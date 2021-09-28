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Погребинский пообещал Украине очень неприятные последствия конфликта с Венгрией
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«Киев долго игнорировал вопрос прав венгерского меньшинства в Закарпатье, а теперь удивляется, почему Будапешт забыл спросить разрешения Украины по газовому контракту. Это политика в духе «а нас за що?», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией.
«Украина не сможет экономически или политически помешать реализации газового контракта Будапешта с Газпромом, потому что он уже подписан и с 1 октября заработает на практике», – отметил директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По его словам, у украинских политиков сложилась традиция сперва игнорировать интересы соседних стран и союзников, а потом удивляться, почему они тяготеют не к «хорошей» Украине, а к кому-то другому. «В итоге они возмущаются происходящим, грозя небесными карами и ответными мерами», – добавил политолог.
Погребинский напомнил, что длительное время венгры просили Украину прекратить противодействовать установлению в Закарпатье венгерского языка в качестве регионального. Как известно, в этом районе Украины компактно проживают этнические венгры. «Киев не согласился пойти на уступки в этом вопросе, – пояснил он. – В результате они дразнили Венгрию и всячески игнорировали ее интересы, а теперь удивляются тому, что Будапешт забыл спросить разрешения Украины на заключение газового контракта с Газпромом. Это обычная политика Украины в духе «а нас за що?».
По мнению эксперта, «максимальные политические последствия для Венгрии со стороны Украины – это создание особо неблагоприятных условий для венгерского меньшинства». «Однако это может стать неким Рубиконом, перейдя который, украинцы столкнутся с сильной реакцией Брюсселя», – предположил он.
«Власти ЕС долго терпят украинскую наглость, игнорируя любые действия Киева, включая факты нарушения прав человека и борьбу со свободой слова. Но Венгрия, хоть и довольно непослушный, но все-таки член ЕС. Если на территории Украины против венгерского меньшинства будут применяться куда большие политические ограничения, чем сегодня, то это может обернуться для Украины очень неприятными последствиями», – заключил Погребинский.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.
В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ. Эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии.
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Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией.
«Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – приводит слова Кулебы ТАСС.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
Киев допустил полную остановку транзита газа в Венгрию через Украину
Киев опасается значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину, заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украина» Сергей Макогон.
«Несмотря на контракт [о транзите газа в Европу между Москвой и Киевом] до 2024 года, мы ожидаем значительное дальнейшее сокращение или полную остановку транзита в Венгрию через Украину», – прокомментировал он в своем Facebook подписание между Будапештом и «Газпромом» долгосрочного газового контракта в обход Украины.
Напомним, «Газпром» и Венгрия подписали контракт на поставку газа в обход Украины на 15 лет.
В МИД объяснили завистью реакцию Украины на газовый контракт Венгрии и России
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Решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа в обход Украины можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Когда в следующий раз наши западные партнеры будут отмечать «дни жертв тоталитаризма», кивая в сторону постсоветского пространства, пусть вспомнят, что питательной средой для его становления являются доносы на соседей по случаю зависти», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.
На Украине нашли угрозу «страшнее» «Северного потока – 2»
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Российский газопровод «Турецкий поток» является большей угрозой для экономики Украины, чем «Северный поток – 2», заявил украинский генерал, экс-губернатор Луганской и Закарпатской областей Геннадий Москаль.
«Мы берем, согласно этим сказкам, реверсный газ из Словакии, хотя у Словакии нет никакой скважины, она не производит ни одного кубометра газа. Но мы покупаем там. «Турецкий поток» – что же мы молчали, что он намного хуже экономически для нас, чем «Северный поток – 2», – передает РИА «Новости» слова Москаля.
Он напомнил, что газ по «Турецкому потоку» пойдет в Венгрию через Турцию, Болгарию и Сербию. «Я не знаю, откуда Словакия берет, я думаю, что вот-вот, и она тоже будет брать из «Северного потока – 2». Так у кого мы будем покупать?» – задался вопросом генерал.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 миллиарда кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ.
