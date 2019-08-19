Сирийская авиация ударила по турецкому конвою в Идлибе

Сирийские военно-воздушные силы нанесли авиаудар по военному конвою Турции в провинции Идлиб, передает турецкое агентство DHA.

По данным DHA, военный конвой передвигался в районе Хан-Шейхуна между турецкими наблюдательными пунктами по контролю над зоной деэскалации, передает РИА «Новости».

Сообщений о пострадавших нет.

Ранее Дамаск заявил, что турецкие бронетранспортеры движутся в сторону Хан-Шейхуна, бои за который ведут сирийские правительственные силы. Перед этим армия Сирии освободила Аль-Хубайт, который называют «воротами» Идлиба, поскольку оттуда открывается дорога на Хан-Шейхун.