Эксперты оценили успехи наступления армии Сирии под Хан-Шейхуном

«Это говорит о переломном моменте в пользу сирийских правительственных сил в одном из самых сложных регионов», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Семен Багдасаров, комментируя сообщения СМИ о том, что сирийские войска пробились к городу Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

«Так называемой сирийской оппозиции в том районе помогают турецкие вооруженные силы, которые находятся в боевых порядках. Теперь им надо дальше наступать на оставшуюся часть Идлиба, где очень много турецких позиций. К тому же Анкара открыто поставляет оружие и боеприпасы для ведения борьбы против правительственных сил», – пояснил директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Он отметил, что сейчас трудно сказать, как дальше будут развиваться события.

«В том районе еще многое находится под контролем протурецких вооруженных формирований. При этом там проживает порядка 3 млн населения, что затрудняет нанесение ударов. Скорее всего, каждую территорию будут отбивать постепенно», – заключил Багдасаров.

Президент Института религии и политики Александр Игнатенко уточнил, что город Хан-Шейхун пока что лишь окружен правительственными силами.

«Ситуация очень сложная. Боевые действия идут в рамках того наступления, которое осуществляют сирийские правительственные войска. По некоторым данным, это происходит при поддержке проиранских формирований, так называемых милиций. И в этом процессе есть такой этап – окружение Хан-Шейхуна», – пояснил эксперт.

По его словам, конечная цель – зачистка Идлиба от террористических и экстремистских группировок.

«Сирийское правительство, поддерживаемое проиранскими формированиями, имеет цель освободить район Идлиба и прилегающие районы от террористов. Поэтому хорошо, что такое событие произошло, но это не последний и не решающий бой», – заключил Игнатенко.

Как ранее сообщала газета ВЗГЛЯД, войска Сирии смогли войти в город Хан-Шейхун после ожесточенных боев с экстремистами. Сейчас правительственные силы Сирии быстро приближаются к стратегическому шоссе Хама – Алеппо.

Накануне сирийские войска расчистили проход к форпосту террористов в Хан-Шейхуне.

Перед этим армия освободила Аль-Хубайт, который называют «воротами» Идлиба, поскольку оттуда открывается дорога на Хан-Шейхун.

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