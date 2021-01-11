Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»

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11 января, понедельник | Последнее обновление — 07:24 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Жапаров побеждает на выборах президента Киргизии
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Почему многие русскоязычные граждане переходят на украинский язык в публичном пространстве – в социальных сетях, на официальных мероприятиях, а часто и в дружеской беседе? Это ведь совсем уже не про дискриминацию, а про что-то иное.
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2020 год показал, что точек соприкосновения между Россией и странами Европы осталось крайне мало. И в 2021 году картина едва ли изменится к лучшему. Слишком глубоки наши разногласия и слишком невелик в Евросоюзе запрос на улучшение отношений с Россией.
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Стартовавшую 8 января 1942 года Ржевскую битву трудно назвать однозначной победой – потери огромные, задачи не выполнены. Частично это отражено в мрачной возвышенности установленного в апреле 2020-го Ржевского мемориала Советскому солдату. Но принесла ли эта грандиозная битва одну лишь боль, утрату и обширные раны?
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Многочисленные сторонники президента США Дональда Трампа взяли в среду штурмом Капитолий и устроили в нем погром. Стражи правопорядка с трудом вытеснили активистов за пределы парламента. В результате столкновений есть погибшие и раненые. Для многих наблюдателей эти события стали предвестником гражданской войны
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Перед Новым годом по всей стране установили новогодние елки и праздничные украшения. Самыми высокими живыми елками оказались ели в Уфе, Москве и Санкт-Петербурге. Но в большинстве российских городов в этом году нарядили искусственные елки. Самая большая — в Красноярске
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«Ребята, вы крутые» – эти слова благодарности написали врачи клиники Соснового Бора студентам-практикантам, которые проходят там практику. В два часа ночи в COVID-отделении у одного пациента ухудшилось самочувствие. Медики написали сообщение об этом в свою рабочую группу в мессенджере. На помощь им посреди ночи приехали сразу несколько практикантов.
Студенты дежурили у кровати до восьми утра, пока не пришла другая смена. После этого они прилегли отдохнуть прямо в палате реанимационного отделения. Снимок сделала старшая медсестра COVID-отделения клиники. «Сегодня утром пришла в отделение, а на мониторе в ординаторской вот такая картина, – написала она. – Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене».
В клинике отметили, что студентам в принципе хватает времени на отдых. Дежурят они по восемь часов по графику три через один. Всего в ЦМСЧ № 38 в Сосновом Бору работают 13 студентов, 10 из них — в COVID-отделении.
По мнению главного редактора RT Маргариты Симоньян, этот снимок стал фотографией года
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Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
собственная новость
Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельная библиотека в рамках нацпроекта «Культура» открылась в отдаленном поселке лесозаготовителей Югыдъяг в Республике Ком, в ней созданы мультстудия, клубы комиксов, технического творчества, коворкинг-зона, рассказала директор центральной библиотечной системы района Галина Пашнина.
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Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина»
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Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси считает, что у Москвы есть компромат на главу американского государства Дональда Трампа.
«Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа – личное, политическое, финансовое», – сказала она, добавив, что «другого объяснения, почему президент США является до такой степени служанкой (hand maiden) Путина, нет», передает РИА «Новости» со ссылкой на CBS.
По ее мнению, Трамп «виновен в подстрекательстве к мятежу» и «должен заплатить за это». Пелоси рассказала, что хотела обсудить данный вопрос с вице-президентом Майклом Пенсом. Однако когда она и лидер демократов в Сенате Чак Шумер позвонили Пенсу, их «продержали на линии 20 минут», а вице-президент «так и не подошел к телефону». Пелоси заявила, что в тот момент была дома и успела «запустить посудомоечную машину, отнести одежду в стирку», передает ТАСС.
Пелоси также заявила, что Трамп «может помиловать себя за федеральные преступления, он не может помиловать себя за преступления по законодательству штатов», поэтому «против него идет расследование в штате Нью-Йорк».
В понедельник Палата представителей США призовет Пенса воспользоваться 25-й поправкой к конституции США и отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти. Телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию.
Российские блогеры отреагировали на запрет в Twitter хештега 1984
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Российские блогеры прокомментировали блокировку сервисом микроблогов Twitter хештега #1984 из-за сравнения США с антиутопией британского писателя Джорджа Оруэлла.
Пользователи Twitter сообщили, что компания начала зачищать «хештег Оруэлла» после того, как Соединенные Штаты начали сравнивать с антиутопией Оруэлла из-за блокировки президента США Дональда Трампа практически во всех известных соцсетях.
