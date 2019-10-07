Кремль отреагировал на планы Турции по военной операции в Сирии

Москва рассчитывает, что Турция будет придерживаться постулата о территориальной целостности Сирии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Кремле знают о приверженности Турции постулату о территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах. И мы надеемся, что наши турецкие коллеги будут во всех ситуациях в первую очередь придерживаться этого постулата», – сказал представитель Кремля, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Москва допускает действия Турции по обеспечению безопасности и противодействию террористическим элементам, которые могут укрываться в Сирии.

«В первую очередь мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии», – подчеркнул Песков.

Он также добавил, что президент России Владимир Путин не обсуждал с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом планы по военной операции в Сирии.

«Но вы знаете, что в целом контакты и по линии военных, и по линии специальных служб весьма насыщенны и носят регулярный характер – имеется в виду, между Россией и Турцией», – отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что в случае более серьезной угрозы для курдов со стороны Турции важно избегать действий, которые могут помешать сирийскому урегулированию.

«Мы знаем, что открываются определенные перспективы. Мы понимаем, что путь предстоит очень долгий и сложный, но сейчас, когда закончилось формирование конституционного комитета, когда намечены уже сроки проведения и так далее, очень важно воздерживаться от любых шагов, которые могут навредить делу сирийского урегулирования», – подчеркнул Песков.

Напомним, Эрдоган заявлял, что Турция собирается самостоятельно провести операцию по созданию зоны безопасности в Сирии. В Белом доме отмечали, что вооруженные силы США не будут поддерживать турецкую операцию на севере Сирии.