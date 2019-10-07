С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе?

«Дональд Трамп прокладывает путь для турецкой операции в Сирии» – так Financial Times интерпретировала итог разговора президента США с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган после беседы сообщил о том, что Соединенные Штаты приступили к выводу своих военных из северных районов Сирии. Таким образом, американцы дали туркам карт-бланш на действия в так называемой зоне безопасности, которую Анкара намерена создать на северо-востоке Сирии.

Сам Трамп заявил, что США нужно закончить «нелепые бесконечные войны» в Сирии и отправить военнослужащих домой. «Соединенные Штаты должны были провести в Сирии всего 30 дней. Это было много лет назад. Но мы остались (в Сирии), продолжая глубже и глубже погружаться в войну без цели», – написал Трамп в своем Twitter.

Москва рассчитывает, что Турция будет придерживаться постулата о территориальной целостности Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что Владимир Путин не обсуждал с турецким коллегой планы по военной операции в Сирии. «Но вы знаете, что в целом контакты и по линии военных, и по линии специальных служб весьма насыщенны и носят регулярный характер – имеется в виду, между Россией и Турцией», – отметил Песков.

Турция, при всех неоосманских устремлениях Эрдогана, действительно не заявляет о намерениях присоединить к себе какую-либо часть севера Сирии. Но «безопасность», о которой говорят в Анкаре, подразумевает наступление турецких войск и взятие под контроль приграничных территорий – ранее Эрдоган заявлял, что армия готова выдвинуться в любой момент.

«Мы придем (на север Сирии), потому что террористическая угроза для нас неприемлема», – объявил Эрдоган. К террористам Турция причисляет не только ИГ*, но и Рабочую партию Курдистана (РПК), которая выступает за отделение юго-востока Турции – и которую, как считают в Анкаре, поддерживают сирийские курды. А им, в свою очередь, оказывали поддержку США, заинтересованные в Сирийском Курдистане как в противовесе «режиму Башара Асада». Если Вашингтон действительно сворачивает присутствие в этом районе, то это «ставит под сомнение судьбу курдских союзников» американцев, констатирует «Аль-Джазира».

Источник Reuters сообщил: в понедельник представитель США заявил командованию курдо-арабского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС), что американские войска больше не будут прикрывать курдов от турецких атак. Подтверждением этого можно считать заявление руководства СДС: «Вопреки усилиям с нашей стороны, с целью избежания военной эскалации с Турцией... США отвели свои войска с территорий, граничащих с Турцией». Наконец письменное подтверждение пришло из Белого дома.

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«Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы США не станут поддерживать или принимать участие в операции, и силы Соединенных Штатов больше не будут находиться в непосредственной близости», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря администрации Трампа Стефани Гришэм. Все это поставит сирийских курдов в ситуацию прямого столкновения с турками, констатировал представитель СДС Мустафа Бали.

Таким был итог многолетних препирательств Эрдогана с американским руководством. Претензии Эрдоган начал предъявлять еще в 2016 году предыдущему президенту США Бараку Обаме. Наконец 1 октября этого года турецкий лидер сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. Ранее общеарабская газета Asharq Al-Awsat проинформировала, что Вашингтон и Анкара вроде бы достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Однако предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими.

Вариант совместного турецко-американского присутствия явно не устраивал Анкару. Эрдоган по своему обыкновению позволял себе довольно жесткие заявления. «Идеи о проведении совместного с США наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности»; Турция «сыта обещаниями и достаточно долго терпела» – цитировал турецкого президента RT. Ранее Эрдоган прямо заявлял, что

«Анкара не намерена закрывать глаза на поддержку Соединенными Штатами террористов»

из Рабочей партии Курдистана и YPG (сирийско-курдских «Отрядов народной самообороны», которые составляют костяк СДС). Американцы действительно не просто не считают YPG террористической организацией – начиная с 2015 года американские инструкторы тренируют курдские формирования, США поставляют оружие «Народной самообороне» и другим группировкам, входящим в СДС. Во многом именно благодаря поддержке американцев курдам и их союзникам из «светской» арабской вооруженной оппозиции удалось взять под контроль почти все территории к востоку от Евфрата: от Манбиджа в провинции Алеппо до границы с Ираком. Добавим, что находящийся по ту сторону границы автономный Иракский Курдистан также является давним партнером США.