Журналист Андрей Медведев заявил в своем Telegram-канале, что придумал новый цифровой код для США.
«А тем временем из цитадели демократии приходят новые ошеломительные демократические новости. Твиттер запретил хэштэг 1984. Ну что, я же говорю, новый цифровой код новой Америки один-девять-три-семь», – написал он.
В свою очередь автор Telegram-канала Readovka заявил, что «счастливой американской демократии с полной свободой слова пришел конец».
«В Твиттере отныне и впредь #1984 не выделяется синим и перейти по публикациям с тегом в один клик нельзя. И все из-за того, что слишком многие стали сравнивать Штаты с вымышленной реальностью Оруэлла. Но отчаиваться не стоит - поиск никто не отменял. Создатель соцсети Джек Дорси тем временем радуется проблемам популярного у сторонников Трампа мессенджера Parler и рекламирует Signal», – говорится в сообщении.
Тем временем писатель и блогер Николай Стариков задался вопросом, «с чего вы взяли, что книга Джорджа Оруэлла «1984» написана про СССР?».
«Оруэлл писал про Англию, это прямо в книге. Был леваком-троцкистом. Воевал в Испании на стороне республики. Ненавидел капитализм. Так про кого он писал? Сами не поняли – спросите у админов Твиттера. Там уже все поняли», – написал он в Telegram.
«То, что они выпилили его синхронно, – это гораздо важнее. Значит, это уже не просто чьё-то мнение, это политика».
Также телеведущий Анатолий Кузичев в стриме «ИЗОЛЕНТА live» высказался о блокировке аккаунтов Трампа в соцсетях.
«Ребята, мы с вами все всегда ржем, вспоминаем Оруэлла: то «Скотный двор», то «1984». Принято считать, что Оруэлл таким образом как бы на Советский Союз намекал. Оказалось все ровно наоборот: все эти скотные дворы – это и есть родина Оруэлла. И Twitter, и Facebook, и Google и так далее – они все синхронно блокируют Трампа, они все синхронно выпиливают его, потому что «ты, скатина, нам не симпатичен, говоришь не то, что нужно». Тут синхронность важнее самого факта: если бы просто Twitter его выпили – ну окей. Twitter – частная компания, имеет право, вот так они посчитали, что Трамп не соответствует их идеалам», – сказал он.
Напомним, 7 января администрация соцсети Twitter временно заблокировала личный аккаунт действующего президента США. Вслед за этим аккаунты Трампа заблокировали Facebook и Instagram. Позже аккаунт главы действующей американской администрации заблокировал стриминговый сервис Twitch. Аналогичное решение приняла социальная сеть Snapchat.
9 января администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами.
Также мобильное приложение Parler, которое используют сторонники президента США Дональда Трампа, заблокировали в магазине приложений Google Play. Кроме того, Apple удалила Parler из магазина мобильных приложений App Store.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Рассказ о визите Путина в Сирию стал темой №1 в арабоязычных СМИ
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Рассказ о визите президента России Владимира Путина на Рождество в Сирию в январе 2020 года стал самой обсуждаемой темой в арабоязычных СМИ.
По информации издания Donya-e-Eqtesad, внимание журналистов привлекло посещение российским президентом в дни празднования православного Рождества не только церкви Святой Девы Марии, но и мечети Омейядов – одного из старейших из сохранившихся в мире исламских религиозных сооружений, передает РИА «Новости».
По словам Путина, он посетил мечеть из-за хранения мусульманами Сирии мощей Иоанна Крестителя. Российский лидер поблагодарил представителей сирийских мусульман за сохранение христианских святынь и отметил общее между двумя религиями, которые подчеркивают важность морально-нравственных ценностей.
Путин посетил Дамаск 7 января 2020 года. Вместе с президентом Сирии Башаром Асадом они заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры. Президенты двух стран осмотрели Омейядскую мечеть, также известную как Большая мечеть Дамаска.
Глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов заявил, что визит Путина в Сирию пытались залегендировать под поездку министра обороны России. В свою очередь Сергея Шойгу сказал, что подготовка визита Путина в сирийский Дамаск служит хорошим учебным пособием по организации подобного рода работы и триллером «похлеще голливудского». Начальник ГРУ Генштаба Игорь Костюков рассказал, что самым сложным в его жизни стало согласие гарантировать безопасность президента России во время его визита в Сирию.
