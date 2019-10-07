С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

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7 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 17:36  |  vz.ru
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Российский газ учит Европу благоразумию

Вызывающий столь большое раздражение среди некоторых стран газопровод уже почти готовФото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
До окончания строительства стратегического российского проекта – газопровода «Северный поток – 2» – остается совсем немного. Даже Дания, последняя страна, стоящая на его маршруте, сняла политические возражения против его создания. Почему даже антироссийски настроенные европейские чиновники снижают накал риторики против газопровода? Подробности...
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Три вывода для Москвы из оскорбительного допроса Юмашевой в США

Юмашева координирует в Госдуме работу группы по связям с Конгрессом СШАФото: Владимир Федоренко/РИА Новости
ФБР допросило в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, предложив ей пообщаться затем в неформальной обстановке. Юмашева отправилась в США с дипломатической миссией и гневная реакция российских политиков на допрос не заставила себя долго ждать. По мнению экспертов, Москве давно пора пересмотреть подходы в вопросах защиты россиян за рубежом, особенно на территории Соединенных Штатов. Подробности...
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Россиянки позже создают семьи и заводят детей по двум причинам

Средняя россиянка рожает теперь первенца в возрасте 26 лет, тогда как в 90-е первенцев рожали в 21 годФото: Гавриил Григоров/ТАСС
Причины, по которым россиянки все чаще откладывают рождение первенца «на потом», кроются одновременно и в повышении доходов семей, и в их снижении. К такому парадоксальному выводу пришли социологи. Про бедных понятно – им дорого заводить ребенка. Но чем богаче становится молодая женщина, тем сильнее соблазн «пожить для себя». Выходит, одна из причин демографического спада – заурядный эгоизм? Подробности...
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С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с ТрампомФото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе? Подробности...
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Убийство офицера СК выявило слабость охраны силовых структур

Хотя убийца считается психически больным, он вполне рационально попытался сбежать с места преступленияФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Во вторник днем у проходной Следственного комитета был зарезан полковник СК Владислав Капустин. Судя по всему, в этом убийстве не было служебного мотива – офицер не вел следствия, а убийца, видимо, психически болен. Но сам факт тяжкого преступления у стен одной из главных силовых структур страны показывает, насколько велика опасность для ее сотрудников даже со стороны психопата с ножом. Подробности...
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Ошибка выжившего мертвого не научит

Алексей Алешковский, сценарист
Свобода выживать за счет других – не свобода, а закон джунглей. Древнейший этический закон гласит: поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой. Только она дает гарантии выживания. Подробности...
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Улыбкой на миллион стала улыбка психопата

Дмитрий Дабб, кинокритик
Возможно, это лучший фильм сразу за несколько лет. Наверняка лучший из всех, где брали за основу комиксы. Но «Джокеру» сулят даже более значимую роль − роль токсичного лекарства, которое при передозе отравит всю Америку. Подробности...
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У России особое место в альянсе с Венгрией, Финляндией и Эстонией

Сергей Зацаринный, писатель
Россия просто исторически и географически обречена играть важную роль в этом квартете. Обречена «судьбой на своей земле». Финно-угорская составляющая сыграла огромную роль в формировании русской цивилизации. И наоборот. Подробности...
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      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
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      Флешмоб Tetris Challenge захватил соцсети

      Флешмоб Tetris Challenge, суть которого заключается в публикации снимка рядом с машиной и всем инвентарем с высокого ракурса, стартовал в соцсетях 1 сентября с фото полиции Цюриха. В конце сентября флешмоб добрался до России. К нему присоединились сотрудники Центра организации дорожного движения (ЦОДД), Сбербанка и «Яндекс.Такси»
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      Конкурс красоты «Мисс Бум Бум», на котором выбирают обладательницу самых красивых ягодиц мира, прошел 30 сентября в новом месте – Мехико, столице Мексики. Среди участниц были девушки со всего мира, хотя обычно конкурс проводится только среди бразильянок
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              С-400 помогли Эрдогану выгнать американцев с севера Сирии

              Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с Трампом   7 октября 2019, 16:10
              Фото: Burhan Ozbilici/AP/ТАСС
              Текст: Иван Абакумов

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              США бросили на произвол судьбы своих давних союзников в сирийской войне – курдов. Президент Реджеп Эрдоган по итогам переговоров с Дональдом Трампом объявил о выводе американских войск из Сирийского Курдистана, что позволяет Турции развернуть масштабную «антитеррористическую» операцию. Почему Вашингтон уступил в торге с Анкарой и как России следует реагировать на военную эскалацию в регионе?

