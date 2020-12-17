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17 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
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Как нехватка трудовых мигрантов сказалась на российской экономике

России нужны трудовые мигранты из Средней Азии Артем Геодакян/ТАСС
Порядка 3-5 млн трудовых мигрантов лишилась Россия в 2020 году. Это треть или даже половина от обычной численности иностранных трудящихся в нашей стране. Таковы оценки МВД. Как столь резкое сокращение рабочей силы отразилось на российской экономике?  Подробности...
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На что рассчитывает «Единая Россия» в 2021 году

«Единой России» на выборах прогнозируют конституционное большинство er.ru
На выборах в Госдуму в 2021 году «Единая Россия» может получить в парламенте устойчивое большинство. Но для того, чтобы подтвердить статус партии народного большинства, ей придется продолжать активно решать проблемы, вызванные пандемией, улучшать свою репутацию, а также сформулировать понятный образ будущего для страны, считают политологи. Подробности...
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Испытания «Ангары-А5» прокладывают России дорогу на Луну

«Ангара-А5» – важнейшее звено на пути российских космонавтов к Луне пресс-служба Минобороны РФ/РИА «Новости»
Второй запуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк, осуществленный 14 декабря, стал событием в космической жизни России. «Она летает, черт возьми!!!» – эмоционально прокомментировал пуск «Ангары» в своем Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Почему же, казалось бы, рядовой запуск «Ангары» вызвал столь бурную реакцию? Подробности...
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Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Вернутся ли империи

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
С уходом администрации Трампа Соединенные Штаты сделали еще один шаг в сторону от трона глобального лидера и управляющего всеми мировыми процессами. Но готовы ли те, кто еще недавно царствовал над миром, снова взять бразды правления в свои руки? Подробности...

Будущее – не то место, где нужно искать надежду

Арсений Гончуков
Арсений Гончуков, режиссер
Чем меньше мы наполняем надеждой фантом грядущего, тем больше вероятность, что оно наступит. Это вопрос не мечты, а простого выживания. К счастью, русским людям выживать, стиснув зубы, не впервой. Это можно делать без улыбок, все равно за маской не разглядеть. Подробности...
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Многие из нас лишились иллюзий раньше, чем девственности

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Обязательно должно сложиться какое-то новое ополчение из еще живых «жертв» советского гуманитарного образования. Мы еще остались. Мы еще в форме. Мы еще в себе. Нам необходимо на время войны превратиться в рыцарей здравого смысла. Мы еще имеем шанс вернуть управление вечно ускользающим будущим. Подробности...
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Большая пресс-конференция Владимира Путина

Донбассу поможет опыт войны в Боснии

Грузия хочет рулить всем Кавказом

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Новый российский пассажирский самолет впервые поднялся в воздух

В России возрожден советский еще проект регионального самолета Ил-114 – его новая модификация совершила свой первый полет. Планируется, что сертификацию самолет пройдет в 2022 году, а его производство составит до 12 единиц ежегодно
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Авиалайнер МС-21 впервые взлетел с российскими двигателями

На фото – новейший отечественный пассажирский авиалайнер МС-21-310, совершающий первый полет с российскими двигателями ПД-14. До этого момента лайнер летал только с иностранными авиадвигателями
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Умер Валентин Гафт

Народный артист РСФСР Валентин Гафт скончался в Москве на 86-м году жизни. По словам его супруги Ольги Остроумовой, причиной смерти стали последствия инсульта. Прощание состоится в «Современнике» 15 декабря, похоронят артиста на Троекуровском кладбище
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17:54

В шести горных селах Дагестана отремонтировали дома культуры

Дома культуры в шести горных селах Дагестана капитально отремонтировали в 2020 году по нацпроекту «Культура». Два из них уже открылись после капремонта, остальные планируется открыть до конца декабря, сообщила врио министра культуры Дагестана Зарема Бутаева.
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11:22
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Театр кукол отремонтировали в Оренбурге по нацпроекту

Здание Оренбургского государственного областного театра кукол готовится к открытию после капитального ремонта, проведенного по нацпроекту «Культура».
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Модельную библиотеку с мультстудией и клубом комиксов открыли в Коми

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Должно ли государство регулировать цены на продукты питания?
  • Да, устанавливая фиксированные цены

  • Да, с помощью антимонопольных инструментов и пошлин

  • Нет, цены должен устанавливать рынок
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  • Не ставлю елку
Борщ может быть:
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  • Главное, чтобы был вкусным
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    Почему Венгрия встала на сторону России в вопросе семейных ценностей

    Гей-парады в Венгрии все еще проходят, но вот семьи гомосексуалистам заводить там уже нельзя    17 декабря 2020, 11:40
    Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    Еще одна европейская страна солидаризовалась с Россией в том, что касается семейной политики. Венгрия приняла закон, определяющий брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной – и это немедленно вызвало возмущение и представителей ЕС, и защитников прав секс-меньшинств. Что привело Будапешт к такому решению и не дает ли это России новые политические возможности?

    Выражаясь словами Варвары Сергеевны Плющ (управдомши из «Бриллиантовой руки»), Венгрия – это страна контрастов. С одной стороны, Будапешт является настоящей столицей европейской порноиндустрии – и снимают там отнюдь не только традиционные и/или двусторонние отношения. С другой – венгерское государство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном проводит крайне консервативную политику в вопросах семьи и пола. Причем не только проводит, но и защищает ее от европейских «либеральных» веяний.

    Рецидивисты

    У Еврокомиссии к венграм много вопросов. Будапешт обвиняют в нарушении права на свободу слова (в свое время там ввели драконовские штрафы для СМИ за нарушение законодательства), в нарушении прав мигрантов (когда Венгрия отказалась соблюдать принцип распределения всех прибывающих в ЕС мигрантов по странам-членам, предложив пригласивших беженцев немцам самим их и принять). В последние же месяцы громче всего Орбаном возмущаются европейские защитники ЛГБТ-сообщества.