Сам Путин заявил, что российским органам безопасности, в том числе ФСБ, удается купировать угрозы, исходящие с территории Сирии.
Американка сдала полиции мать, штурмовавшую Капитолий
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Американка Хелена Дьюк написала в Twitter, что увидела в новостях свою мать, дядю и тетю, которые участвовали в беспорядках у Капитолия. Так девушка «отомстила» семье за то, что они запрещали ей ходить на акции Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение»).
18-летняя Дьюк опубликовала видео, как темнокожая женщина-полицейский бьет по лицу ее мать – Терезу Дьюк. Девушка рассказала, что ее выгоняли из дома за поддержку BLM, поэтому участие своих близких в акции сторонников действующего президента США Дональда Трампа она сочла лицемерием, передает телеканал «НТВ».
«Привет, мам, а помнишь, как ты запретила мне ходить на протесты BLM, потому что они могут стать жестокими? (…) Это ты?» – написала Дьюк в Twitter.
По словам девушка, ее мать уехала на несколько дней, якобы чтобы отвезти свою сестру в больницу, при этом она отключила геолокацию на телефоне, что показалось девушке подозрительным. Позднее она увидела своих родственников на видео из Вашингтона. Девушка уверена, что ее матери «промыли мозги» в движении сторонников Трампа Make America Great Again.
Хелена отметила, что ее тетя Энни и дядя Ричард Лоренц тоже принимали участие в штурме Капитолия. По словам девушки, ей стыдно быть частью этой семьи. При этом позже она ограничила доступ к своим твитам.
«Честно говоря, я не думаю, что сделала что-то плохое в этой ситуации», – сказала девушка в интервью BuzzFeed News.
«Я очень разочарована тем, что мне приходится быть частью этой семьи, которая так (...) просто не поддерживает. Я не чувствую себя в безопасности, будучи частью этой семьи», – добавила она.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Познер ответил на шесть актуальных вопросов о Трампе
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Журналист и телеведущий Владимир Познер ответил на шесть актуальных вопросов о президенте США Дональде Трампе, отметив, что найти хоть что-то позитивное для России в его президентстве сложно.
Познер ответил на своем сайте на вопрос о том, было ли бы в интересах России, чтобы победил Трамп.
«Во время своей первой президентской кампании Трамп не раз говорил о своем желании наладить отношения с президентом Путиным, с Россией, но за все четыре года своего президентства он не сделал ничего, что могло бы подтвердить искренность тех слов. Но он подписал множество санкций против России, вышел из договора по ПРО, из договора по РСМД и собирался, похоже, выйти из договора по СНВ. Словом, найти хоть что-то позитивное для РФ в президентстве Трампа, мягко говоря, сложно», – сказал телеведущий.
На вопрос о том, что избранный президент США Джо Байден для России будет хуже Трампа Познер ответил: «Подобные утверждения есть не что иное, как гадание на кофейной гуще. Этого не знает решительно никто. Поживем – увидим». Такой же ответ он дал и на вопрос о том, что Байден для России будет лучше, чем Трамп.
Также Познер отметил, что не верит в фальсификацию выборов в США и якобы «украденную» победу Трампа. «При всех проблемах демократии в Америке сегодня украсть президентские выборы невозможно: уж так построена избирательная система. В данном конкретном случае проигравшая сторона потребовала пересчета голосов вручную в ключевых штатах – Пенсильвании и Джорджии. Пересчет был произведен в присутствии и с участием представителей Республиканской партии. Пересчет подтвердил, что в этих «спорных» штатах победил Байден. Это факт. Его можно, конечно, отрицать до второго пришествия», – считает он.
На вопрос о том, не является ли блокировка всех аккаунтов Трампа в соцсетях нарушением свободы слова, которой так хвастаются американцы и в отсутствии которой они обвиняют Россию, Познер ответил отрицательно. «Нет, не является. По крайней мере, формально. В Первой поправке к Конституции США запрещено ГОСУДАРСТВУ каким-либо образом воспрепятствовать свободе слова любого гражданина, органа печати и т. д., но этот запрет не касается частных лиц (…). Соцсети в США принадлежат частным лицам, и эти лица имеют полное право отказать тому или иному человеку в аккаунте. То есть, согласно Конституции США, власть не может ограничить свободу слова частного лица, но и не может заставить частное лицо что-либо опубликовать. В этом есть существенная разница с Россией, в которой, несмотря на соответствующую статью в Конституции, государство (власть) практически может запретить любую публикацию, вплоть до закрытия любого СМИ», – сказал телеведущий.
