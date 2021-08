Зеленский назвал российский газ «самым грязным в мире»

Зеленский прилетел в Вашингтон на переговоры с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Вашингтон, где 1 сентября встретится с президентом США Джо Байденом, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.

«Зеленский и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита главы украинского государства в Соединенные Штаты Америки по приглашению президента США Джозефа Байдена. В повестке дня визита – встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

По данным пресс-службы, также состоится ряд важных встреч Зеленского с американскими чиновниками. Как планируется, представители Украины и США подпишут ряд документов. Зеленский пробудет в Вашингтоне 31 августа и 1 сентября, после чего отправится в Калифорнию, где у него запланированы встречи с американскими бизнесменами.

Сам Зеленский заявил, что надеется подписать в США три оборонительных и энергетическое соглашения. «В общей сложности три оборонительных соглашения должны быть. Также важные вещи относительно экономических договоренностей. Будет большой диспут по «Северному потоку». Должно быть энергетическое соглашение и договоренности. Я говорю: должно быть потому, что дьявол в деталях. Надо подождать немного», – сказал Зеленский.

Также украинский президент рассказал, что у его супруги Елены в США отдельная программа. «Открываться будут важные аудиогиды для нашего государственного языка. Украинский дом мы откроем наконец в Вашингтоне. В the Capital of the USA будет наш украинский дом – очень крутой», – сказал президент.

Известно, что в Вашингтоне Зеленский остановился в пятизвездочном отеле Hay-Adams. «Президент и вся украинская делегация остановились в пятизвездочном отеле Hay-Adams. Он расположен буквально через дорогу от Белого дома. Сегодня здесь можно встретить чуть ли не все украинское правительство и офис президента», – говорится в сообщении «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

Согласно данным на сайте отеля, стоимость номера на двоих на одну ночь составит от 379 до почти 2 тыс. долларов.

Напомним, встречу президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского дважды переносили.