Сирийская армия освободила «ворота Идлиба»

Подразделения сирийской армии вернули стратегически важный город аль-Хубайт под свой контроль. Населенный пункт называют «воротами» Идлиба, так как оттуда можно выйти к одному из крупнейших городов провинции Хан-Шейхуну, сообщает проправительственная газета al-Watan.

«Армия установила контроль над городом аль-Хубайт на юге провинции Идлиб, нанеся боевикам «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) и ее союзникам значительный ущерб в технике и живой силе», – передает сообщение газеты РИА «Новости».

Оставшиеся в живых боевики бежали в Хан-Шейхун.

Радиостанция Sham FM называет аль-Хубайт одной из цитаделей боевиков «Джебхат ан-Нусры», а также своеобразными «воротами» Идлиба – город расположен в 10 километрах от Хан-Шейхуна.

В пятницу сообщалось, что при обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения. После этого боевики перешли в наступление, но сирийская армия смогла его отбить.