              «Дональд Трамп прокладывает путь для турецкой операции в Сирии» – так Financial Times интерпретировала итог разговора президента США с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Эрдоган после беседы сообщил о том, что Соединенные Штаты приступили к выводу своих военных из северных районов Сирии. Таким образом, американцы дали туркам карт-бланш на действия в так называемой зоне безопасности, которую Анкара намерена создать на северо-востоке Сирии.

              Сам Трамп заявил, что США нужно закончить «нелепые бесконечные войны» в Сирии и отправить военнослужащих домой. «Соединенные Штаты должны были провести в Сирии всего 30 дней. Это было много лет назад. Но мы остались (в Сирии), продолжая глубже и глубже погружаться в войну без цели», – написал Трамп в своем Twitter.

              Москва рассчитывает, что Турция будет придерживаться постулата о территориальной целостности Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также добавил, что Владимир Путин не обсуждал с турецким коллегой планы по военной операции в Сирии. «Но вы знаете, что в целом контакты и по линии военных, и по линии специальных служб весьма насыщенны и носят регулярный характер – имеется в виду, между Россией и Турцией», – отметил Песков.

              Турция, при всех неоосманских устремлениях Эрдогана, действительно не заявляет о намерениях присоединить к себе какую-либо часть севера Сирии. Но «безопасность», о которой говорят в Анкаре, подразумевает наступление турецких войск и взятие под контроль приграничных территорий – ранее Эрдоган заявлял, что армия готова выдвинуться в любой момент.

              «Мы придем (на север Сирии), потому что террористическая угроза для нас неприемлема», – объявил Эрдоган. К террористам Турция причисляет не только ИГ*, но и Рабочую партию Курдистана (РПК), которая выступает за отделение юго-востока Турции – и которую, как считают в Анкаре, поддерживают сирийские курды. А им, в свою очередь, оказывали поддержку США, заинтересованные в Сирийском Курдистане как в противовесе «режиму Башара Асада». Если Вашингтон действительно сворачивает присутствие в этом районе, то это «ставит под сомнение судьбу курдских союзников» американцев, констатирует «Аль-Джазира».

              Источник Reuters сообщил: в понедельник представитель США заявил командованию курдо-арабского альянса «Сирийские демократические силы» (СДС), что американские войска больше не будут прикрывать курдов от турецких атак. Подтверждением этого можно считать заявление руководства СДС: «Вопреки усилиям с нашей стороны, с целью избежания военной эскалации с Турцией... США отвели свои войска с территорий, граничащих с Турцией». Наконец письменное подтверждение пришло из Белого дома.

              «Турция в ближайшее время будет продвигаться вперед со своей давно запланированной операцией в северной части Сирии. Вооруженные силы США не станут поддерживать или принимать участие в операции, и силы Соединенных Штатов больше не будут находиться в непосредственной близости», – приводит ТАСС слова пресс-секретаря администрации Трампа Стефани Гришэм. Все это поставит сирийских курдов в ситуацию прямого столкновения с турками, констатировал представитель СДС Мустафа Бали.

              Таким был итог многолетних препирательств Эрдогана с американским руководством. Претензии Эрдоган начал предъявлять еще в 2016 году предыдущему президенту США Бараку Обаме. Наконец 1 октября этого года турецкий лидер сообщил, что Турция намерена действовать самостоятельно в вопросе создания зоны безопасности к востоку от реки Евфрат в Сирии, поскольку ей не удалось достичь желаемого результата на переговорах с американской стороной. Ранее общеарабская газета Asharq Al-Awsat проинформировала, что Вашингтон и Анкара вроде бы достигли договоренности о создании зоны безопасности на участке сирийско-турецкой границы между городами Рас-эль-Айн и Телль-Абъяд. Однако предполагалось, что эта пограничная территория будет совместно патрулироваться американскими и турецкими военнослужащими.

              Вариант совместного турецко-американского присутствия явно не устраивал Анкару. Эрдоган по своему обыкновению позволял себе довольно жесткие заявления. «Идеи о проведении совместного с США наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности»; Турция «сыта обещаниями и достаточно долго терпела» – цитировал турецкого президента RT. Ранее Эрдоган прямо заявлял, что

              «Анкара не намерена закрывать глаза на поддержку Соединенными Штатами террористов»

              из Рабочей партии Курдистана и YPG (сирийско-курдских «Отрядов народной самообороны», которые составляют костяк СДС). Американцы действительно не просто не считают YPG террористической организацией – начиная с 2015 года американские инструкторы тренируют курдские формирования, США поставляют оружие «Народной самообороне» и другим группировкам, входящим в СДС. Во многом именно благодаря поддержке американцев курдам и их союзникам из «светской» арабской вооруженной оппозиции удалось взять под контроль почти все территории к востоку от Евфрата: от Манбиджа в провинции Алеппо до границы с Ираком. Добавим, что находящийся по ту сторону границы автономный Иракский Курдистан также является давним партнером США.