Кроме того, Познер считает, что события в Вашингтоне, в частности штурм Капитолия сторонниками Трампа, нанесли ущерб США. «Бесспорно. Достаточно ознакомиться с высказываниями лидеров, пользующихся международным уважением (Меркель, Макрон), с тональностью и взглядами мировых СМИ, чтобы убедиться, что это так. Другой вопрос, на долго ли? Я принципиально не делаю прогнозов, считаю, что это дело в лучшем случае бессмысленное, а в худшем вредное, но одно скажу: Америка расколота, и президенту Байдену не удастся за предстоящие четыре года вновь собрать Шалтая-Болтая. Если кто не помнит этого господина, то напомню перевод Самуила Маршака: «Шалтай-Болтай сидел на стене / Шалтай-Болтай свалился во сне / Вся королевская конница и вся королевская рать не могут Шалтая, не могут Болтая, Шалтая-Болтая собрать!» – заключил телеведущий.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Между захватом Капитолия и событиями в Донбассе нашли сходство
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Журналист New York Times Эндрю Хиггинс считает, что люди, учинившие в беспорядках в Вашингтоне, во многом похожи на ополченцев, которые участвовали в событиях в Донецке в 2014 году.
Автор в своей статье указывает на схожую с военной форму одежды и «флаги давно умерших и, как мы все предполагали, благополучно похороненных дел». Среди подобных знамен донецких ополченцев Хиггинс называет флаги СССР, Российской Империи и Конфедеративных Штатов Америки. Журналист предполагает, что «никто из них ничего не знал о Конфедерации и не испытывал к ней особого интереса, но они знали, что ее ненавидят те, кого они ненавидят», передает РИА «Новости».
Но наибольшее сходство между участниками событий в Вашингтоне и Донбассе автор статьи увидел в «уверенности, непоколебимой убежденности в том, что, что бы ни говорили другие или закон, правда на их стороне». В правоте своего дела не сомневались ни сторонники Трампа, считающие, что «клика элитарных предателей» захватила страну, ни донецкие ополченцы, опасавшиеся за безопасность жителей своего региона после переворота в Киеве, объясняет Хиггинс.
Кроме того, он заявил о сходстве захвата Капитолия также и с трагическими событиями в Москве в 1993 году, когда люди захватили здание парламента, требуя восстановления Советского Союза. По его мнению, американские протестующие «по пылу с стилю» напоминали митингующих в Москве.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия. Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Лукашенко пошутил по поводу звонка Путину
Белорусский лидер Александр Лукашенко в шутку предложил журналистке Наиле Аскер-заде соединить ее с президентом России Владимиром Путиным.
Интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале «Россия 1» проходило в кабинете главы республики. Ведущая спросила Лукашенко, разговаривает ли он по рабочему телефону с Путиным, на что политик предложил прямо сейчас позвонить своему коллеге.
Однако в итоге было решено не отвлекать президента России и проверку связи провести с секретарем Лукашенко.
При этом президент Белоруссии назвал Путина единственным другом среди глав государств.
Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».
«Дональд Т.» пообещал продолжать твитить
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Бывший глава Европейского совета и экс-премьер Польши Дональд Туск пошутил над блокировкой аккаунта президента США Дональда Трампа в Twitter, обыграл их одинаковые имена и первые буквы фамилий.
«Я все равно буду твитить. Дональд Т.», – написал Туск в своем Twitter.
9 ноября администрация соцсети Twitter объявила о решении навсегда закрыть доступ к личной учетной записи Дональда Трампа. Позже в Twitter пообещали заблокировать любой используемый Трампом аккаунт, а контроль над официальными учетными записями президента США и Белого дома передать Джозефу Байдену после намеченной на 20 января инаугурации. В ответ Трамп обвинил администрацию Twitter в ограничении свободы слова и сговоре с демократами, а также заявил о возможности создания собственной платформы в качестве альтернативы Twitter и начале переговоров с другими сайтами. Телеведущий Владимир Соловьев указал на серьезные последствия блокировки Трампа в Twitter. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какими последствиями аукнется решение социальных сетей заблокировать учетные записи действующего президента США Дональда Трампа.
Песков опроверг информацию о вакцинации Путина от коронавируса
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что президент Владимир Путин уже прошел вакцинацию от коронавируса.
«Нет. Это не соответствует действительности. А о вакцинации он сообщит сам», – заявил Песков «Говорит Москва».
