в демократию кончились

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2021 год закрепит новые потребительские тенденции

2020-й кардинально изменил модель поведения потребителей Антон Новодережкин/ТАСС
Прошедший год кардинально изменил потребительские предпочтения людей по всему миру, в том числе и жителей России. Что россияне стали покупать больше, что меньше, какие изменения в итоге произошли в российской экономике в целом и насколько постоянными окажутся эти перемены, сохранятся ли они и в 2021 году? Подробности...
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Twitter столкнул Навального с либералами

Ходорковский и Навальный назвали блокировку Трампа актом цензуры, а Шендерович – проявлением демократии Сергей Фадеичев, Зураб Джавахадзе/ТАСС,
Pavel Golovkin/AP/ТАСС
Американская соцсеть Twitter, навсегда заблокировав американского президента Дональда Трампа с его 88 млн подписчиков, вызвала когнитивный диссонанс в головах российских либералов. Те ощутили острую необходимость реагировать на события в Вашингтоне, но не смогли определиться с линией партии. Почему попытка взятия Капитолия сторонниками Трампа заставила понервничать российских либералов? Подробности...
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Как будут выглядеть войны будущего

Испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» – одно из важнейших событий в военной области в 2020 году Минобороны России/YouTube
Появление у России возможности мгновенно обезоружить США – принципиально новый этап в развитии боевых беспилотников и победа систем связи в битве с системами РЭБ. Все это – только часть ключевых событий в военном деле, произошедших в 2020 году. Какие важнейшие нововведения на наших глазах показывают картину того, как будут разворачиваться войны будущего? Подробности...
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Трампа лишают последней надежды

Дональд Трамп переживает одну из самых драматических страниц своей политической карьеры Kevin Lamarque/Reuters
Дональд Трамп столкнулся с очередным вызовом – ему снова угрожают объявить импичмент. Угроза, однако, выглядит весьма парадоксальной. Президента США хотят изгнать с поста насильно всего за несколько дней до того, как он в любом случае лишится всей своей власти. В чем же тогда смысл этой политической операции? Подробности...
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Почему в Чечне снова стали нападать на полицейские посты

На полицейских в чеченской столице напали с ножами два брата-пекаря из соседней Ингушетии кадр из видео
В центре Грозного боевики зарезали полицейского, еще один правоохранитель ранен. Исполнители теракта уже названы, осталось выяснить заказчика. В чем причины обострения в регионе, который уже давно, казалось бы, стал полностью мирным – и как происходящее может быть связано с недавними боями за Карабах? Подробности...
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Игры в демократию кончились

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной. Подробности...

Интернет-гиганты – новые враги государств

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Если бы Facebook не выжигал огнем и мечом конкурентов, Google не убивал бы поисковую выдачу неугодных, Twitter не издевался бы над президентом, а владельцы стриминговых платформ блокировали бы трансляции с откровенным насилием сами, то необходимости в ужесточении законодательства не было бы. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Врать легче по-украински

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Почему многие русскоязычные граждане переходят на украинский язык в публичном пространстве – в социальных сетях, на официальных мероприятиях, а часто и в дружеской беседе? Это ведь совсем уже не про дискриминацию, а про что-то иное. Подробности...
Обсуждение: 54 комментария
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Как изменится жизнь в России в 2021 году

Новая комедия с Зеленским

Обсуждение: 11 комментариев

Что изменит уход Меркель

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Сторонники Трампа разгромили Капитолий

Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Россияне нарядили новогодние елки с фантазией

Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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Фотографию медиков у кровати пациента с COVID назвали снимком года

«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов. Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене». В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении. По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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12:13

Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Каким будет 2021 год по сравнению с 2020 годом?
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В какой обстановке вы будете встречать Новый год?
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    на ваш взгляд


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    Владимир Можегов

    Игры в демократию кончились

    Владимир Можегов
    публицист
    		11 января 2021, 12:10

    Еще до капитолийских событий (спектакль под названием «93-й год в Вашингтоне») мне хотелось написать статью о главном итоге 2020 года как свершившемся на наших глазах моменте перехода известного нам мироустройства от формата либеральной демократии к формату демократии тоталитарной.

