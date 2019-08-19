Дамаск заявил о направляющихся в Хан-Шейхун турецких БТР

МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры движутся в сторону города Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб, бои за который ведут подконтрольные Дамаску военные.

«Турецкие БТР с оружием на борту нарушили сирийскую границу и вошли в город Саракиб, они движутся в направлении Хан-Шейхуна...», передает РИА «Новости» со ссылкой на гостелеканал Syria TV.

В сообщении сирийского МИД указывается, что колонна въезжает в город Хан-Шейхун, «чтобы помочь побежденным террористам группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в РФ), подтверждая тем самым неограниченную турецкую поддержку экстремистам», передает ТАСС.

МИД указал, что Дамаск «решительно осуждает это вопиющее турецкое вмешательство» и возлагает на Анкару «полную ответственность за последствия этого неприкрытого нарушения суверенитета, единства и территориальной целостности Сирии».

Вместе с тем Дамаск подтвердил, что подобное агрессивное поведение Турции никак не повлияет «на решимость сирийской армии продолжать преследование остатков террористов в Хан-Шейхуне и других населенных пунктах до полного освобождения сирийской территории от террористов».

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, войска Сирии смогли войти в город Хан-Шейхун после ожесточенных боев с экстремистами. Сейчас правительственные силы Сирии быстро приближаются к стратегическому шоссе Хама – Алеппо.

Перед этим армия освободила Аль-Хубайт, который называют «воротами» Идлиба, поскольку оттуда открывается дорога на Хан-Шейхун.

Эксперты оценили успехи наступления армии Сирии под Хан-Шейхуном.