В Венгрии назвали «вмешательством» реакцию Украины на газовый контракт с Россией
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал российско-венгерское соглашение по поставке газа внутренним делом страны.
«Я протестую против этой попытки вмешаться во внутренние дела Венгрии и обеспечение отоплением в зимние периоды», – сказал Сийярто на пресс-конференции после подписания документа, передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что на такие решения не могут извне влиять другие страны.
«Мы делаем так, чтобы в квартирах венгров было тепло зимой, это наше дело, это никакого отношения не имеет ни к каким межправительственным и смешанным комиссиям. Я прошу не путать, это разные вещи», – добавил министр.
По его словам, когда он едет в украинскую столицу, то не смотрит «на то, кто был в Киеве раньше, кто что подписал». Он подчеркнул, что снабжение страны топливом – это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.
В четверг министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что в понедельник председатель правления Газпрома Алексей Миллер прибудет в Будапешт для того, чтобы принять участие в церемонии подписания нового долгосрочного контракта на поставку газа между Россией и Венгрией. По словам Сийярто, газопровод «Северный поток – 2» внесет весомый вклад в обеспечение энергобезопасности Евросоюза в долгосрочной перспективе.
Ранее сообщалось, что Украина удивлена и разочарована решением Венгрии подписать новый долгосрочный контракт с Газпромом на поставку газа в обход Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Киева обратиться в Еврокомиссию из-за контракта Венгрии с Россией на поставку газа можно сравнить с «доносами на соседей по случаю зависти».
Венгрия вызвала посла Украины из-за заявлений Киева по сделке с Газпромом
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Украинский посол вызван в МИД Венгрии в связи с действиями Киева в отношении сделки, заключенной Будапештом с Газпромом, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – указывается в тексте, передает ТАСС.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт воспринимает подобные шаги Киева как «нарушение суверенитета (Венгрии) и интересов ее национальной безопасности». «Мы вызвали посла Украины в министерство иностранных дел», – заключил он.
Ранее Москва и Будапешт заключили долгосрочный договор на поставку газа. Впервые в истории голубое топливо потечет в Венгрию в обход Украины. В Киеве это решение восприняли крайне негативно, назвав «политическим и экономически необоснованным». Но пострадавшая сторона в этой ситуации только Украина – новый контракт лишает ее схемы виртуального реверса газа, который Киеву опять придется закупать у России.
Эксперт объяснил, что теряет Украина из-за газового контракта России и Венгрии
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«Киев в очередной раз политизирует газовый вопрос, поэтому обвинять в использовании энергии в качестве оружия нужно не Россию, а Украину», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на подписание газового контракта с Россией.
«Позиция Украины обусловлена исключительно политическими мотивами. Она понимает, что контракт Будапешта с Газпромом подписан на 15 лет, следовательно, через территорию Украины газ в Венгрию уже не пойдет. В таком случае шансы на сохранение транзита после 2024 года значительно уменьшаются», – считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Сейчас Украина использует схему виртуального реверса газа. «Газпром продает газ европейским компаниям, а те перепродают его Киеву по взаимозачету. В этом плане сохранение физических поставок голубого топлива не нужно. Нет никакой разницы в покупке газа «как бы» в Венгрии, в Словакии или в Польше, – пояснил эксперт. – Но если Газпром прекратит физическую прокачку газа через территорию Украины к Венгрии, тогда схема виртуального реверса станет слишком очевидной для населения страны».
«Когда Нафтогаз будет отчитываться о покупке газа в Венгрии, у людей возникнет вопрос: как такое возможно, если туда не осуществляются поставки, – предполагает Юшков. – Но если Украина захочет, то она сможет качать газ из Венгрии по полупустой трубе в режиме обратного реверса. Поэтому я думаю, что конкретных проблем для газоснабжения Украины контракт Будапешта и Газпрома не создаст».
По словам эксперта, украинские политики по-прежнему выдают за «отказ от российского газа» обычный отказ от прямых поставок топлива из России. «Но на Украине никогда не было импортного газа. Если даже Словакия в будущем начнет получать российский газ через «Северный поток – 2» в обход Украины, то никто не мешает Киеву покупать газ у каких-то других посредников. Более того, Россия никогда не отказывалась продавать газ Украине напрямую», – объяснил собеседник.
