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16 июля, вторник  |  Последнее обновление — 11:07  |  vz.ru
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Китай пугает мир новым экономическим кризисом

Замедление китайской экономики снова пугает мир Фото: Александр Демьянчук/РИА «Новости»
Китайская экономика замедлила квартальный рост всего на пару десятых процента. Однако даже такое снижение вызвало большие опасения среди экономистов. Ведь это самые низкие темпы роста Поднебесной почти за 30 лет. Эксперты полагают, что падение темпов роста Китая может говорить о признаках нового глобального экономического кризиса. Подробности...
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Как десятки граждан России попали в плен на Украине

Попытки обмена пленными предпринимались неоднократно - но почти все из них оканчивались фиаскоФото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС
Сразу пять десятков граждан России захвачены Украиной в плен. По крайней мере, именно такие данные обнародовала сегодня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Кто все эти люди, как они были захвачены Украиной и каким образом Киев манипулирует списками для обмена? Подробности...
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«Ворам в законе» придется эмигрировать

Гражданин Шишканов до сих пор чувствовал себя вольготноФото: «Прайм Крайм»
В Подмосковье арестован Олег Шишканов, которого СМИ считают одним из крупнейших криминальных авторитетов России. В отношении него возбуждено дело по подозрению в занятии высшего положения в преступной иерархии. Эксперты считают, что эта новая статья УК уже показала свою эффективность, и главарям преступного мира, привыкшим к раздольной жизни на родине, пора ударяться в бега. Подробности...
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Какую геополитическую выгоду принесут С-400 России и Турции

Реджеп Эрдоган и его министр иностранных дел в обществе Трампа и ПутинаФото: Reuters
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских С-400 усилят НАТО. Правда, в самом альянсе опасаются раскола и чуть ли не выхода Анкары из организации. Турки не выйдут из НАТО в краткосрочной перспективе, хотя политика Эрдогана и нацелена на сближение с Россией и дистанцирование от США. Что, несомненно, очень выгодно России и совершенно не устраивает атлантистов. Подробности...
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Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
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Новая космическая гонка началась и отстать в ней недопустимо

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Во многих странах мира ускорены работы сначала по отправке человека на Луну, а затем и на Марс. Что там делать человеку, пока непонятно, но очевидно, что это прекрасный полигон для отработки всех передовых технологий освоения внеземелья. Подробности...
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Современная Турция – это уже не Турция Ататюрка

Глеб Простаков, журналист
Три года назад в Турции едва не случился государственный переворот. Президенту Эрдогану только чудом и многотысячными посадками удалось сохранить кресло и контроль над ситуацией. Предсказать, что будет дальше, не рискует никто. Подробности...

Оппозицию не интересуют проблемы Москвы

Дмитрий Ольшанский, публицист
«Москва» – это такой карьерный полигон, где проводится очередной тест: можно ли пробить стену из полицейских, крича что-нибудь против Путина, и получить таким образом официальное удостоверение депутата, или нельзя. Подробности...
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              Какую геополитическую выгоду принесут С-400 России и Турции

              Реджеп Эрдоган и его министр иностранных дел в обществе Трампа и Путина   16 июля 2019, 10:50
              Фото: Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что поставки российских С-400 усилят НАТО. Правда, в самом альянсе опасаются раскола и чуть ли не выхода Анкары из организации. Турки не выйдут из НАТО в краткосрочной перспективе, хотя политика Эрдогана и нацелена на сближение с Россией и дистанцирование от США. Что, несомненно, очень выгодно России и совершенно не устраивает атлантистов.

              Поставка российских С-400 в Турцию началась 12 июля – и турки сразу отметили, что этот день выбран не просто так. В газете «Хабертюрк» журналист Мурат Бардакчи написал – «То, что поставки С-400 пошли 12 июля, это символ: 12 июля в 1947-м Турция и США подписали соглашение о помощи»:

              «Вероятность того, что это случайное совпадение, мне кажется весьма низкой! Ведь и русские – такой народ, который склонен находить и использовать случайные совпадения, и к тому же еще со времен царизма существует много примеров стремления русских приурочивать важные решения на политические и военные темы к годовщинам определенных событий в прошлом.

              Если дата начала поставок С-400 была выбрана не случайно, а сознательно и умышленно, то остается только сказать «браво» и снять шляпу перед таким решением!».

              Газета отмечает, что «решив приобрести С-400 у России, мы приняли не менее важное решение, чем когда присоединились к блоку стран во главе с Германией с первых лет 20-го века или сделали выбор в пользу западных стран под руководством Америки после Второй мировой войны». И это не сильное преувеличение. То, что одна из важнейших стран НАТО не уступила открытому давлению США и купила российские комплексы, имеет значение, далеко выходящее за чисто военные рамки. Это геополитический поворот. И хотя неправильно называть его поворотом к союзу с Россией, совершенно правомерно говорить об обретении Турцией полного государственного суверенитета. Неслучайно Эрдоган в воскресенье назвал договор о поставках российских зенитно-ракетных комплексов самым важным в истории страны:

              «Потому что это не только логика рынка. Это партнерство, это процесс перехода на совместное производство. И после этого процесса речь может идти о С-500, опять же с Россией. Мы не думаем только о сегодняшнем дне, мы должны думать далеко на будущее».

              Но Турция не собирается рвать с НАТО, не говоря уже о том, что и НАТО не может себе позволить порвать с Турцией.