    Поводов события этого странного года давали более, чем достаточно. И понятно почему. Той, настоящей, американской власти, представляющей собой сумму больших денег, транснациональных корпораций, СМИ и обслуживающих ее интеллектуального класса, которую в американском народе зовут deepstate, пришлось идти на беспрецедентные шаги, чтобы избавится от Трампа и вернуть себе официальную власть. А для этого - выйти из тени, показать свои клыки, которые теперь будет не так-то просто спрятать.

    Так, обрушив мир в локдаун и обрядившись в маски, хозяева власти, парадоксальным образом, явили свое истинное лицо. И это важнейшее знание прошедшего года. Маски пресловутой «либеральной демократии» оказались сброшены, и политическая реальность предстала нам такой, как она есть на самом деле. Вот лишь некоторые из важных для осмысления фактов:

    – тотальное лицемерие американского общества, которое являлось то жуткими погромами, преподносившимися «мирными демонстрациями», то в образе мэра, рыдающего над золотым гробом насильника и наркомана, становящегося, в свою очередь, священным символом неорасистского движения, подаваемого как антирасистского.

    – зримый образ американской элиты, представленной полуживым Байденом и его расово и гендерно чистой (с точки зрения новой нормальности) вице-президенткой Камалой Харрис. После 2020-го невозможно уже сомневаться в том, что публичная власть под софитами и реальная власть в США – это все-таки немного разные вещи.

    Фото: Lev Radin/Global Look Press

    – поистине тотальная власть американских СМИ, способных магическим образом подменять любую видимую реальность виртуальной и даже назначать президентов.

    – тотальная цензура тех же СМИ и соцсетей, которой позавидовали бы и времена развитого социализма. Ситуация, когда президент США, самый могущественный, как мы привыкли считать, человек планеты, оказывается в информационной блокаде и вынужден обращаться к народу через твиттер (который позже ему тоже заблокировали) -  еще год-два назад показалась бы нам сюжетом антиутопической фантазии-бурлеска. Однако, вот вам, пожалуйста - новая нормальность уже здесь, и мир, как ни в чем не бывало, проглотил ее, не поперхнувшись, не перевернувшись, оставшись в целом (пусть и с изрядными подпалинами) таким же – по видимости – как и был.

    Однако, таким да не таким. Свидетельство чему – сама принесенная в жертву в этом удивительном году американская демократия. Эти выборы Демпартия не могла бы выиграть (читай: настоящие хозяева власти не перехватили бы ее у самозванца-Трампа), если бы А: мир не был подвергнут локдауну, Б: не была бы разогнана волна левого хаоса, и, наконец, В: не устроен спектакль голосования по почте, которое и позволило при помощи технологичной «машины голосования» передать победу Трампа Байдену.

    Но последние события в Вашингтоне заставляют утверждать нечто большее. Мир не просто переживает момент перехода от либеральной демократии к тоталитарной, но – уже к явно обозначившемуся формату либеральной диктатуры. Прежде всего, включением той же технологичной «машины голосования» демократы обеспечили себе большинство в обеих палатах Конгресса. Следовательно – возможность проведения любых законов и реорганизаций власти, включая судебную и конституционные реформы. События же в Капитолии 6 января дают им возможность введения в будущем чрезвычайных и беспрецедентных мер и являют настоящую катастрофу для будущего республиканцев.

    Чего мог опасаться Глобальный центр, вернув себе власть в США? Только одного: создания мощного фронта сопротивления с харизматичным лидером во главе. Для этого Трампу надо было признать поражение и уйти, хлопнув дверью, уведя армии своих сторонников в оппозицию «Народного фронта» и оставаясь лидером республиканцев. Но события на Капитолийском холме 6 января разрушили этот сценарий. С этого момента перспективы трампистского движения, да и Республиканской партии, как она есть, выглядят весьма проблематично. Партия, еще вчера сплоченная Трампом, сегодня расколота и дезориентирована. Патриоты-трамписты стигматизированы как «террористы». Это удар, который консерваторам трудно будет пережить.

    Понятно, что речь идет о тщательно и умело проведенной провокации, сыгравшей на амбициозности и безыскусности Трампа, лишенного, увы, как оказалось, важнейших качеств политика: навыков холодного стратегического планирования и расчета. Этот буйный харизматик, обожающий купаться в лучах славы обожающей его толпы, оказался не в состоянии просчитать пару ходов вперед.