«Однако если Украина привыкла к посредническим услугам каких-то европейских компаний, то эти компании могут обозначать новую точку приемки газа на территории Украины. Но здесь больше рисков для украинских политиков, нежели для физического газоснабжения страны, потому что сейчас они дурят головы своим потребителям, говоря, что покупают некий европейский газ и, как следствие, поднимают тарифы», – разъяснил Юшков.
«Кроме того, из-за возможной потери транзита газа Украине придется перестроить свою ГТС.
Сейчас Киев забирает часть газа из транзитных объемов, идущих в Европу, восполняя недостающую часть за счет собственной добычи. Поэтому если не будет транзита, то 2/3 потребляемого газа, которые Украина сама добывает, надо будет качать по всем регионам страны. В результате им придется заново выстраивать систему внутреннего газоснабжения, что требует огромных финансовых затрат и технических мощностей. Кроме того, нужно будет где-то покупать недостающие объемы газа либо сокращать потребление», – считает Юшков.
В этом смысле Украине хотелось бы сохранить статус-кво. «Это одна из причин острой реакции Киева на возможность прекращения транзита, – отметил собеседник. – Аналогичная проблема может возникнуть, если Газпром будет платить деньги Украине, но физически качать газ по трубе не будет. В таком случае возникнет коллапс для внутреннего газоснабжения страны, и ей придется искать варианты решения проблемы». При этом
у Украины нет никаких рычагов давления на Москву и Будапешт в сфере энергетики,
поэтому создать какие-либо серьезные проблемы России и Венгрии она не сможет. «А все ее заявления и угрозы говорят лишь о политизации энергетической отрасли. То есть обвинять в использовании энергии в качестве оружия надо не Россию, а Украину. В частности, с чего вдруг Украина вмешивается в контракт двух коммерческих компаний? Это абсурдная позиция. За подобные действия Евросоюз мог бы ввести санкции против Киева», – резюмировал он.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ответит Венгрии на подписание газового контракта с Россией. «Это не будет только политический шаг, отмена комиссии (межправительственной комиссии по вопросам экономического сотрудничества), которая является главным органом двустороннего сотрудничества, будем предпринимать и другие шаги для защиты национальных интересов Украины в этой ситуации», – сказал глава МИД.
Министр отметил, что подписание контракта по поставкам газа в обход украинской территории является ударом по Украине. «Венгрия нанесла удар по украинско-венгерским отношениям, исключив украинский газопровод из схемы поставок газа из России. Это удар, и мы должны отвечать на него соответственно. Не может быть сожалений и соболезнований», – подчеркнул Кулеба в эфире телеканала ICTV.
В свою очередь МИД Венгрии вызвал украинского посла. «Действия правительства Украины, направленные против этого соглашения, через Еврокомиссию крайне возмутительны. Украина не имеет никакого отношения к тому, с кем мы договариваемся», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
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Пушков высмеял угрозы Киева Будапешту из-за контракта с Газпромом
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал угрозы Украины в адрес Венгрии в связи с заключением Будапештом газового контракта с Газпромом.
«В Европе угроз от Киева никто не боится – и меньше других Венгрия, которая жестко критикует Украину за политику подавления венгерского языка в Закарпатье, за закон о коренных народах и не только за это. Будапешт уже успешно блокировал контакты Украины с НАТО и может этим не ограничиться», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
«Украина вообще не имеет отношения к контракту России и Венгрии: она просто обязана выполнять его как транзитная страна, иначе сама нарушит условия контракта с Газпромом. Украина уже надоела половине Европы со своими скандалами и претензиями, а ее «соответствующие» угрозы не соответствуют ни реальному весу, ни возможностям этой бедной страны», – заключил сенатор.
Ранее Украина пригрозила Венгрии «ответом» на газовый контракт с Россией.
