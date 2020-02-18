Визит Шойгу в Сербию вызвал истерику либералов

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20 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 22:15  |  vz.ru
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Почему США боятся жестких санкций против Роснефти

США побоялись ввести санкции напрямую против РоснефтиФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
США наказывают Россию и Роснефть за продажу венесуэльской нефти. Хотя американским компаниям США спокойно продлевают лицензии на работу в Венесуэле. Впрочем, ввести новые санкции против самой Роснефти Вашингтон все-таки побоялся, хотя грозил сделать именно это. Что останавливает США от этого шага? Подробности...
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Конституция защитит Россию от распродажи

Принцип неотчуждаемости российской земли отражает образ мышления нашего народаФото: Сергей Красноухов/ТАСС
Наши оппоненты на Западе ждут, когда в Москве появится более сговорчивая власть, которая расплатится территориями страны за право «вернуться в мировое сообщество». Однако поправки к Конституции должны обеспечить наш внутренний суверенитет и ускорить процесс национализации элит, которые гарантируют сохранение целостности страны и приведут к серьезной ротации чиновничества, считают эксперты. Подробности...
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Как европейские державы развязали Гитлеру руки

Довоенное правительство Великобритании несет значительную часть ответственности за попустительство по отношению к ГитлеруФото: Scherl/Global Look Pres
Газета ВЗГЛЯД продолжает публикацию рассекреченных архивов МИД России, посвященных ситуации в Европе накануне Второй мировой войны. Шифротелеграммы советских дипломатов, датированные зимой 1937-1938 годов, содержат уникальные подробности того, почему провалилась британская политика «умиротворения Гитлера», какая паника царила в руководстве Чехословакии и какие агрессивные планы вынашивала Польша. Подробности...
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Трамп доверил разведку гею-лоялисту

Гренелл безжалостно атаковал немецкое правительство в угоду ТрампуФото: Arne Dedert/DPA/ТАСС
Германия избавилась от скандального посла США в Берлине Ричарда Гренелла, успевшего за несколько лет испортить отношения с ведущими немецкими политиками и бизнесменами. Теперь, несмотря на отсутствие опыта работы в спецслужбах, Дональд Трамп решил назначить Гренелла на пост директора Национальной разведки США. Почему глава Белого дома пошел на такой шаг?  Подробности...
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Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
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Цукерберг просит Вашингтон ввести цензуру

Алексей Анпилогов, президент фонда исторических исследований «Основание»
Очередная ежегодная Мюнхенская конференция оказалась не таким уж скучным событием. Не каждый день можно услышать чуть ли не мольбу о введении государственной цензуры, причем от главы Facebook Марка Цукерберга. Подробности...

На Украине небывалый кризис морали и запасов интеллекта

Евгений Комаровский, врач-педиатр, писатель (Украина)
Жители Украины протестуют против возвращения на родину украинцев из Китая, якобы из-за угрозы коронавируса. В ход пошли протесты, плакаты, горящие покрышки и остальной набор евромайдана. Подробности...
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Западные инвестфонды играют в украинский тотализатор

Глеб Простаков, журналист
Украина сейчас похожа на человека, который взял кредит в микрофинансовой организации с грабительскими процентами и с мордоворотами в качестве выбивателей долгов. Тут «мордовороты» интеллигентные, но принцип тот же. Подробности...
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      Самое мощное за последние 37 лет наводнение произошло в американском штате Миссисипи. Из-за многочисленных ливней из берегов вышла река Перл, которая проходит по меньшей мере через 14 крупных городов штата. Объявлено чрезвычайное положение
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      В День святого Валентина человечеству напомнили о численности

      В день Святого Валентина американский Центр биологического разнообразия раздаст бесплатно 40 тысяч упаковок презервативов парам, привлекая внимание к росту численности населения как фактору угрозы для дикой природы
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      Объявлены лауреаты премии «Оскар» 2020 года

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              Визит Шойгу в Сербию вызвал истерику либералов

              Министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Сербии Александр Вулин    18 февраля 2020, 19:00
              Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
              Текст: Дмитрий Бавырин

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              Визит главы Минобороны РФ Сергея Шойгу в Сербию вызвал бурную реакцию у местных СМИ. Условно патриотические издания описывают это событие в восторженном тоне, тогда как либеральные скатились в антироссийскую истерику. Последние не в состоянии признать, что сотрудничество двух оборонных ведомств было предопределено политикой НАТО.

              Хотелось бы обойтись без политических штампов, но Шойгу в Сербии действительно встречали «по-братски», что особенно бросалось в глаза на переговорах с коллегой – министром обороны Александром Вулиным, одним из главных «русофилов» в сербском руководстве (он, стоит отметить, человек гражданский, но придерживается понятных на постсоветском пространстве «традиционных» социалистических взглядов).

              «Взаимодействие оборонных ведомств России и Сербии вышло на принципиально новый уровень. Со своей стороны приложим все усилия к тому, чтобы сохранить набранный темп развития отношений в военной сфере», – пообещал Вулину российский гость. И добавил:

              «Граждане Сербии по праву могут гордиться своими вооруженными силами».

              В явный диссонанс со всем этим входила та истерика, которую подняли в сербских либеральных, а точнее сказать, в прозападных СМИ (есть в Сербии и такие). Там вспомнили и про Украину, и даже про Белоруссию, и про то, что «Россия – главная угроза европейской безопасности», в общем, применили весь набор штампов с противоположной баррикады.

              Особенно сербскую либеральную оппозицию покоробили «царские почести», которые были оказаны Шойгу. В их числе – реакция Вулина на визит коллеги, переговоры непосредственно с главой государства – президентом Сербии Александром Вучичем, который предложил гостю традиционную рюмку ракии, а главное – почетный эскорт из истребителей МиГ-29, который сопровождал борт российского министра.

              Меж тем, удивляться тут нечему. Эти истребители – подарок российской стороны. Два с половиной года назад в рамках оказания военно-технической помощи Сербии были предоставлены шесть МиГ-29 и 10 бронетранспортеров БРДМ-2МС. Это стало частью комплекса действий по спасению сербской боевой авиации как класса – война 1999 года фактически помножила ее на ноль.

              В данный момент Сербия является крупнейшим импортером российской военной техники в Европе. Особой строкой идет покупка Белградом партии зенитных комплексов «Панцирь-С», что увеличило политический вес республики (подробнее об этом здесь). По сути, Москва взялась за перевооружение сербской армии и ее вывод на уровень общей дееспособности, потому как прежде все было довольно грустно – боевой дух сербов на месте, но последствия войн, санкций и экономической блокады по-прежнему дают о себе знать.

              И дело не только в поставках оружия и в обслуживании уже поставленной техники, но и в том, что сербские кадеты бесплатно учатся в России, а действующие офицеры сербской армии имеют возможность повышать тут свою квалификацию.

              Ворчание либералов в этой связи может выглядеть черной неблагодарностью, но дело не в ней – люди работают чуть ли не по методичке.

              В 2014 году США многократно увеличили свои усилия по выдавливанию России с Балкан. Причем «выдавливание» – это не метафора, а прямой тезис, многократно повторенный американскими политиками и экспертами. В этой связи предполагалась ускоренное инкорпорирование в НАТО республик бывшей Югославии. Успехи, что называется, налицо: напротив Черногории уже проставили «галочку», что фактически добило отношения Москвы и Подгорицы, а скоро Североатлантический альянс поглотит и Македонию, которая ради этого даже отказалась от своего названия, став Северной Македонией

              Сербия должна была оказаться следующей в этой очереди. Степень аллергии, которую вызывает у сербов НАТО, в Брюсселе известна, но атлантисты исходили из того, что желание стать частью ЕС (действительно сильное) в итоге перевесит, и Белград сменит свою «многовекторную» политику (в России ее обычно сравнивают с попыткой усидеть на двух стульях) на чисто прозападную.

              Вышло наоборот: не отказываясь от своего стремления в ЕС, сербы крепко привязали себя к России по линии военно-технического сотрудничества. Причем такая ситуация была спровоцирована самим НАТО, где, конечно, «хотели как лучше», но давно уже разучились смотреть вперед хотя бы на два хода.

              Ключевое событие в этой связи произошло еще 11 лет назад, когда в НАТО была принята Хорватия. За этим неизбежно последовало перевооружение хорватской армии под стандарты НАТО, что не оставило сербскому руководству иного выбора, кроме как связать будущее своих войск с Российской Федерацией.

              Вооружение Хорватии проняло даже местных либералов, поскольку Евросоюз Евросоюзом, а «память крови» никто не отменял. В числе сербских беженцев, спасавшихся от этнических чисток в Хорватии, есть и родственники президента Вучича, так что проигнорировать эту ситуацию он не мог ­– ему бы этого просто не позволили, а для однозначного выбора в пользу НАТО и поставок техники стран альянса было еще слишком рано, поэтому имеем то, что имеем.

              Второй по важности фактор ­– ситуация в Косово. Эту тему газета ВЗГЛЯД разбирала подробно, повторяться не будем, но подчеркнем главное: политика США и ЕС по умиротворению косовских албанцев привела к тому, что монстр совершенно отбился от рук и показательно противится воле своих патронов. Как следствие, новая война за Косово, о которой прежде во властных кругах Белграда говорили только шепотом, теперь рассматривается там как вполне возможный (хотя и радикальный) вариант развития событий.

              Наконец, нельзя сбрасывать со счетов ситуацию в соседней Боснии и Герцеговине, которую также пытаются инкорпорировать в общее евроатлантическое пространство. Как следствие, Милорад Додик – бывший президент Республики Сербской (РС) и член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) от сербов (страна управляется триумвиратом из бошняка, серба и хорвата, над которыми поставлен специальный «смотрящий» от Запада) – уже неоднократно заявлял о грядущем выходе РС из БиГ и даже о том, что «этот путь необратим». Если он прав, это неизбежно означает начало новой войны в Боснии.

              Иными словами, укрепление военно-политического альянса между Россией и Сербией, особенно наглядное на примере сотрудничества двух стран по линии министерств обороны, – прямое и даже неизбежное следствие политики НАТО в регионе.

              Это факт, который старательно не замечают сербские либеральные СМИ, пишущие об «авторитарном альянсе Белграда и Москвы». Видимо, не рискуют критиковать своих заказчиков. Оно и понятно, но слишком уж однобокой получается антироссийская истерика. 

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