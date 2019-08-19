Турция пошла против интересов России в Сирии

Взгляд
19 августа, понедельник  |  Последнее обновление — 20:39  |  vz.ru
Разделы

Россия прощается с американскими долгами

Россия перестала давать в долг СШАФото: Shohei Miyano/Reuters
Япония существенно нарастила покупку американских бумаг и стала крупнейшим держателем госдолга США, потеснив КНР. Россия и Китай действуют в противовес. Какая из этих двух стратегий окажется в выигрыше – пока не знает никто. Впрочем, Россия вынуждена избавляться от американских бумаг по совсем другим причинам.  Подробности...
Перейти а раздел…

Россия предложила Китаю подумать о сибирских лесах

Российско-китайскую дружбу подтачивает проблема «черных лесорубов»Фото: Li Ga/Zuma/ТАСС
Москва предупредила Пекин: Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай. Это случится, если Поднебесная не перестанет закупать добытую незаконно сибирскую древесину. Перекрытие границ позволит России зарабатывать существенно больше за счет переработки леса на своей территории и экспорта уже готовой продукции. Но у такого решения могут быть и опасные последствия. Подробности...
Перейти а раздел…

Кто и как разыскивает пропавшие подлодки СССР

Глава государства досконально интересуется трагической судьбой советского подводного флотаФото: Михаил Метцель/ТАСС
«В одном только 1942-м Балтийский флот потерял около половины лодок, выделенных для боевых действий на Балтике. Большинство из них пропали бесследно». Руководитель поисковой экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» Константин Богданов рассказал газете ВЗГЛЯД, как удается обнаруживать погибшие советские подводные лодки и почему их работой заинтересовался Владимир Путин. Подробности...
Перейти а раздел…

СССР выиграл у США гонку за гиперзвук

Проект «Холод» – первый в истории реальный демонстратор гиперзвуковых технологийФото: МКБ «Факел» им. академика П. Д. Грушина
Американское руководство вновь показало свое лицемерие по отношению к России. Заявления помощника президента США Болтона о том, что новейшие российские разработки гиперзвукового оружия в значительной степени состоят из «украденных» американских технологий – двойная ложь. Все обстоит ровно наоборот: гиперзвуковые разработки Америки базируются на советских открытиях. Подробности...
Перейти а раздел…

Чайки со свалок заставили пилота совершить чудо на кукурузном поле

Командир самолета под Жуковским совершил чудо, посадив самолет в кукурузное полеФото: Ольга Шаврова/ТАСС
Пассажирский самолет Airbus А321 «Уральских авиалиний» после взлета из аэропорта в подмосковном Жуковском столкнулся с птицами. Возник пожар в одном из двигателей. Однако пилотам удалось спасти жизни 226 пассажиров и семи членов экипажа, посадив лайнер в кукурузном поле. Эксперты отмечают героические действия командира самолета и указывают на вероятную связь ЧП с мусорной свалкой вблизи аэропорта. Подробности...
Перейти а раздел…

Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
На одной чаше весов – страдания людей, которые от боли рискуют нарушать закон, на другой – чиновники, которые работают в отрыве от реальности. А рядом – силовики, которые тоже работают по своему плану и принимают страдальцев. Подробности...
Обсуждение: 8 комментариев

Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

Дометий Завольский, историк-архивист
Неосоветизм – мышление не просто деструктивное и малоприятное, но в худшем смысле старческое и выжившее из ума. Если в 90-е в нём было немало оправданного, в 2000-е – симпатичного, то сегодня это сплав страха, невежества и уныния. Подробности...
Обсуждение: 159 комментариев

Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

Глеб Простаков, журналист
Украина продаёт последнее, что у нее осталось, и продаёт задёшево. Отличная плодородная земля в самом центре перенаселенной Европы – более чем привлекательный актив. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев
    Перейти а раздел…

    Чего Макрон хочет добиться от Путина?

    Какие грубые и нелепые ошибки находили на памятниках

    Знаменитые истории спасения в авиакатастрофах

      Перейти а раздел…

      Пилот героически посадил пассажирский самолет в кукурузном поле

      Самолет А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг совершил экстренную посадку в кукурузное поле неподалеку от Жуковского из-за попадания в двигатели самолета птиц. Благодаря грамотным действиям пилотов 226 пассажиров и семь членов экипажа остались живы
      Подробности...

      Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»

      Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назад
      Подробности...

      Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»

      Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудками
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Манюни»: Все для комфортного путешествия с детьми

        «Два брата»: Услуги, в которых нуждаются все

        «Брусника»: Травяные чаи для здоровья из Белгородчины

          Перейти а раздел…
          Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:
          • Совершил подвиг

          • Профессионально сделал свою работу

          • Им просто повезло

          Вы готовы после смерти завещать свои органы для пересадки?
          • Да, безвозмездно

          • Да, только если моя семья получит вознаграждение

          • Не готов отдать свои органы, но готов воспользоваться донорскими при необходимости

          • Не готов отдать и не соглашусь на пересадку, даже при риске умереть

          Сколько у вас долгов перед банками, друзьями, родственниками?
          • до 10 тыс. рублей

          • до 100 тыс. рублей

          • до 500 тыс. рублей

          • до 1 млн рублей

          • более 1 млн рублей

          • у меня нет долгов

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Путин прокомментировал действия сирийской армии в Идлибе
              Путин об акциях протеста: Все это связано с электоральным цикломПутин призвал Европу сообща ставить «невозможные» целиЭксперт оценил вероятность столкновения Сирии и ТурцииСуд в Финляндии отказал польским экологам по иску против «Северного потока – 2»
              Путин заявил, что Россия не отказывалась от участия в G8Швейцария объяснила сопровождение самолета российской делегацииТурция назвала удар по своему конвою противоречащим соглашению с РоссиейШарий привел «неожиданную версию» демарша жены Нетаньяху с караваем
              Турчак попросил наградить бортпроводницу аварийно севшего в Нижнеангарске Ан-24В Екатеринбурге наградили экипаж самолета из ЖуковскогоРоссиянин Мефедов вышел из украинского СИЗО спустя пять летМэр Ялты предложил придумать новый герб в «славянских цветах»

              «точно поразила цель»


              США испытали запрещенную ДРСМД крылатую ракету

              «его подставляют»


              Погребинский: Зеленский на встрече с Нетаньяху показал себя несерьезным и некомпетентным

              остров-авианосец


              Трампу предложили «беспроигрышный вариант» взамен Гренландии

              Видео

              покупка мира


              США напомнили миру о старом способе менять баланс сил

              территориальный спор


              Названа настоящая цена, которую Россия просит за Курильские острова

              госдолг США


              Россия прощается с американскими долгами

              внезапные проверки


              Алкопозитивных россиян найдут на работе

              викторина


              За что в СССР признавали Героем?

              Плотина наркопотребления


              Игорь Мальцев: Лекарственная 228-я статья УК вошла в противоречие с жизнью

              Земля по дешевке


              Глеб Простаков: Украина объявляет аукцион невиданной щедрости

              Сталинская дыра


              Дометий Завольски: Неосоветизм выдает себя за русский патриотизм

              на ваш взгляд


              Экипаж «Уральских авиалиний», посадивший авиалайнер в поле после отказа двух двигателей:

              Турция пошла против интересов России в Сирии

              Турция назвала удар по своему конвою противоречащим соглашению с Россией   19 августа 2019, 20:20
              Фото: Osman Orsal/Reuters
              Текст: Евгений Крутиков

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Сирийская правительственная армия вошла в город Хан-Шейхун – один ключевых в плане обороны населенных пунктов «заповедника гоблинов». Одновременно появились сообщения, что турецкие вооруженные силы пересекли границу Сирии, и одна из колонн также двинулась в сторону Хан-Шейхуна. Что происходит и можно ли говорить о начале сирийско-турецкого конфликта?

              В понедельник около полудня сирийские правительственные источники сообщили, что ВВС Сирии нанесли удар по колонне турецких войск, вторгшейся в «заповедник гоблинов», он же – провинция Идлиб. Это некоторое преувеличение. 

              Транспортная колонна двигалась не на Хан-Шейхун, а южнее – в район города Мурек, где по соглашению с Россией расположен турецкий наблюдательный пост. Ранее он был обстрелян неизвестными – несколько артиллерийских снарядов повредили инженерные укрепления. Анкара обвинила в этом сирийские правительственные войска и утверждает, что обстрел велся с горы Таль Базан, входящей в зону ответственности САА. Со своей стороны, турецкие войска нанесли ответный удар.

              В конечном итоге была создана ситуация, в рамках которой можно предъявить России несоблюдение договоренностей по Идлибу и статусу турецких НП.

              Между тем, это именно турки не справились с своими обязанностями и не смогли заставить джихадистов отвести тяжелую технику от линии фронта. В результате за последнюю неделю боевики предприняли несколько крупных атак на позиции правительственных сил и кое-где вклинились в оборону САА на пару десятков километров. После этого сирийская армия перешла в контрнаступления сразу на двух сторонах – западной и восточной – так называемого Латаминского выступа.

              Итогом стал разгром основных сил джихадистов, занятие нескольких ключевых прифронтовых населенных пунктов, включая Сукайк, выход к Хан-Шейхуну и оперативное окружение Латаминского выступа с несколькими тысячами боевиков.

              И тут в дело вмешались турки. Сперва над трассой М5 летал турецкий беспилотник, затем на ней появились две колонны турецких сухопутных сил, одна из которых повернула на город Саракиб и заняла его, а вторая продолжила движение на юг. Трасса М5 – ключевая для понимания ситуации. Крупные силы боевиков «Тахрир аш-Шам» (бывшая Ан-Нусра) оказались в классическом котле на южном латаминском выступе фронта, который удерживали с 2016 года. И теперь трасса М5 – единственный путь для их снабжения, а проходит она как раз по Муреку через Хан-Шейхун на Маарат ан-Нуман и далее на Идлиб. Есть еще проселочная дорога через Ат-Таман, но она мало пригодна для снабжения окруженных.

