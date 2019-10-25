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25 октября, пятница  |  Последнее обновление — 12:09  |  vz.ru
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Какая катастрофа грозит крупнейшей в России дамбе

Горьковская плотина является самой длинной в РоссииФото: Николай Мошков/ТАСС
Горьковская плотина (Нижегородская ГЭС) может быть разрушена из-за того, что на ней не были построены обеспечивающие ее устойчивость сооружения. Так считает глава Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. С чем связаны столь алармистские заявления и каково состояние комплекса плотин, обеспечивающих сегодня функционирование Волги? Подробности...
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Россия в Африке пугает Запад и Китай

Одним из символов сближения России с африканскими странами стала посадка Ту-160 в ЮАРФото: twitter.com/EmbassyofRussia
Десятки лидеров стран Африки приезжают в Россию для участия в беспрецедентном международном форуме. Само по себе это событие – важнейший знак того, как растет влияние нашей страны на Черном континенте. За счет чего Россия выигрывает в этом соревновании у главных конкурентов – Запада и Китая? Подробности...
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Зачем либеральной интеллигенции вульгарный расизм

Шендерович и Гозман являются типичными обладателями расистского сознания, но сами этого не понимаютФото: Джапаридзе Михаил, Сергей Фадеичев/ТАСС
Прошедший в Сочи форум «Россия – Африка» стал поводом для расистского скандала, в центре которого оказался вроде бы либеральный и прозападный политик Леонид Гозман. Впрочем, в РФ подобные определения отнюдь не страхуют от бытового расизма. Напротив, постсоветская интеллигенция поражена расизмом, как грибком, и этому есть объяснение.  Подробности...
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«Триумф» и «Панцирь» изменят политический вес Сербии

В Сербию прибыли российские супер-зенитки С-400, но надолго они там не задержатсяФото: кадр из видео
Сербия подтвердила, что покупает партию зенитных комплексов «Панцирь-С». Их уже привезли под Белград. Пока только в качестве выставочных экземпляров. Правда, зачем Сербии эти комплексы – большой вопрос. От бомбардировок НАТО «Панцири» не спасут, а со своими соседями Белград воевать вроде не собирается. Но современное оружие может усилить как авторитет Сербии, так и позиции Москвы на Балканах. Подробности...
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Кустарная дамба убила добытчиков золота

По свидетельствам очевидцев, после прорыва дамбы домики золотодобытчиков смыло потокомФото: МЧС РФ/ТАСС
В результате прорыва дамбы золотодобывающего прииска на реке Сейба в Красноярском крае погибли не менее 15 рабочих артели. Десятки человек получили травмы, около 15 пока считаются пропавшими без вести. Одной из причин трагедии следователи называют износ дамбы, которая к тому же оказалась нигде не зарегистрированной. Кто должен нести ответственность за гибель людей и легко ли будет установить виновных? Подробности...
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Вечный Рим против идеологии нового Карфагена

Владимир Можегов, публицист
В предельно сгустившемся сумраке «заката Европы», римская идея продолжает удерживать мир от окончательного распада. И если сегодня американский президент из самого эпицентра реванша и торжества мирового Карфагена дерзает произнести слово «Рим» – это что-то да значит! Подробности...
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Прячущие деньги в Швейцарии не понимают России

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
У предков была другая карта мира, другое отношение и к стране, и к расстояниям. Почему никто из них не подумал: «А, черт с ним, поеду бомбить на «Убере» в Москву»? Думаю, не потому, что не было никакого «Убера». Подробности...
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Нам всем нужна свобода друг от друга

Алексей Алешковский, сценарист
Общечеловеческие ценности – это то, что только и может объединять людей по разные стороны любых баррикад. Путь друг к другу открывает только свобода, но смешно и грустно, когда главными специалистами по свободе становятся рабы. Подробности...
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              «Триумф» и «Панцирь» изменят политический вес Сербии

              В Сербию прибыли российские супер-зенитки С-400, но надолго они там не задержатся   25 октября 2019, 11:02
              Фото: кадр из видео
              Текст: Иван Абакумов,
              Юрий Зайнашев

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              Сербия подтвердила, что покупает партию зенитных комплексов «Панцирь-С». Их уже привезли под Белград. Пока только в качестве выставочных экземпляров. Правда, зачем Сербии эти комплексы – большой вопрос. От бомбардировок НАТО «Панцири» не спасут, а со своими соседями Белград воевать вроде не собирается. Но современное оружие может усилить как авторитет Сербии, так и позиции Москвы на Балканах.

              В четверг на сербской авиабазе Батайница, что в 25 км от Белграда, были выгружены комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» ВКС России. На опубликованных RT кадрах видна выгрузка техники, прибывшей для совместного учения «Славянский щит – 2019». Как сообщили в Минобороны, комплексы впервые участвуют в маневрах за рубежом (до сих пор они если и покидали пределы России, то для участия в боях – в Сирии).

              В ходе маневров С-400 «Триумф» и «Панцирь-С» отработают противовоздушную оборону района: им предстоит выполнить задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению воздушных целей условного противника. Отмечается, что С-400 представлены в составе дивизиона (12 пусковых установок по четыре ракеты), а «Панцирь-С» – в составе батареи (три–шесть комплексов). Их развернут на Батайнице и включат в совместную российско-сербскую группировку ПВО.

