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Конгресс принял пакет новых антироссийских санкций ERIK S. LESSER/ЕРА/ТАСС
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Зачем Россия покоряла Кавказ

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Еще одну войну в Африке провоцирует старое вмешательство Запада

Военное противостояние на севере Африки нарастает Валерий Шарифулин/ТАСС
Конфликт вокруг транзита газа, непризнанные государства, пограничные стычки, гражданские войны, сепаратизм, разделенные народы и эгоистичное вмешательство западных стран. Все это – вовсе не история постсоветских государств, а многолетний конфликт на севере Африки, внезапно обострившийся в последние дни. О чем идет речь и почему такое произошло? Подробности...
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Как решить проблему мигрантских общежитий в России

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    Зачем Испания вмешалась в «газовое противостояние» с Россией

    Испания не получает российский газ, но все равно хочет влиять на его поставки    26 сентября 2021, 14:54
    Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
    Текст: Владимир Добрынин

    Европейская пресса бурно комментирует «секретный план» касательно газового снабжения ЕС, предложенный представителями испанского правительства. В чем заключается этот план, при чем тут Россия – и почему именно испанские чиновники внезапно оказались на острие газовых взаимоотношений России и Евросоюза?

    Несколько дней назад два испанских вице-премьера составили письмо-поздравление участникам церемонии Energy Awards – международной ежегодной встречи представителей энергетических компаний в Лондоне, на которой рассказывается о наиболее интересных инновациях в секторе и вручаются награды предприятиям-новаторам. Министр экономики Надя Кальвиньо и министр экологического перехода и демографических проблем Тереза Риберо (совмещающие министерские посты с вице-премьерскими) в своем обращении заявили о необходимости всех стран, входящих в ЕС, «действовать единым фронтом на рынке газа».

    К призыву были добавлены несколько строк возмущения в духе «производители газа пытаются использовать сложившуюся тяжелую ситуацию в Европе в своих корыстных интересах, неправомерно желая извлечь максимум прибыли и используя повышение цен в качестве политического инструмента». Без подобного громкого заявления письмо вообще вряд ли было бы замечено. 

    Предложили две дамы из Мадрида и план преодоления проблемы: Европейская комиссия должна «создать единый механизм» для приобретения природного газа, то есть их идея в том, чтобы повторить успешную кампанию централизованной закупки вакцин, но с газом.

    Изложено все было, как видим, сухо, по-деловому и даже скучновато. И пусть с намеком на державу, которая является основным поставщиком голубого топлива в ЕС, а потому и «использует его в качестве инструмента политического давления» и «провоцирует рост цен», но без прямых выпадов в сторону России. Однако европейская пресса откликнулась весьма бурно. Британская The Times даже использует термины «газовая война между ЕС и Россией», «Евросоюз в заложниках у Москвы» и «секретный план».

    Купить нельзя заменить

    В идее собрать в общий котел большую сумму, чтобы купить газ со скидкой, ничего кардинально нового нет. Еще больше можно сэкономить на цене, если заключить долгосрочный контракт, согласно которому биржевые колебания стоимости продукта не будут (или почти не будут) оказывать влияние на расчеты между сторонами-участницами соглашения о поставках.

    У Испании, Мадрид это подчеркивает, есть такой опыт – не так давно она заключила очередной договор с Алжиром, который является основным «снабженцем» пиренейского королевства голубым топливом. Алжир поставляет в Испанию ежегодно до 13 млрд кубометров природного газа, закрывая тем самым ее потребности в этом виде топлива на 40-50%. Новый договор между двумя странами будет действовать до 2030 года.

    До последнего момента Испания получала из Алжира газ двумя путями: по трубопроводу, идущему из страны-продавца через Марокко и входящему в Европу в районе Гибралтара, а также по прямой трубе Medgas. Каждая из ниток способна прокачивать в год до 8 млрд кубометров. Чего недостаточно не только для того, чтобы «накормить» им Европу, но даже и заместить Газпром в качестве главного поставщика (в 2021 году российский монополист может перекачать государствам Старого Света 183 млрд кубометров, то есть примерно треть их потребности). С учетом поставок газа в Италию и Португалию, объем экспорта алжирского газа в Европу составляет 20-22 млрд кубометров и нарастить его практически невозможно.

    Еще один потенциальный «заместитель России» на этом рынке – Норвегия, добывающая в год 110-115 млрд кубов. Как видим, даже если все выкачанное из-под земли скандинавы отправят Евросоюзу, проблема «вытеснения восточного монополиста» решена не будет.

    Кстати, обе газоносные державы, конечно же, не уклоняются от участия в биржевых торгах по газу, но что-то не слышно в их адрес обвинений в завышении цен и использовании голубого топлива в виде «инструмента политического диктата».

    Почему Испания?

    И все-таки почему инициатива «дать отпор восточному монополисту и переориентироваться на других поставщиков» принадлежит именно Испании, которая от российского газа никак не зависит, потому что его не получает?

    Государства, определяющие политику ЕС, сейчас испытывают серьезные проблемы. В Германии – парламентские выборы и неопределенность с новым канцлером (который, по единогласному мнению политологов, будет намного слабее Ангелы Меркель). Во Франции – растерянность перед грядущими президентскими выборами и особенно после того, как Париж «кинули» с постройкой подводных лодок для Австралии. Иначе говоря, позиции двух ведущих стран ЕС серьезно ослаблены.

    Испания пробует воспользоваться этим шансом, сыграв на двух козырях: газовой проблеме и русофобии

    (не забудем, что главный русоненавистник Евросоюза, его комиссар по внешней политике Жозеп Боррель – тоже испанец). В случае реализации так называемого секретного плана, о котором рассказано выше, Испания имеет хорошие шансы возглавить и поиск, и закупку больших объемов газа на собранные Евросоюзом вскладчину деньги. И получить на этом неплохие комиссионные.

    А возможно, не только их. На это указывает разворачивающееся сегодня расследование приобретения правительством страны медицинского инвентаря, необходимого для борьбы с заболеванием и его профилактики. Еще год назад испанские газеты активно писали о закупках средств индивидуальной защиты по ценам, в 5-10 раз превышающим те, по которым можно было все это взять непосредственно у производителя. Теперь уже началось выяснение «кто, почему и сколько» незаконно положил себе в карман, участвуя в этих операциях.

    План, предложенный испанскими министрами, лишен перспектив принести желаемый результат. Даже если бы у предполагаемых владельцев топливного ресурса он водился в нужном для Европы количестве, ни Штаты, ни Катар, ни саудовцы не повезли бы свой СПГ странам ЕС. Хотя бы по той причине, что Азия не только может «съесть» все имеющееся у названных стран предложение, но еще и заплатить за «пищу» намного дороже, чем Евросоюз.

    Так что «тайное оружие» и «секретный план» ЕС – не более, чем пиар-акция Мадрида. Которая может принести ее авторам лишь моральное удовлетворение, а вот Европу в холодные зимние вечера не согреет.

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