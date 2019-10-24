Президент Сербии собрался осмотреть купленный «Панцирь-С»

Белград заказал российский комплекс «Панцирь-С», его осмотр пройдет 26 октября, сообщил президент Сербии Александар Вучич.

«С-400 в находится в стране из-за учений. И завтра я непосредственно поеду посмотреть С-400. А «Панцирь-С» я еду смотреть в субботу, мы его заказали», – передает ТАСС слова Вучича во время встречи в Белграде первого грузового поезда из Китая.

Сербское оборонное ведомство ранее сообщало, что учения пройдут сразу на двух полигонах, в рамках маневров запланированы «многочисленные стрельбы».

Напомним, ранее в четверг в Минобороны России сообщили, что дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД