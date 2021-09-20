Цена газа в Европе превысила 900 долларов за 1 тыс. кубометров

Стоимость газа в Европе в ходе торгов в понедельник на бирже ICE начала расти на фоне новостей о том, что Газпром не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину.

Так, цена на октябрьский фьючерс взлетела до 908 долларов за 1 тыс. кубометров после того, как находилась ниже 800 долларов за 1 тыс. кубометров в пятницу. Однако уже по состоянию на 13.40 мск стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до 890 долларов за 1 тыс. кубометров, передает ТАСС.

Напомним, цена на газ в Европе в ходе торгов в пятницу вернулась на уровень выше 800 долларов за тысячу кубометров после падения до 730 долларов накануне. В пике она достигала почти 970 долларов за 1 тыс. кубометров. 43 депутата Европарламента решили обвинить в сложившейся ситуации Газпром.