Ранее соответствующая информация появилась в телеграм-канале «Кстати». Сообщалось, что Путин якобы привился еще 5 января.
29 декабря Песков сообщал, что Путин принял решение вакцинироваться от коронавируса, глава государства сам решит, в какой форме и когда сообщить о том, что он привился.
Соцсети заполнили слухи о решении Трампа устроить «массовые аресты»
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В англоязычном сегменте Twitter активно распространяются слухи о том, что президент США Дональд Трамп якобы решил воспользоваться «Законом о восстании» (Insurrection Act) 1807 года.
Twitter заполнили сообщения о том, что закон «подписан». Также сообщаются подробности «решения Трампа». Напрмер, Jat Styles утверждает, что военные уже направлены для «проведения массовых арестов». Также он заявил о «заморозке счетов Клинтон, Байдена и Обамы». Jat Mark Friesen заявил, что следует ожидать «многочисленных арестов». По версии «источников», на которые он ссылается, «возможно, только 10 сенаторов смогут избежать преследования». Peyton заявляет о закрытии воздушного пространства над Вашингтоном. Также в соцсетях утверждают, будто вице-президентом стал экс-советник Трампа Майкл Флинн.
Напомним, после начала погромов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда, Белый дом пригрозил подавить беспорядки военной силой по закону 1807 года.
Сейчас в Конгрессе США обсуждают использование 25-й поправки к конституции или импичмента, чтобы лишить Трампа власти после того, как его сторонники ворвались в Конгресс. Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвинили в подстрекательстве толпы. CNN утверждала, что вице-президент США Майкл Пенс якобы не исключает возможности отстранения Трампа от должности.
Лукашенко заявил, что Путин его единственный друг
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал своего российского коллегу Владимира Путина не только своим другом, но и другом всего белорусского народа, отметив, что у него нет других друзей.
«Да, я его считаю своим другом, и в этом году (2020 году – прим. ВЗГЛЯД) он подтвердил, что является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», – сказал Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1», передает РИА «Новости».
На вопрос о том, есть ли у него другие друзья, глава Белоруссии ответил отрицательно. «Тяжелый вопрос, я над ним очень много раз задумывался, прихожу к тому выводу, что, наверное, нет», – заявил он.
При этом Лукашенко отметил, что у него «очень много противников», но «стали ли они врагами – покажет время».
Ранее Лукашенко, отвечая на вопрос, в одной ли он команде в политике с Путиным, заявил, что «нас загнали уже намертво в одну команду».
Стало известно о нежелании Трампа участвовать в выборах в 2024 году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году, сообщили СМИ со ссылкой на окружение политика.
По информации газеты Politico, в ноябре 2020 года появилась информация, что Трамп намерен баллотироваться в президенты в 2024 году. При этом, по словам источников газеты, он начал отказываться от этой идеи, поскольку ему надо будет опубликовать дополнительную финансовую документацию, что сделает его уязвимым для уголовных и гражданских расследований, передает ТАСС.
«Его не будет в 2024 году», – сказал друг Трампа.
Вместе с тем однопартийцы главы Белого дома уверены, что хоть Трамп и не будет снова участвовать в президентской гонке, он может иронизировать над этой темой.
Напомним, в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в поддержку американского лидера, ворвались в Конгресс, сорвав утверждение итогов президентских выборов. В ходе протестов в Вашингтоне погибли четыре человека, одна из женщин погибла после выстрела сотрудника полиции Капитолия.
Кроме того, в результате стрельбы в Капитолии погибла ветеран ВВС США Эшли Бэббитт. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Позже Конгресс США на фоне беспорядков в Капитолии и комендантского часа в столице США все же утвердил избрание Байдена новым американским президентом.
Слухи о готовности Пенса отстранить Трампа от власти в США опровергли
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Вице-президент США Майкл Пенс не собирается отстранять от власти главу государства Дональда Трампа, сам Трамп тоже уверен в Пенсе, сообщают источники.
Как заявили источники Bloomberg, президент США уверен, что Пенс не попытается отстранить его от власти при помощи 25-й поправки к конституции. По словам источников, Пенс отвергает возможность использования поправки, считая эту идею неосуществимой.
В Белом доме, как сообщает агентство, считают, что демократы «допускают перегибы» в ситуации с предполагаемым импичментом, признание Трампа виновным маловероятно. Источники NBC заявили, что обращение к 25-й поправке считают «практически нецелесообразным». Наиболее предпочтительный подход – дать «истечь времени» президентства Трампа, передает РИА «Новости».