              К утру понедельника передовые части сирийской армии вышли на окраины Хан-Шейхуна и сходу заняли три блокпоста боевиков на северной и западной окраинах города: Ас-Салам, Аль-Факир и Ан-Нимр (северный пригород). После занятия Ан-Нимра частями бригады «Силы Тигра» крышка котла захлопнулась, и оборона боевиков стала разваливаться на глазах.

              К середине дня штурмовые группы «Силы Тигра» уже контролировали как минимум половину Хан-Шейхуна (довоенное население – около 55 тысяч человек). Другие источники говорят уже о полном освобождении города, но, скорее всего, как обычно спешат. При этом подкрепления боевиков, прибывавшие из глубины провинции Идлиб в течении последних дней, были брошены на отражение наступления САА на боковых участках фронта и на попытку отбить обратно Сукайк. Защищать Хан-Шейхун джихадистам просто нечем.

              Оборонительных позиций в Северной Хаме (формально Латаминский выступ расположен на территории провинции Хама, а не Идлиб) практически не осталось. После неизбежного занятия правительственными войсками Хан Шейхуна и оперативного окружения группировки Ан-Нусры в Северной Хаме открывается прямой путь через Маарет ан-Нуман непосредственно на Идлиб.

              Дальнейшая оборона Латамины и Мурека – не более чем мечты, свойственные арабской системе пропаганды.

              Правительственные войска вряд ли позволят себе наступление вглубь Идлиба до того, как ликвидируют котел из бывшего Латаминского выступа. Держать такую крупную группу бармалеев в тылу в регионе, где расстояния небольшие, а плотность населения значительная, просто неразумно. И найдутся люди, которые обязательно объяснят это командующему операцией – генералу Сухейлю.

              В такой обстановке турецкое командование принимает решение укрепить свой НП в Муреке, как бы отбиваясь от обвинений в том, что не смогло склонить «Тахрир аш-Шам» и прочих бармалеев вести себя прилично, опираясь на протурецкие отряды из местных.

              Колонна турецкой армии, вышедшая на Мурек, насчитывала 28 грузовых машин, в том числе семь танков «Леопард» на «танковозах». Колонну зачем-то сопровождало усиление из числа местной группировки «Джебхат аш-Шамия». В районе Маарат ан-Нумана, то есть в глубине провинции, по сопровождавшим колонну боевикам сирийская правительственная авиация нанесла точечный удар. Ни один турецкий военнослужащий не пострадал.

              Российская авиация тоже наносит точечные удары по позициям боевиков у того же Маарат ан-Нумана, у Дейр-Шарки и у поселка Хиш. Все это расположено близко друг от друга, все очень скученно, и там только турецких танков не хватало для полного счастья. Тем более, что по всем соглашениям никакой тяжелой техники, включая турецкую, в этом районе находиться не должно.

              Анкара сейчас только запутывает ситуацию. Ориентированные на нее части «умеренной оппозиции» (бывшая Сирийская свободная армия или ССА) обвинили в нынешнем поражении в Идлибе лично главу «Тахрир аш-Шам» Мухаммеда аль-Джулани. В ответ джихадисты задержали у Хан-Шейхуна конвой протурецкой «Джебхат аль-Ватания ат-Тахрир» (он же Фронт национального освобождения). При этом по неизвестной причине турки перекрыли дорогу из Идлиба на Африн и Азаз. Проехать там могут только автомобили с номерами, выданными в Африне турецкой оккупационной администрацией, по всем остальным открывают огонь на поражение. В результате автобусы с беженцами не могут покинуть Идлиб и скапливаются у турецкого блокпоста у местечка Транда, где живут потомки мухаджиров из Абхазии.

              Объяснить турецкий демарш с точки зрения логики очень сложно.

              Укреплять НП в Муреке – глупость. Удержать его все равно не удастся, и турки своим присутствием только увеличивают риски в условиях, когда у них и на других участках фронта творится полный бардак.

              Например, в Хасаке неизвестный застрелил начальника курдской службы безопасности, разъяренные курды позвали старшего брата - США и теперь прочесывают окрестные районы на «хаммерах», арестовывая всех, кто говорит по-арабски или по-турецки.

              Возможно, Анкара таким образом хочет «запрыгнуть в последний вагон», поскольку разгром крупной группировки джихадистов в Северной Хаме и вокруг Хан Шейхуна неизбежен и виден невооруженным глазом. В любом случае, это крайне неразумное и провоцирующее поведение, не укладывающееся в достигнутые ранее договоренности.

              Остается надеяться, что уровень взаимодействия на местах между российскими и турецкими наблюдателями достаточно прочен, чтобы не допустить прямого столкновения сирийской правительственной армии и какой-нибудь очередной турецкой колонны.

              Кстати, именно в Хан-Шейхуне весной 2017 года имел место так называемый «инцидент с химическим оружием», вызвавший столько шума и авиаудар ВВС США по сирийской авиабазе Аш-Шайрат. Освобождение города наверняка поспособствует дальнейшему расследованию этой провокации. Прежде международные эксперты ехать туда отказывались, поскольку боевики их безопасность не гарантировали, и все расследование строилось на данных «Белых касок», которым грош цена. Теперь на эту взрывоопасную интригу удастся пролить след.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............