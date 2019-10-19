Вице-премьер Борисов заявил о возможности нового контракта на поставку российских ЗРК Турции

Вице-премьер России Юрий Борисов заявил о высокой вероятности нового контракта на поставку российских ЗРК Турции.

«Я думаю, что высокая вероятность. У них опцион есть, они вправе реализовать его», – заявил Борисов, отвечая на вопрос о возможности нового контракта на поставки Турции российских ракетных комплексов, передает РИА «Новости».

Вице-премьер также прокомментировал сообщения о заинтересованности Сербии в покупке российских зенитного ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

«Да, у нас есть такие связи с ними (с сербами – прим. ВЗГЛЯД) по «Панцирям», – сказал Борисов, при этом вопрос о наличии конкретного контракта на поставки таких комплексов вице-премьер оставил без ответа.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о продолжении переговоров по вооружениям с Турцией после успеха по С-400.

Напомним, в июле в Турцию прибыли российские комплексы С-400. Глава МИД Турции отмечал, что они приобрели у России ЗРК С-400, так как не собираются быть вечным просителем у НАТО.

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