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке к конституции США с целью отстранения от должности действующего американского лидера. Согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост главы США в случае досрочного прекращения полномочий президента США, его недееспособности.
В среду сторонники ворвались в Конгресс. В ходе протестов погибли четыре человека. В связи с беспорядками в Вашингтоне ввели режим ЧС продолжительностью 15 дней, который затронет церемонию инаугурации Байдена, запланированную на 20 января. Хотя Трамп и американская администрация решительно осудили беспорядки, избранный президент США Джозеф Байден обвинил Трампа в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий. Группа законодателей от Демократической партии собралась вынести на рассмотрение Палаты представителей Конгресса США вопрос импичмента в отношении Трампа.
Пелоси назвала Трампа «потерявшим рассудок президентом»
Импичмент президента США Дональда Трампа не позволит ему вновь баллотироваться на этот пост, заявила спикер Палаты представителей Конгресса страны Нэнси Пелоси.
Пелоси заявила, что это является «одной из причин, по которой люди выступают за импичмент». По ее словам, в Конгрессе есть «решительная поддержка» импичмента, хотя самой ей кажется более предпочтительным использование 25-й поправки к конституции. Associated Press поясняет, что в процедуру импичмента можно включить запрет занимать государственные должности. Спикер Палаты представителей заявила, что действующий лидер США «является безумным, потерявшим рассудок, опасным президентом». Она считает, что Трамп «должен быть привлечен к ответственности», передает ТАСС.
Напомним, согласно 25-й поправке, вице-президент занимает пост президента в случае досрочного прекращения полномочий лидера страны, его недееспособности. О поправке и импичменте заговорили после того, как сторонники ворвались в Конгресс. Трамп осудил беспорядки, но его все равно обвинили в подстрекательстве толпы.
Путин провел совещание по обеспечению безопасности в новогодние праздники
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы обеспечения безопасности в новогодние праздники, нагорнокарабахское урегулирование, а также ситуация на Южном Кавказе, сообщила пресс-служба Кремля.
В совещании участвовали секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МИДа Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор СВР Сергей Нарышкин, сообщается на сайте Кремля.
«Первый – вопрос обеспечения безопасности в ходе проведения праздничных мероприятий: и новогодних, и рождественских», – сказал Путин.
Также на совещании обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования. Встреча прошла в преддверии саммита лидеров России, Армении и Азербайджана.
«Второй вопрос – совершенно конкретный, международного характера, связанный с обеспечением мирного процесса в нагорно-карабахском урегулировании и вообще ситуацией на Южном Кавказе», – сказал Путин.
Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что трехсторонние переговоры президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут 11 января в Москве по инициативе главы российского государства.
Сообщалось, что Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым планирует обсудить возвращение военнопленных, поиск тел погибших военнослужащих, а также судьбы пропавших без вести. Кроме того, предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном.
Напомним, 10 ноября лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуши. Пашинян объяснил решение подписать соглашение о прекращении военных действий необходимостью сражаться «против террористов, второй армии в НАТО и армии Азербайджана».
Пелоси озвучила планы по отстранению Трампа от власти в США
В понедельник Палата представителей США призовет вице-президента Майка Пенса отстранить главу американского государства Дональда Трампа от власти, сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.
Она сообщила, что утром лидер большинства в Палате представителей Стени Хойер «затребует единогласного принятия резолюции», в которой Пенса призывают «задействовать 25 поправку и провозгласить, что президент не способен выполнять служебные обязанности». После этого «вице-президент немедленно начнет исполнять обязанности президента», заявила спикер палаты.
Если единогласное решение не примут, документ вынесут на пленарное заседание во вторник. Пенса призывают «ответить в течение 24 часов», после чего конгрессмены «приступят к вынесению документа об импичменте на пленарное голосование», передает РИА «Новости».
Пелоси заявила, что они намерены «действовать в срочном порядке», так как это требуется для «защиты конституции и демократии», ведь «президент представляет собой угрозу». По ее словам, «ужас продолжающегося наступления на демократию» в США «все усиливается, как и необходимость к срочным действиям».
Напомним, телекомпания CNN утверждала, что Пенс якобы не исключает возможности прибегнуть к 25-й поправке, но Bloomberg опровергло эту информацию. В среду сторонники ворвались в Конгресс. Хотя Трамп осудил беспорядки, его обвинили в подстрекательстве толпы к нападению на Капитолий.
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