В понедельник Венгрия подписала с Газпромом долгосрочный контракт на поставку газа в обход Украины. В Киеве испугались значительного сокращения или полной остановки транзита газа в Венгрию через Украину. Киев пообещал обратиться в ЕК для оценки соответствия соглашения Будапешта с Газпромом европейскому законодательству в области энергетики. Официальный представитель МИД Мария Захарова объяснила реакцию Украины на долгосрочный контракт Венгрии и России по газу завистью. Будапешт обвинил Киев во вмешательстве во внутренние дела Венгрии. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как долгосрочный контракт Венгрии с Газпромом перекрывает Украине российский газ.
СБУ обвинила фирму в Днепре в выполнении контрактов для энергообъектов Крыма
Служба безопасности Украины начала расследование дела о сотрудничестве украинского конструкторского бюро в Днепре с властями России для модернизации инфраструктуры Крыма, сообщила пресс-служба СБУ.
«Служба безопасности Украины разоблачила большое конструкторское бюро в Днепре, которое тесно сотрудничало с оккупационными властями Крыма. Злоумышленники занимались модернизацией объектов энергетической инфраструктуры полуострова, формально прикрываясь аффилированными предприятиями из России», – приводит сообщение ТАСС.
Следствие считает, что конструкторское бюро, название которого в материалах СБУ не раскрывается, получало контракты от правительства России. Стоимость только одного из них, уточнили в спецслужбе, составила около 260 млн рублей (около 3,5 млн долларов). Среди совместных проектов – выполнение конструкторских работ на объектах «КрымТЭЦ»: «Симферопольской ТЭЦ», «Камыш-Бурунской ТЭЦ» и «ТЭЦ Сакских тепловых сетей».
По версии СБУ, сотрудники бюро создали несколько компаний в России, чтобы обойти украинские законы.
«Именно они и были формальным прикрытием этой деятельности: участвовали в тендерах, от их имени заключались соглашения по реконструкции энергетических объектов оккупированного полуострова», – считают в СБУ.
В ходе обысков, проведенных в офисном помещении и по адресам проживания сотрудников бюро, изъяли техническую документацию по проведению работ на предприятиях, расположенных в Крыму, платежные карточки российских банков, печати образованных на территории России аффилированных компаний.
Ранее СБУ возбудила уголовное дело по статье «Госизмена» из-за проведения выборов в Госдуму России на территории Крыма.
Киев захотел провести саммит «нормандской четверки» до ухода Меркель
Украина ведет работу над проведением саммита лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель, заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Мы сегодня работаем над тем, чтобы такая встреча лидеров нормандского формата состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. Мы считаем, что это было бы справедливо, потому что она действительно очень много для этого сделала», – приводит слова Ермака ТАСС.
Как отметил глава офиса президента Украины, сейчас продолжаются консультации политсоветников в нормандском формате. «Они проводятся как в режиме видеоконференции, так и проходят реальные встречи между разными сторонами, то есть видеоконференции проходят между всеми четырьмя сторонами. Но мы знаем, что проходят встречи и представителей Германии с россиянами, и Франции с россиянами», – сказал Ермак в эфире телеканала ICTV.
Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».
При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Польша собралась компенсировать Чехии продолжение работы шахты «Туров»
Варшава готова на компенсации для Чехии за продолжение работы в районе совместной границы шахты «Туров», за которую суд Евросоюза оштрафовал Польшу на 0,5 млн евро в день, заявил замглавы МИД Польши Марчин Пшидач.
Пшидач заявил в эфире радиостанции RMF FM, что «Польша готова каким-то образом предоставить компенсации чешской стороне», передает РИА «Новости».
«Чехия, конечно, ведет переговоры «высоко». Дополнительно дела не облегчает решение суда ЕС», – добавил он.
Вместе с тем Польша отказалась выплачивать наложенные ЕС штрафы.
Ранее Европейский суд юстиции в Люксембурге постановил, что Польша должна выплачивать ЕС 500 тыс. евро в день по делу об угольной шахте «Туров».
Эта мера представляется необходимой для повышения эффективности временных мер, принятых в постановлении от 21 мая 2021 года, и для того, чтобы не позволить стране ЕС задерживать приведение своего поведения в соответствие с этим решением.
Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.
В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу приостановить добычу на шахте в Богатыне (Дольношленское воеводство) до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу.
Однако Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.
В Германии уже призвали исключить Польшу из Евросоюза.
Украине понадобилось сверить позиции с Германией и Францией
Вице-премьер Украины Алексей Резников выразил мнение, что перед возможной встречей президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского Киеву необходимо обсудить с партнерами по нормандскому формату общие позиции.
«Я уверен, что у нас есть единственный путь завершения этой войны [в Донбассе] и проведения деоккупации наших территорий – это политико-дипломатический путь, не силовой. И поэтому такая встреча [с российским лидером] возможна. И президент [Украины] от имени государства имеет право и должен вести такой диалог. Но я согласен с тем, что наши партнеры [по нормандскому формату] должны быть заранее об этом предупреждены и должны быть оговорены общие тезисы», – приводит ТАСС ответ Резникова на вопрос о встрече Зеленского и Путина.
По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, если встреча двух президентов будет содействовать «достижению мира в Украине», то она абсолютно целесообразна.
По мнению главы офиса президента Украины Андрея Ермака, важно, чтобы встреча и переговоры состоялись, к ним Зеленский призывал. «Но мы слышим от официальных лиц России, <…> что нет повестки, эти вопросы они будут обсуждать, эти вопросы они не готовы обсуждать. Но мне кажется, что наши отношения, если так можно о них сказать, находятся в такой стадии, когда просто нужно, если есть желание, политическая воля, прекратить войну, если есть желание выполнять нормы международного права, уважать международное право и признанные границы, то нужно просто садиться и говорить об этом», – заявил вице-премьер Украины в эфире канала ICTV.
В понедельник глава офиса украинского президента Андрей Ермак сообщил о желании Киева провести саммит лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) до конца каденции канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
Напомним, 16 сентября канцлер Германии Ангела Меркель назвала ничтожным прогресс в реализации Минских договоренностей по конфликту на Украине, а саму ситуацию сложной.
8 сентября источник сообщал, что политические советники «нормандского формата» пришли к выводу, что проводить встречу лидеров «четверки» ради самого саммита нецелесообразно. Как утверждал источник, российская сторона настаивала, что встреча лидеров должна иметь конкретные практические результаты, отраженные в итоговом документе.
В тот же день стало известно, что Париж и Берлин попытались максимально смягчить формулировки итогового документа предстоящего саммита «нормандской четверки», которые «точно отвергнет» кто-то из участников, поскольку «не хотят никого обидеть».
При этом Германия и Франция не захотели четко отвечать на вопрос делегации России, кто, согласно Минским соглашениям, является стороной конфликта в Донбассе.
Также, по словам близкого к переговорам источника, Украина в ходе встречи политических советников «нормандского формата» пыталась добавить в проект итогов «газовую тематику».
Болгары сочли власти Украины опаснее «Северного потока – 2»
Заявления Киева о намерении России «захватить Украину» после ввода «Северного потока – 2» вызвали активную дискуссию среди читателей болгарской газеты «Факти», которые сочли подобные обвинения голословными.
По словам читателей, максимальную угрозу для Украины представляет не трубопровод, а «неадекватная политика руководства».
«Они, как и мы, повелись на американские и европейские обещания и не только прекратили отношения с Россией, но и начали воевать с русскими внутри собственной страны», – написал big, добавив, что Москва такого не простит.
С ним согласился комментатор под ником Перо, который признал «Северный поток – 2» свершившимся фактом и посоветовал киевским властям «сидеть и не дергаться», передает РИА «Новости».
«Газ российский, в каком законе сказано, что он должен проходить через Украину? Захотят – через Луну будут его транспортировать», – считает он.
В свою очередь читатель под ником Kcaniba заявил, что Киев сам нуждается в этом газопроводе. «Есть труба – есть Украина, нет трубы – нет Украины!» – пояснил пользователь.
«Вы поняли? Цены на газ растут из-за украинцев», – подчеркнул другой.
