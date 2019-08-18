Сирийские войска пробились в Хан-Шейхун в Идлибе

В Хан-Шейхун, расположенный в сирийской провинции Идлиб, вошли правительственные силы, сообщают СМИ.

Войска Сирии смогли войти в город после ожесточенных боев с экстремистами. Сейчас правительственные силы Сирии быстро приближаются к стратегическому шоссе Хама – Алеппо, передает ТАСС со ссылкой на «Аль-Маядин».

Накануне сирийские войска расчистили проход к форпосту террористов в Хан-Шейхуне.