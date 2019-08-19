Турция назвала удар по своему конвою противоречащим соглашению с Россией

Власти Турции осуждают удар сирийских сил по конвою турецких войск в «зоне деэскалации», он противоречит договоренностям и духу сотрудничества с Россией, заявили в минобороны Турции.

«Анкара решительно осуждает атаку режима Асада на конвой ВС Турции в «зоне деэскалации», противоречащую договоренностям и духу сотрудничества с Россией по Сирии и приведшую к гибели мирных жителей. Несмотря на все переговоры с российской стороной, атаки режима в «зоне деэскалации» продолжаются», – передает сообщение минобороны Турции Anadolu.

Указывается, что в результате военных операций режима Асада в Сирии «наблюдательный пункт № 9 может быть отрезан от путей снабжения». Минобороны Турции заявляет, что для обеспечения безопасности и сохранения путей снабжения и предотвращения гибели мирных жителей 19 августа по согласованию с российской стороной в наблюдательный пункт был направлен турецкий конвой с дополнительными силами. Однако по нему был нанесен авиаудар, в результате которого погибли три мирных жителя, еще 12 получили ранения, утверждает Турция.

«Турция ожидает от российской стороны принятия мер для предотвращения повторения подобных событий в будущем», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сирийские ВВС нанесли авиаудар по военному конвою Турции в провинции Идлиб.

Перед этим Дамаск заявил, что турецкие бронетранспортеры движутся в сторону Хан-Шейхуна, где ведут бои сирийские правительственные силы.