«Я лично разговаривал с курдами, в том числе с лидером северных курдов в Сирии Салихом Муслимом. Курды сейчас, конечно, в тяжелом положении, обижены на Америку и пытаются искать новых партнеров. Недавно посещали с визитом и Россию», – рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), востоковед Георгий Асатрян.

«С американской стороны это неплохой ход. Мол, делайте что хотите, тем более вы сейчас так дружите с русскими, покупаете у них оружие, вот и давайте выпутывайтесь», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. По его мнению, США какое-то время поддерживали курдов, но в определенный момент перестали это делать и умывают руки.

Георгий Асатрян полагает: тот ход по отношению к курдам, который сделали их традиционные покровители – американцы, нельзя трактовать как проигрыш Трампа Эрдогану. «Внутри американской администрации есть две группы элит, которые по-разному смотрят на ситуацию в регионе, – указывает эксперт. – По всей видимости, Эрдогану удалось договориться с Трампом и его окружением о начале операции, крупномасштабной или не очень, против курдов. И, видимо, Трамп не против того, чтобы Эрдоган разобрался со своими противниками на севере Сирии».

Вторая группа внутри американской администрации, в ЦРУ, в Госдепартаменте и, естественно, в Пентагоне, придерживается более традиционных взглядов, продолжил собеседник. «Они рассматривают курдов в качестве союзников, например на иракском направлении – в качестве нерелигиозной, светской силы. У этих людей с курдами очень долгая история сотрудничества – на сирийском направлении они видят курдов в качестве баланса против Дамаска», – пояснял Асатрян. «Идет постоянная борьба двух лобби. Видимо, сейчас чаша весов склонилась на сторону Эрдогана, Трампа и той части американской элиты, которая их поддерживает», – считает Асатрян.

Дополнительным аргументом, склонившим чашу весов в пользу Эрдогана, вполне вероятно, могло стать усиление Турции в военном отношении. Роль Турции в международных делах и в Ближневосточном регионе возросла с приобретением российских комплексов С-400, констатировал в начале сентября Владимир Путин. В конце того же месяца в Анкаре сообщили о сроках развертывания первой очереди купленных у России ЗРК – это произойдет в декабре. В турецком МИДе допустили закупку дополнительной партии российских комплексов ПВО. «Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с Трампом, – сказал газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. – Именно продажа Россией Эрдогану С-400 и то, что турецкий лидер отстоял свою позицию по созданию зоны безопасности на севере Сирии военными методами, заставило США отвести оттуда войска.

Эрдоган заставил Трампа это сделать за счет закупки С-400, которым он теперь «нагнул» американцев».

После покупки С-400 и сопровождавшего ее ухудшения отношений Вашингтона и Анкары нельзя исключать выхода Турции из НАТО, отмечал еще в июле в статье на портале Focus профессор кафедры политологии Кельнского университета Томас Егер. В свою очередь Алексей Малашенко призвал обратить внимание на факт, который, по его мнению, косвенно связан с этими событиями – это подписание американцами договора с Грецией о передачи баз в бесконечно долгое пользование и замечание о том, что Турция на сегодняшний день является слабым звеном НАТО.

Впрочем, полагают некоторые эксперты, то, что американцы дали Эрдогану возможность самостоятельных действий в Сирии, может оказаться ловушкой для «султана». «Если он туда войдет и будет действительно курдско-турецкая война, то вряд ли Эрдогану удастся получить быструю и малокровную победу, потому что реакция курдов будет достаточно жесткой, – прогнозирует Малашенко.– Я думаю, не обойдется без терактов в Турции, что явно Эрдогану не с руки. Сейчас у него очень непростое положение внутри – кризис внутри партии, конкуренция. И если его курдская затея будет очень дорого стоить, то он на этом только потеряет».

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