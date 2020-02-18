Визит Шойгу в Сербию вызвал истерику либералов

Визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Сербию вызвал бурную реакцию у местных СМИ. Условно патриотические издания описывают это событие в восторженном тоне, тогда как либеральные скатились в антироссийскую истерику. Последние не в состоянии признать, что сотрудничество двух оборонных ведомств было предопределено политикой НАТО.

Хотелось бы обойтись без политических штампов, но Шойгу в Сербии действительно встречали «по-братски», что особенно бросалось в глаза на переговорах с коллегой – министром обороны Александром Вулиным, одним из главных «русофилов» в сербском руководстве (он, стоит отметить, человек гражданский, но придерживается понятных на постсоветском пространстве «традиционных» социалистических взглядов).

«Взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень. Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», – пообещал Вулину российский гость. И добавил:

«Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооруженными силами».

В явный диссонанс со всем этим входила та истерика, которую подняли в сербских либеральных, а точнее сказать, в прозападных СМИ (есть в Сербии и такие). Там вспомнили и про Украину, и даже про Белоруссию, и про то, что «Россия – главная угроза европейской безопасности», в общем, применили весь набор штампов с противоположной баррикады.

Особенно сербскую либеральную оппозицию покоробили «царские почести», которые были оказаны Шойгу. В их числе – реакция Вулина на визит коллеги, переговоры непосредственно с главой государства – президентом Сербии Александром Вучичем, который предложил гостю традиционную рюмку ракии, а главное – почетный эскорт из истребителей МиГ-29, который сопровождал борт российского министра.

Меж тем, удивляться тут нечему. Эти истребители – подарок российской стороны. Два с половиной года назад в рамках оказания военно-технической помощи Сербии были предоставлены шесть МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Это стало частью комплекса действий по спасению сербской боевой авиации как класса – война 1999 года фактически помножила ее на ноль.

В данный момент Сербия является крупнейшим импортером российской военной техники в Европе. Особой строкой идет покупка Белградом партии зенитных комплексов «Панцирь-С», что увеличило политический вес республики (подробнее об этом здесь). По сути, Москва взялась за перевооружение сербской армии и ее вывод на уровень общей дееспособности, потому как прежде все было довольно грустно – боевой дух сербов на месте, но последствия войн, санкций и экономической блокады по-прежнему дают о себе знать.

И дело не только в поставках оружия и в обслуживании уже поставленной техники, но и в том, что сербские кадеты бесплатно учатся в России, а действующие офицеры сербской армии имеют возможность повышать тут свою квалификацию.

Ворчание либералов в этой связи может выглядеть черной неблагодарностью, но дело не в ней – люди работают чуть ли не по методичке.

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Сербия должна была оказаться следующей в этой очереди. Степень аллергии, которую вызывает у сербов НАТО, в Брюсселе известна, но атлантисты исходили из того, что желание стать частью ЕС (действительно сильное) в итоге перевесит, и Белград сменит свою «многовекторную» политику (в России ее обычно сравнивают с попыткой усидеть на двух стульях) на чисто прозападную.

Вышло наоборот: не отказываясь от своего стремления в ЕС, сербы крепко привязали себя к России по линии военно-технического сотрудничества. Причем такая ситуация была спровоцирована самим НАТО, где, конечно, «хотели как лучше», но давно уже разучились смотреть вперед хотя бы на два хода.

Ключевое событие в этой связи произошло еще 11 лет назад, когда в НАТО была принята Хорватия. За этим неизбежно последовало перевооружение хорватской армии под стандарты НАТО, что не оставило сербскому руководству иного выбора, кроме как связать будущее своих войск с Российской Федерацией.

Вооружение Хорватии проняло даже местных либералов, поскольку Евросоюз Евросоюзом, а «память крови» никто не отменял. В числе сербских беженцев, спасавшихся от этнических чисток в Хорватии, есть и родственники президента Вучича, так что проигнорировать эту ситуацию он не мог ­– ему бы этого просто не позволили, а для однозначного выбора в пользу НАТО и поставок техники стран альянса было еще слишком рано, поэтому имеем то, что имеем.

Второй по важности фактор ­– ситуация в Косово. Эту тему газета ВЗГЛЯД разбирала подробно, повторяться не будем, но подчеркнем главное: политика США и ЕС по умиротворению косовских албанцев привела к тому, что монстр совершенно отбился от рук и показательно противится воле своих патронов. Как следствие, новая война за Косово, о которой прежде во властных кругах Белграда говорили только шепотом, теперь рассматривается там как вполне возможный (хотя и радикальный) вариант развития событий.

Наконец, нельзя сбрасывать со счетов ситуацию в соседней Боснии и Герцеговине, которую также пытаются инкорпорировать в общее евроатлантическое пространство. Как следствие, Милорад Додик – бывший президент Республики Сербской (РС) и член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов (страна управляется триумвиратом из бошняка, серба и хорвата, над которыми поставлен специальный «смотрящий» от Запада) – уже неоднократно заявлял о грядущем выходе РС из БиГ и даже о том, что «этот путь необратим». Если он прав, это неизбежно означает начало новой войны в Боснии.

Иными словами, укрепление военно-политического альянса между Россией и Сербией, особенно наглядное на примере сотрудничества двух стран по линии министерств обороны, – прямое и даже неизбежное следствие политики НАТО в регионе.

Это факт, который старательно не замечают сербские либеральные СМИ, пишущие об «авторитарном альянсе Белграда и Москвы». Видимо, не рискуют критиковать своих заказчиков. Оно и понятно, но слишком уж однобокой получается антироссийская истерика.

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