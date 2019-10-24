Российские С-400 и «Панцирь-С» впервые примут участие в учениях за рубежом

Дивизион С-400 и батарея «Панцирь-С» переброшены в Сербию, где впервые примут участие в учениях на территории зарубежного государства, сообщили в Министерстве обороны России.

В сообщении военного ведомства говорится, что С-400 и «Панцирь-С» переброшены на территорию Сербии военно-транспортными самолетами ВКС России. Они примут участие во втором этапе совместного российско-сербского учения по противовоздушной обороне «Славянский щит – 2019», передает ТАСС.

Как уточнили в ведомстве, дивизион С-400 и батарея «Панцирей» «впервые примут участие в учении на территории зарубежного государства».

Ранее вице-премьер Юрий Борисов сообщал, что Сербия заинтересовалась покупкой российских зенитного ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

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