              Президент Сербии Александр Вучич пообещал в пятницу осмотреть оружие. «С-400 находится в стране из-за учений. И завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А «Панцирь-С» я еду смотреть в субботу, мы его заказали», – заявил Вучич.

              Ранее он признавался, что во время парада 9 мая на Красной площади в Москве президент Владимир Путин порекомендовал ему закупить для армии не только «Панцирь-С», но и реактивную систему залпового огня «Ураган». По поводу «Ураганов» Вучич отметил, что Сербия не может позволить себе такое вооружение, а относительно «Панциря» тогда ничего говорить не стал.

              На прошлой неделе вице-премьер Юрий Борисов предупредил, что сербы заинтересовались «Панцирями». «Да, у нас есть такие связи с ними по «Панцирям», – сказал он. Источник «Интерфакса» в Белграде утверждает, что Сербия получит «Панцири» «в рамках контракта». Количество не уточняется. Ранее Россия подарила Сербии шесть истребителей МиГ-29 и столько же бронетранспортеров. В рамках договора о модернизации армии Сербии были поставлены РЛС и два вертолета.

              Эксперты отмечают, что сейчас на «Панцири» растет спрос. Например, ими заинтересовались Эмираты и Саудовская Аравия – после недавнего нападения на саудовскую нефтяную инфраструктуру. Независимый военный эксперт Антон Лавров убежден, что о закупке С-400 сербами речь не идет и они «обойдутся скорее всего «Панцирями». «По «Панцирю» вполне возможны льготные условия финансирования. Это может быть и кредит, и рассрочка платежа – обычные условия при покупке такими странами», – сказал Лавров газете ВЗГЛЯД.

              Насколько известно, Россия продает С-400 по 500 млн долларов за дивизион. Именно такую цену она предлагала Анкаре. Один «Панцирь-С1» стоит около 15 млн долларов. Другие эксперты тоже уверены, что Сербии хватит денег только на «Панцири».

              «Из существующих систем ПВО эта система ближнего действия, наверное, наиболее бюджетный вариант того, что Россия может предложить»,

              – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Александр Гольц.

              Вопрос в том, зачем Сербии нужно это оружие, продолжил эксперт. «Панцирь-С» – это ракетно-пушечный комплекс, предназначенный для уничтожения крылатых ракет. Причем для защиты какого-то конкретного объекта. Чаще всего – воинской части, находящейся на марше.

              «У меня нет ощущения, что Сербия намерена воевать с противником, обладающим крылатыми ракетами. В любом случае этот предполагаемый противник, если мы говорим, например, о США, имеет полную возможность подавления систем «Панцирь-С». В классическом понимании «Панцирь-С» – это часть многоуровневой системы, которая начинается с ПРО дальнего действия: систем С-300 и С-400. Потом идет эшелон среднего действия – системы «Бук». И только если противник прорвал эти рубежи и ракеты врага находятся на подлете, тогда должна вступить в дело система «Панцирь-С», – пояснил аналитик.

              При этом Гольц отметил, что не очень понятно, каким должен быть сценарий конфликта, при котором «Панцирь-С» понадобится в отрыве от перечисленных систем ПВО. «Не исключаю, что речь идет о некоей символической закупке, или даже передаче этих систем от России Сербии. Этот жест мог бы демонстрировать связь двух стран. Связь эта крайне важна для России, потому что после ухода Черногории в НАТО, других партнеров на Балканах у нас не осталось», – резюмировал Александр Гольц.

              Другие аналитики не исключают, что закупка российских вооружений понадобилась Белграду как политический жест, для укрепления престижа в глазах соседних Хорватии и непризнанного Косово.  

              Два года назад хорватские СМИ сообщили о планах Загреба провести конкурс для закупки истребителей F-16 Barak или Gripen JAS-39 – с тем, чтобы к 2020 году обучить пилотов и обслуживающий персонал и ввести машины в строй. Вучич по этому поводу заметил, что хорваты «имеют право вооружаться». «Если имеют деньги и здоровую экономику, пусть вооружаются. Желаю им всяческих успехов», – заявлял президент Сербии.

              Экс-заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединенной системы ПВО государств–участников СНГ, генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев в эфире НСН предположил, что российско-сербские учения непременно вызовут раздражение в Пентагоне. «Все виды разведок будут задействованы – и орбитальная группировка, и радиоэлектронная, полеты разведывательных самолетов», – сказал Бижев.

              Напомним, Сербия уже год ведет переговоры с Россией о закупке еще шести многофункциональных вертолетов Ми-17 и боевых Ми-35. В конце минувшего года появлялась информация о возможной закупке Сербией у Белоруссии ЗРК С-300 и шести истребителей МиГ-29.

              Учения «Славянский щит – 2019» проводятся впервые. Они состоят из двух этапов: первый прошел в сентябре в Астраханской области на полигоне Ашулук, второй продлится до 29 октября в Сербии.

              Напомним, комплексы С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения на дальности в несколько сотен километров. С 2015 года С-400 находятся за границей – на российской базе Хмеймим в Сирии. Впервые комплексы были задействованы в прошлом году – после удара беспилотников по городу Латакия. Об этом сообщало сирийское агентство САНА.

              Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» наземного и морского базирования необходим для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

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