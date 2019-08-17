Сирийские войска расчистили проход к форпосту террористов в Хан-Шейхуне

Элитные формирования сирийской армии после ожесточенных боев овладели четырьмя селениями на юге провинции Идлиб, расчистив себе проход к форпосту террористов в Хан-Шейхуне на стратегическом шоссе Дамаск – Алеппо.

По данным портала Suriya al-En, сирийская армия восстановила контроль на населенными пунктами Абдин, Хирбет-Абдин, Магар-эль-Ханта и Хорш-эт-Тавиля, передает ТАСС.

По поступающей информации, сирийским войскам, наступающим с западного и восточного флангов, осталось преодолеть 16 км, чтобы сомкнуть кольцо окружения вокруг Хан-Шейхуна, захваченного экстремистскими группировками, в числе которых запрещенная в России террористическая организация «Джебхат ан-Нусра» и «Джейш аль-Изза».

По данным портала, за три недели боев на юге Идлиба боевики понесли существенные потери: правительственные силы уничтожили 1257 террористов, включая 400 иностранных наемников, которые командуют бандформированиями. Сирийские войска вывели из строя свыше 30 танков, 19 бронемашин и 169 внедорожников.

Перелом в сражении произошел 11 августа после того, как армия взяла штурмом города Эль-Хобейт и Сукейк. Одновременно на севере соседней провинции Хама сирийские войска прорвали оборонительные порядки террористов на линии Эль-Латамна – Кфар-Зейта – Закят, заставив их отступить к Хан-Шейхуну.

Террористы продолжают контратаковать, используя смертников на заминированных автомобилях, однако они своевременно уничтожаются огнем сирийской артиллерии.

Издание Al-Watan отмечает, что освобождение Хан-Шейхуна откроет сирийским военнослужащим путь к наступлению на Маарет-Нааман и Кфар-Сиджну, где находятся два других форпоста террористов на перекрестках дорог север – юг, запад – восток.

По сведениям издания, стремительное продвижение правительственных сил на юге Идлиба стало причиной раздоров между боевиками. Полевые командиры обвиняют друг друга в измене и поспешной сдаче позиций сирийским войскам.

Напомним, в минувшее воскресенье сирийская армия освободила «ворота Идлиба».

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