Напомним, в понедельник Газпром и Венгрия заключили контракт на поставку газа до конца 2036 года. Через Сербию будут поступать 3,5 млрд кубометров топлива в год, еще миллиард – через Австрию. Соглашение вступит в силу 1 октября, оно предусматривает возможность изменения условий через десять лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, как Венгрия перекрывает Украине российский газ.
Полномочия набсовета Нафтогаза перешли к кабмину Украины
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НАК «Нафтогаз Украины» подтвердил, что кабинет министров будет выполнять функции наблюдательного совета компании, следует из сообщения пресс-службы Нафтогаза.
«Для того чтобы компания не осталась без полномочного органа управления накануне отопительного сезона и чтобы, в соответствии с законодательством, кабинет министров Украины мог выполнять функции наблюдательного совета компании до избрания ее нового состава, нужно было прекратить полномочия представителей государства, что правительство и сделало», – приводит слова представителя пресс-службы компании ТАСС.
Как указали в Нафтогазе, кабмин принял решение досрочно прекратить полномочия членов наблюдательного совета Нафтогаза Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Юлии Свириденко.
Ранее наблюдательный совет компании решил прекратить полномочия независимых членов Клэр Споттисвуд, Люда Ван дер Хейдена и Бруно Лескуа по собственному желанию. «В свою очередь, это произошло после того, как правительство Украины заявило, что в ближайшие месяцы в полном соответствии с международными стандартами будет проведен открытый конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета по их замене. После добровольной отставки трех независимых членов, в соответствии с уставом компании, такой наблюдательный совет стал неполномочным, то есть потерял возможность принимать решения», – сообщили в Нафтогазе.
«Компания приветствует решение правительства как выход из сложившейся ситуации и рассчитывает, что уже к декабрю будут избраны новые независимые члены наблюдательного совета на открытом конкурсе, основываясь на заслугах кандидатов, в частности их способности обеспечивать в соответствии с лучшими международными практиками подотчетность менеджмента украинскому народу как конечному владельцу компании, а также способствовать привлечению иностранных инвестиций и продвигать интересы национальной компании на международной арене», – проинформировали в Нафтогазе.
Напомним, в конце апреля украинский кабмин снял Андрея Коболева, с 2014 года занимавшего пост исполнительного директора Нафтогаза, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко. После решения Киева уволить главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева члены наблюдательного совета компании подали в отставку. Кабмин Украины призвал наблюдательный совет НАК «Нафтогаз Украины» продолжать исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
Отметим также, новый спецпосланник США по «Северному потоку – 2» Амос Хохштейн с ноября 2017 года по октябрь 2020 года значился в Наблюдательном совете «Нафтогаза Украины» в качестве независимого директора.
Грузинские военные приняли участие в учениях на Украине
Группа офицеров Сил обороны Грузии в составе из шести человек участвует в многонациональных украинско-американских учениях Rapid Trident – 2021, которые проводятся во Львовской области, сообщили в пресс-службе министерства обороны Грузии.
«На Украине в Международном центре миротворчества и безопасности на Яворовском военном полигоне во Львовской области проходят многонациональные учения Rapid Trident - 2021 в рамках формата НАТО «Партнерство ради мира» (PFP). В международных учениях принимают участие шесть офицеров Сил обороны Грузии, которые участвуют в штабном компоненте учений», – передает ТАСС сообщение грузинского минобороны.
Целью международных учений является повышение совместимости стран, участвующих в формате НАТО «Партнерство ради мира», и улучшение действий сил быстрого реагирования, добавили в Минобороны.
В многонациональных учениях Rapid Trident – 2021, которые проводятся с 20 сентября на базе Международного центра миротворчества и безопасности Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в Яворовском районе Львовской области, участвуют 6 тыс. военных из стран и партнеров НАТО, в том числе военнослужащие из США, Болгарии, Германии, Канады, Литвы и Молдавии. В этом году маневры завершатся 1 октября.
Грузинские военные участвуют в указанных учениях с 2013 года.
Ранее Украина и США впервые решили провести боевые стрельбы на учениях Rapid Trident.