              Поэтому Эрдоган позволяет себе практически издеваться над атлантистами, призывая их радоваться поставкам С-400:

              «Если у НАТO есть три-пять самых сильных стран-членов, то одна из них – Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО. Она также одна из двух-трех стран после США, которые аккуратно платят взносы. И если такая обязательная страна, как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс. Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Оно должно быть счастливо от этого».

              В НАТО царят совсем другие настроения, но оно, по сути, ничего не может сделать с Турцией. Давить на Анкару бесполезно, более того, опасно – тем самым атлантисты могут действительно спровоцировать выход Турции как минимум из военной организации НАТО (как в свое время сделала Франция), а то и из альянса как такового. Хотя бесперспективность попыток уговорить Эрдогана отказаться от договора с Россией была понятна с самого начала. США в течение всего последнего времени всеми силами пытались воспрепятствовать поставкам С-400, угрожая Анкаре различными карами – с нулевым результатом.

              Потому что речь шла не просто о покупке оружия – турецкий президент сделал важнейший для своей страны геополитический выбор и уговорить Эрдогана изменить его было невозможно. Поэтому сейчас США будет куда разумнее смириться с произошедшим: ущерб их репутации и единству НАТО и так уж нанесен, но попытки отыграться на Турции могут привести к несопоставимо большему урону как для атлантического альянса, так и для США. К реальному разрыву с Турцией.

              Лучше всего это понимает Дональд Трамп – неслучайно он очень примирительно высказывался по итогам состоявшейся пару недель назад встречи с Эрдоганом в Японии:

              «Турция хотела купить «Пэтриот», но Обама отказал ей, хотя мы являемся союзниками. Это было нехорошо. К Турции отнеслись несправедливо. А Турция, чтобы защитить себя, обратилась к России и купила С-400. В этой напряженности нет ошибки Эрдогана. Эрдоган, на мой взгляд, очень крепкий парень, но у нас хорошие отношения».

              Да, пока что США все еще угрожают Анкаре отстранением от программы производства F-35. Но выполнение этой угрозы ударило бы по интересам США. И коммерческим (Турция тогда купит российские истребители Су-57), и геополитическим: такого удара турецко-американские и турецко-натовские отношения могут и не выдержать. А это невыгодно в первую очередь самим американцам: потеря Турции для НАТО ничем не может быть компенсирована. А разрыв все еще тесных американо-турецких отношений катастрофически ухудшит и так все более слабые позиции США на Большом Ближнем Востоке.

              Так что можно смело прогнозировать, что американские угрозы так и останутся угрозами – никакого воплощения их в жизнь мы не увидим. Конечно, на словах от Турции будут требовать определиться, осознать последствия, но в реальности постараются спустить все на тормозах, чтобы не потерять турок окончательно.

              Потому что решение Эрдогана более чем выстраданное и обдуманное. Турция в свое время, то есть после Второй мировой войны, прибилась к США и НАТО во многом из-за страха перед СССР. После развала советского блока Турция была увлечена как надеждами на евроинтеграцию, так и планами по расширению своего влияния на тюркский и исламский мир. Но сближения с Европой не получилось – никто уже не верит, что Турция когда-либо станет членом Евросоюза. Распространение влияния Анкары на тюркские республики бывшего СССР не привело к ее столкновению с Россией. А вот панисламистские планы вступили в серьезные противоречия как с американской политикой в исламском мире, так и с амбициями Саудовской Аравии.

              Для увеличения авторитета Турции в мусульманском мире турки не должны восприниматься там как часть Запада, тем более как американские марионетки. Арабы помнят, что они столетиями жили под властью османского халифата, поэтому у турок есть определенный авторитет, однако в качестве американского союзника его не сохранить.

              Нет, конечно, курс Эрдогана на большую геополитическую самостоятельность и обособление от Запада вызван не желанием понравиться исламскому миру: он имеет глубокие внутренние причины, является следствием осознанного выбора части турецкой элиты. Но при этом Анкара хорошо понимает: став в глазах исламского мира менее западной страной, она получит большую поддержку и влияние. И это очень важно для Эрдогана, претендующего на то, чтобы его страна стала одним из рулевых полуторамиллиардной мусульманской уммы.

              Все конкретные американо-турецкие политические (участие американцев в попытке переворота, Гюлен и прочее), финансовые и региональные противоречия – будь то по Сирии, курдам, Ирану, палестино-израильскому урегулированию, теперь еще и кипрскому шельфу с запасами газа – являются следствием общего расхождения интересов двух стран. Турция пыталась сидеть на двух стульях, быть одновременно и частью атлантического мира, и претендовать на лидерство в мире исламском, который является объектом экспансии и манипуляций со стороны Запада. Долго такая ситуация продолжаться все равно не могла. Но Эрдоган хочет поменять ее не через отказ от сотрудничества с Западом и тем более не через превращение Турции в антизападное государство.

              Он хочет ослабить связи с Западом, сблизиться с Россией (сделав так, чтобы второе уравновешивало первое) и сохранить претензии на лидерство в исламском мире. Это не три стула – это желание сделать из Турции полноценного и самостоятельного глобального игрока, одну из великих держав 21-го века, важнейшего игрока в процессе выработки новых правил миропорядка.

              И это может у него получиться, если существующие внутри самого турецкого общества (в элите которого сильно западное влияние) противоречия и разногласия не приведут к внутренней междоусобице. Для России выгодна самостоятельная, сильная и дружественная Турция, пусть даже формально она и будет оставаться частью НАТО. Ведь такой Турцией НАТО не сможет командовать, а Россия сможет выстраивать вместе с ней множество взаимовыгодных совместных проектов, не просто экономических, а долгосрочных геополитических. Так что поставки С-400 – это действительно историческое событие.


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