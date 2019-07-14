Эрдоган назвал покупку С-400 поводом для радости НАТО

Североатлантический альянс должен быть счастлив в свете приобретения Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО. Оно должно быть счастлив от этого», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Haberturk.

Эрдоган отметил, что Турция является одной из трех или пяти сильнейших членов альянса, а в регионе страна и вовсе является «самой мощной опорой» НАТО.

Кроме того, напомнил Эрдоган, Турция является «одной из двух-трех стран после США», которые «аккуратно платят взносы» в организацию.

«И если такая обязательная страна, как Турция, получив С-400, станет сильнее в области своей безопасности, кто также станет сильнее? Это усилит и сам альянс», – заметил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что процесс поставок российских зенитных ракетных систем С-400 в Турцию может завершиться к апрелю 2020 года. «И после этого мы продолжим наш путь с большей уверенностью», – пообещал он.

Президент Турции также сообщил, что 100 турецких специалистов проходят в России обучение эксплуатации систем ПВО. Он отметил, что их численность недостаточна, и не исключил, что это число будет увеличено в 10 раз, передает ТАСС.

Кроме того, Эрдоган заявил, что договор с Россией о поставках зенитных ракетных систем С-400 является важнейшим соглашением в современной истории Турции.

Напомним, покупка новейших российских систем ПВО С-400 стала причиной международного скандала. США потребовали, чтобы Турция отказалась от сделки, предлагая взамен комплексы «Пэтриот», а также грозя запретом на продажу республике новейших истребителей F-35. Анкара отказалась идти на уступки.

В воскресенье министерство обороны Турции сообщило о прибытии седьмого самолета из России с новой партией элементов зенитных ракетных систем С-400.