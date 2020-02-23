Россию заподозрили в ослаблении Европы через «борьбу» с секс-меньшинствами

Восточноевропейские страны не спешат следовать примеру западной части ЕС в политике по отношению к сексуальным меньшинствам. Польша, Венгрия, Болгария, Румыния и Эстония в этом вопросе, скорее, ориентируются на Россию, пишет французская газета Le Monde.

Тема ЛГБТ стала еще одним, помимо миграционного вопроса, поводом для раскола между Востоком и Западом Европы. В отношении к секс-меньшинствам в Польше, Венгрии, Прибалтике, Румынии, Болгарии и Хорватии есть немало общих черт, отмечает автор статьи, содержание которой приводит ИноТВ.

В этих странах практикуются речи, направленные против «идеологии гендера», утверждение понятия брака как гетеросексуального союза в конституции, отказ от признания прав гомосексуальных родителей, перечисляет французское издание.

На передовой этой «войны», говорится в статье, находится католическая Польша. В прошлом году, напоминает автор, в стране началась «агрессивная кампания» со стороны проправительственных СМИ при поддержке церкви в защиту «традиционной семьи» и против «гомопропаганды». Их недовольство вызвало принятие либеральным мэром Варшавы ряда антидискриминационных мер против представителей ЛГБТ-сообщества.

Кроме того, власти польского города Свидник недавно приняли декларацию, направленную, как пишет издание, против «идеологии ЛГБТ» и «радикалов», совершающих нападки на «свободу слова, невинность детей, авторитет семьи и школы».

До 2010 года законодательство Венгрии было «относительно прогрессивным для региона», отмечает Тамас Домбос, глава крупнейшей венгерской неправительственной организации по защите ЛГБТ. Однако, по его мнению, и в этой стране происходят нападки на ЛГБТ. Так, спикер парламента страны Ласло Кевер, член правящей партии Fidesz, сравнил запрещенное в Венгрии усыновление детей однополыми парами с педофилией, а премьер-министр Виктор Орбан пообещал устранить лазейку, позволяющую обойти запрет кандидатам, представившимся одинокими.

В 2011 году в «конституции Орбана» было закреплено понятие брака как «союза мужчины и женщины». Такое же определение появилось и в основном законе Хорватии, стоит на повестке дня в Эстонии и было предложено в Румынии, пишет Le Monde. Издание отмечает, что такие поправки в конституцию призваны ограничить юрисдикцию Европейского суда по правам человека и Суда Европейского союза, решения которых могли обязать государства легализовать однополые браки.

Как поясняет издание, во всех перечисленных выше странах борьба против равных прав для представителей секс-меньшинств ведется консервативными политиками при поддержке церкви.

По словам бельгийского активиста Реми Бонни, специалиста по «гомофобным атакам» на постсоветском пространстве, слова которого приводит французская газета, в мире существует «анти-ЛГБТ-сеть со связями в России». «Борьба с правами ЛГБТ является частью движения, которое Москва поддерживает, чтобы ослабить Европейский союз», – утверждает исследователь.

Консервативные движения в Центральной Европе черпают вдохновение в России, где Владимир Путин защищает традиционные ценности в столкновении с так называемым загнивающим Западом, говорится в статье.

Ранее президент Владимир Путин пообещал, что в России при нем не будет понятий «родитель № 1 и родитель № 2», а будут «папа и мама». Заявление российского лидера встретило поддержку не только внутри страны, но и за рубежом.

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