              «Я лично разговаривал с курдами, в том числе с лидером северных курдов в Сирии Салихом Муслимом. Курды сейчас, конечно, в тяжелом положении, обижены на Америку и пытаются искать новых партнеров. Недавно посещали с визитом и Россию», – рассказал газете ВЗГЛЯД эксперт Российского совета по международным делам (РСМД), востоковед Георгий Асатрян.

              «С американской стороны это неплохой ход. Мол, делайте что хотите, тем более вы сейчас так дружите с русскими, покупаете у них оружие, вот и давайте выпутывайтесь», – в свою очередь отметил в комментарии газете ВЗГЛЯД руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций» Алексей Малашенко. По его мнению, США какое-то время поддерживали курдов, но в определенный момент перестали это делать и умывают руки.

              Георгий Асатрян полагает: тот ход по отношению к курдам, который сделали их традиционные покровители – американцы, нельзя трактовать как проигрыш Трампа Эрдогану. «Внутри американской администрации есть две группы элит, которые по-разному смотрят на ситуацию в регионе, – указывает эксперт. – По всей видимости, Эрдогану удалось договориться с Трампом и его окружением о начале операции, крупномасштабной или не очень, против курдов. И, видимо, Трамп не против того, чтобы Эрдоган разобрался со своими противниками на севере Сирии».

              Вторая группа внутри американской администрации, в ЦРУ, в Госдепартаменте и, естественно, в Пентагоне, придерживается более традиционных взглядов, продолжил собеседник. «Они рассматривают курдов в качестве союзников, например на иракском направлении – в качестве нерелигиозной, светской силы. У этих людей с курдами очень долгая история сотрудничества – на сирийском направлении они видят курдов в качестве баланса против Дамаска», – пояснял Асатрян. «Идет постоянная борьба двух лобби. Видимо, сейчас чаша весов склонилась на сторону Эрдогана, Трампа и той части американской элиты, которая их поддерживает», – считает Асатрян.

              Дополнительным аргументом, склонившим чашу весов в пользу Эрдогана, вполне вероятно, могло стать усиление Турции в военном отношении. Роль Турции в международных делах и в Ближневосточном регионе возросла с приобретением российских комплексов С-400, констатировал в начале сентября Владимир Путин. В конце того же месяца в Анкаре сообщили о сроках развертывания первой очереди купленных у России ЗРК – это произойдет в декабре. В турецком МИДе допустили закупку дополнительной партии российских комплексов ПВО. «Покупка Турцией российских систем ПВО С-400 сыграла на руку Эрдогану в переговорах с Трампом, – сказал газете ВЗГЛЯД президент Академии геополитических проблем Константин Сивков. – Именно продажа Россией Эрдогану С-400 и то, что турецкий лидер отстоял свою позицию по созданию зоны безопасности на севере Сирии военными методами, заставило США отвести оттуда войска.

              Эрдоган заставил Трампа это сделать за счет закупки С-400, которым он теперь «нагнул» американцев».

              После покупки С-400 и сопровождавшего ее ухудшения отношений Вашингтона и Анкары нельзя исключать выхода Турции из НАТО, отмечал еще в июле в статье на портале Focus профессор кафедры политологии Кельнского университета Томас Егер. В свою очередь Алексей Малашенко призвал обратить внимание на факт, который, по его мнению, косвенно связан с этими событиями – это подписание американцами договора с Грецией о передачи баз в бесконечно долгое пользование и замечание о том, что Турция на сегодняшний день является слабым звеном НАТО.

              Впрочем, полагают некоторые эксперты, то, что американцы дали Эрдогану возможность самостоятельных действий в Сирии, может оказаться ловушкой для «султана». «Если он туда войдет и будет действительно курдско-турецкая война, то вряд ли Эрдогану удастся получить быструю и малокровную победу, потому что реакция курдов будет достаточно жесткой, – прогнозирует Малашенко.– Я думаю, не обойдется без терактов в Турции, что явно Эрдогану не с руки. Сейчас у него очень непростое положение внутри – кризис внутри партии, конкуренция. И если его курдская затея будет очень дорого стоить, то он на этом только потеряет».

              * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

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