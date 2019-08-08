Боевики обстреляли российскую авиабазу Хмеймим

Боевики выпустили четыре снаряда из РСЗО в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии, сообщило Минобороны.

Инцидент произошел в четверг днем, уточнило ведомство, передает РИА «Новости».

В результате обстрела нет разрушений или пострадавших, добавили в Минобороны.

Предыдущий обстрел боевиков российской авиабазы был зафиксирован 5 августа, в понедельник. Он также не привел к жертвам или разрушениям.

Боевики неоднократно пытались атаковать авиабазу Хмеймим, однако в последнее время российские средства ПВО отражали эти атаки.