Сирийская армия понесла крупные потери

При обстрелах со стороны боевиков в Идлибской зоне деэскалации 10 сирийских военных погибли, 21 получил ранения, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Бакин.

Утром в пятницу боевики провели обстрел населенного пункта Абу-Дали, в ходе которых был убит один и ранено двое мирных граждан, пояснил Бакин, передает ТАСС.

Он отметил, что обстрел проходил в Идлибской зоне деэскалации, сообщает РИА «Новости».

После этого атакующие перешли в наступление на находящиеся в этом районе позиции сирийской армии.

«Правительственным войскам удалось отразить наступление террористов и контратакой откинуть их вглубь ранее занимаемых позиций. В результате обстрелов и в ходе отражения атак террористов погибло 10 военнослужащих сирийских правительственных войск, 21 ранен», – уточнил он.

Кроме того, по его словам, позиции сирийских военных подверглись обстрелу в населенных пунктах Ачан и Абу-Омар.

Ранее в четверг боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.