    Так, в мае венгерские власти приняли закон, запрещающий трансгендерам менять пол в паспорте. А сейчас настало время новой инициативы. Парламент страны принял закон, который не только определяет брак как исключительно союз между мужчиной и женщиной, но еще и называет его «основой семьи и отношений между родителями и ребенком... где мать – женщина, а отец – мужчина».

    Более того, этот закон устраняет лазейку, ранее позволявшую однополым парам в стране усыновлять детей как «одиноким людям» – теперь усыновление в обычном режиме доступно лишь для семейных пар. Одинокие люди могут взять ребенка лишь в случае получения специального разрешения от правительства.

    Понятно, что это разрешение будет сопровождаться проверками, и если по их итогам выяснится, что на самом деле человек не одинок, а живет в гомосексуальном гражданском браке, то ребенка в свою однополую ячейку он не получит. «Мы хотим защитить наших детей, а не ограничить права отдельных социальных групп», – пояснила министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

    Собственно, формально венграм не за что даже оправдываться. У премьера Орбана и его союзников есть 2/3 голосов в парламенте, поэтому они могут принимать то, что считают нужным. Что же касается легитимности, то население поддерживает инициативы премьер-министра. Венгры вообще считаются одними из самых консервативных и ксенофобских наций Европы, поэтому в Будапеште нет ни каких-то массовых акций в поддержку гей-сообщества, ни демонстраций против Виктора Орбана.

    «Да, против Орбана в Венгрии часто устраивают различные шествия, но их размах меньше польских. Это связано с тем, что премьер действительно популярен в народе, и предлагаемые им меры поддерживает большинство. К тому же, в отличие от Польши, в Венгрии с госучреждений не снимали флаги ЕС. Тем самым повода для недовольства в виде настолько демонстративного вызова Евросоюзу Орбан не давал», – поясняет газете ВЗГЛЯД доцент РГГУ Вадим Трухачев.

    Зато в Европе акций и возмущений навалом. Тамошние геи и их сторонники недовольны тем, что их венгерских собратьев лишили возможности превратить детей в себе подобных. «Дети вынуждены будут расти в среде, которая ограничит их возможности выразить свою идентичность», – говорит глава одной из ЛГБТ-организаций Германии Катрин Хугендубель. «Мы глубоко обеспокоены здоровьем и безопасностью детей-транссексуалов в Венгрии», – вторит ей Мейсен Девис, возглавляющий организацию «Трансгендерная Европа». Все они называют законы гомофобными и трансофобными, а также призывают главу Евросоюза Урсулу фон дер Ляйен ввести санкции против Будапешта.

    Накажи их

    Госпожа фон дер Ляйен и рада бы дать втык Венгрии – орбановские законы о защите традиционных ценностей стали вызовом для всего ЕС – но не знает, как. Да, в Евросоюзе есть механизм введения санкций за нарушение норм и правил сообщества, а также есть страны, готовые его к Венгрии применить. «Первый, кто будет давить на нее, это Голландия. Она платит в относительных цифрах в бюджет ЕС даже больше Германии. И у нее есть право использовать против венгров финансовый кнут. Голландцы летом уже попытались его использовать, и частично это удалось. Так что нас ждет венгеро-голландское противостояние – «ценности против демократии и денег», – поясняет Вадим Трухачев.

    Однако механизм наказания за нарушения норм и правил ЕС требует соответствующего решения всех остальных стран-членов – а согласно «будапештскому сговору» между Венгрией и Польшей одна страна будет ветировать любые санкции против другой. В Евросоюзе уже разработали механизм принятия санкций двойным большинством (для которого нужно 55% стран, где живет 65% населения), однако он крайне сложен, и решение о санкциях может вступить в силу лишь через несколько лет после того, как начнется их процедура.

    Неформальные же методы принуждения Будапешта и Варшавы не работают. Во-первых, потому что принуждать некому. В ЕС такие вопросы решает не Урсула фон дер Ляйен, а канцлер Германии Ангела Меркель. И для уходящего лидера ФРГ сейчас важнее не навести в подведомственной структуре порядок, а избежать какого-то демонстративного битья посуды.

    Во-вторых, у восточно-европейцев есть друзья за океаном, к которым они всегда могут обратиться за помощью. И если кто-то считает, что после ухода Трампа ситуация изменилась, то это не так – Байден не станет выбрасывать на помойку восточноевропейский рычаг давления на процессы принятия решений в Евросоюзе.

    Так что противостояние венгерских консерваторов с европейскими либералами продолжится – и большинство россиян, конечно, топят за Будапешт. Суверенный, нормальный, традиционный – и такой близкий нам по духу.

    Кто-то из экспертов даже говорит о том, что Москве стоит использовать платформу консервативных ценностей для налаживания прямого диалога и сближения с фрондирующей Восточной Европой. Однако последнее маловероятно, ведь восточноевропейский традиционализм базируется не на принципах консервативного интернационала, а местном национализме.

    «Венгерский национализм к России нейтрален. С ним есть точки соприкосновения, но есть и противоречия исторического свойства. Прежде всего как раз относительно Второй мировой войны. Потому тактический союз в виде борьбы за традиционные ценности возможен, но на что-то большее рассчитывать вряд ли стоит», – говорит Вадим Трухачев.

    Что же касается польского национализма, то тут, как говорится, комментарии вообще излишни – исторические комплексы Варшавы гарантируют, что вне зависимости от уровня конфликтности в отношениях с ЕС поляки готовы вписаться за любой кипеж против России. Даже либеральный.


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