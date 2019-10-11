Турция объяснила Столтенбергу покупку у России ЗРК С-400

Турция приобрела у России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400, так как не собирается быть вечным просителем у НАТО, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Чавушоглу заявил, что ранее у Турции «не было своей системы ПВО», и на территории страны по просьбе Анкары «устанавливали свои системы Patriot Нидерланды, Италия и Испания», передает РИА «Новости».

«Сначала их устанавливают, потом убирают, потом снова устанавливают. Я не в качестве критики это говорю – речь идет о естественной ротации, и я от души благодарю наших союзников за эту помощь. Но это говорит о том, что у нас должна быть своя система ПВО. Мы не должны быть вечными просителями. Поэтому мы купили С-400», – пояснил турецкий министр.

Также Чавушоглу заявил, что страны НАТО, осудившие турецкую военную операцию в Сирии, занимают двуличную позицию.

«Мне этого не понять. Все знают, что РПК («Рабочая партия Курдистана») и YPG (силы самообороны сирийских курдов) – одно и то же. Все говорят, что наша обеспокоенность законна. Тогда законно и наше право бороться с причиной этого беспокойства. Вы поддерживаете нашу обеспокоенность, но отрицаете наше право на операцию, да еще и поддерживаете террористов», – подчеркнул он.

Напомним, США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, Вашингтон заявил о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.

Кроме того, 17 сентября замглавы Пентагона Джон Руд заявил, что США намерены призвать Турцию закупить их продукцию вместо российских Су-35 и Су-57.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии.

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