    Говорить много о том, как именно была проведена эта операция, нет смысла. Все это прекрасно видно на видео и селфи «террористов», штурмующих Капитолий: жалкая кучка вооруженных дубинками полицейских, охраняющих главное здание страны. Кучки жмущихся безоружных молодых людей, опасливо входящих в открытые настежь двери. А затем та же кучка ярких оболтусов, бродящая в растерянности по кабинетам и делающая шикарные селфи на фоне портретов и канделябров. По удивительному совпадению «штурм» произошел в тот самый момент, когда Конгресс приступил к рассмотрению протеста республиканцев против списка выборщиков от Аризоны – одного из спорных штатов.

    Как только была принесена сакральная жертва (убита девушка), штурм был объявлен государственным мятежом, а нападавшие – террористами, оболтусов быстренько вытряхнули из здания, а заседание Конгресса возобновилось. Но… Все требования республиканцев о «10-дневном расследовании фальсификации выборов» вдруг волшебным образом испарились. Сами республиканцы оказались в роли обвиняемых, вынужденных оправдываться за попытку государственного переворота! – кляп во рту, маска на лицах. Всё, что оставалось Конгрессу – быстренько утвердить Байдена президентом, что и произошло.

    Трамп, уже объявленный СМИ террористом номер один, заблокированный «Фейсбуком» и «Твиттером», и, фактически, преданный Пенсом, вынужден заявить о мирной передаче власти. Вот так свершаются настоящие государственные перевороты! Так работают истинные мастера своего дела!

    В итоге: полная и безоговорочная власть Демпартии, дискредитация трампистского движения в глазах «мировой общественности» и разгром Республиканской партии. Можно ли было ожидать такого сокрушительного сценария еще неделю назад? Поистине, такие партии играет сам дьявол. Писатель Михаил Веллер заметил о происходящем: «06.02.2021. Эта дата затмит год падения Римской империи. Осознавать происшедшее вы будете очень долго, а расплачиваться за него – всю оставшуюся жизнь!». Согласен. И всё же – чего же нам ждать дальше?

    Прежде всего, понятно, что после техничного перехвата власти в процессе нынешних «демократических выборов», Глобальный центр более не намерен выпускать власть из рук и повторять «оказии Трампа». Следовательно, игры в демократию кончились. Глобальный центр намерен захватить власть навечно, навсегда. И для этого сегодня у него есть все возможности: легализация 15 млн мигрантов, увеличение числа демократических штатов, расширение состава Верховного суда, последовательный демонтаж институтов традиционного общества — таковы позиции игры, и из них приходится исходить: порядок нового мира уже здесь. (О чем нас, кстати, весь год предупреждали и к чему готовили, старательно пугая вирусом, локдаунами и «Перезагрузкой» Шваба).

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    Но смотрим внимательно: происходящее сегодня в США – ключевая матрица «перезагрузки», которая неизбежно начнет воспроизводится и в остальном мире. И, прежде всего, мы, очевидно, будем наблюдать трансляцию «демократического процесса» в страны-сателлиты свободного мира. Подобная «передача власти» здесь будет происходить так же, вероятно, быстро и уверенно, как было произведено погружение его в локдаун. На повестке дня – жесткая зачистка популистских партий и движений (вроде АдГ в Германии и Ле Пен во Франции), свержение режимов Орбана в Венгрии, Дуды в Польше, Лукашенко в Белоруссии и введение нового формата «несменяемой демократии» – региональных сатрапий глобального центра. Главным надзирающим за Европой призвана стать, очевидно, Британия (для чего она и была выведена из структур Евросоюза в результате Брекзита).

    Одновременно надо приготовиться Ирану, Китаю и России. Первый, очевидно, приговорен, второму предстоит та или иная форма «перезагрузки», дабы оказаться вписанным в Порядок нового мира, третья на первом этапе будет подвергнута очередному экономическому и финансовому прессингу.

    В самих США в то же время будет активно идти процесс дожевывания кусков Республиканской партии и вписывания ее в новый демократический контекст, и, одновременно, жесткая зачистка одноэтажной Америки трампистов-реднеков. Америку ждут жесткие ограничения на ношение оружия, разгул подогреваемого новой демократической властью ультралевого терроризма (Антифа и БЛМ), возможно, патрули нацгвардии и введение военного положения. Но нужно хорошо понимать и то, что, когда новый формат власти в США-Европе будет установлен, настанет очередь России. К чему нам лучше начинать готовиться незамедлительно.


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