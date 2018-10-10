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15 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 11:18  |  vz.ru
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Переговоры России и Белоруссии еще не окончены Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Россия и Белоруссия пошли друг другу на уступки, решив ряд накопившихся нефтяных проблем. Продавать себе в ущерб бензин и дизтопливо Москва больше не будет. Однако урегулирование ключевой нефтяной проблемы соседям еще только предстоит. Как партнеры решат вопрос с компенсациями от налогового маневра?  Подробности...
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Новые санкции по химоружию напомнили сталинские времена

ЕС подготовил санкции по химоружиюФото: Henry Nicholls/Reuter
Европа обещает уже в понедельник утвердить новые санкции в связи с применением химоружия в Сирии и британском Солсбери. Подменой доказательств, обвинениями и санкциями уже никого не удивить. Зачем Запад ставит Россию и Сирию в один ряд нарушителей применения химического оружия? И стоит ли бояться новых ограничений? Подробности...
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Что делает в Сирии российский морской спецназ

Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцамиФото: из личного архива автора
В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии? Подробности...
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Должна ли Россия бояться «пяти глаз»

Внимание даже новозеландской разведки все больше переключается на РоссиюФото: Marcos Brindicci/Reuters
Одно из крупнейших в мире объединений спецслужб «Пять глаз» – англосаксонская организация во главе с США – усиливает свое внимание по отношению к Китаю и России. Что представляет собой эта организация, чем занимается – и какую угрозу она могла бы нести безопасности нашей страны? Подробности...
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Авария самой надежной ракеты вызвана уникальной случайностью

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Самая надежная из российских ракет-носителей, легендарный «Союз» модификации «ФГ», которая не подвела ни в одном из своих предыдущих 64 пусков – внезапно опозорилась на весь мир. Госкомиссия уже приступила к анализу причин аварии, но предварительные данные показывают: к нештатной работе ракеты привело не встречавшееся ранее в космической практике, уникальное обстоятельство. Подробности...
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Прекрасный русский мальчик Достоевского

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От Чернышевского хотелось спать, а Писарев был свой – про свободу, про говорение дерзостей. Теперь таких почти не делают. Последний выпуск, говорят, был во времена «Кино» и алюминиевых огурцов. Подробности...
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Возможна ли в России старость в радость

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Отдать отца или мать в «богадельню» – это почти то же самое, что сдать в детдом родного ребенка. Пойти на это можно только в ситуации нестерпимой нужды. Но даже в этом случае «отказника» осудят все, кто узнает. Подробности...
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          Что делает в Сирии российский морской спецназ

          Экипировка бойцов морского спецназа всегда была полностью отечественной и только недавно начала пополняться иностранными образцами   15 октября 2018, 10:10
          Фото: из личного архива автора
          Текст: Сергей Козлов

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          В Сирии замечены теперь не только российские летчики, военные советники и разведчики. Как утверждает западная пресса, на восточном побережье Средиземного моря проводили учения даже российские боевые пловцы. Что это за сверхсекретные подразделения, как они возникли, какие задачи выполняли в советское время и за что отвечают сегодня? А главное, зачем они оказались в Сирии?

          Боевые пловцы – одна из самых элитных и самых засекреченных частей российских сил спецназначения (СпН, или спецназа). Об их работе крайне редко можно встретить не то что подробные рассказы, но даже простые упоминания. Тем любопытнее стало сообщение информированного западного ресурса Strategy Page о том, что не так давно некое подразделение российских боевых пловцов проходило учение у берегов Сирии. Озвучивались вполне убедительные подробности: например, о том, какое оборудование использовалось российским подразделением (французское и итальянское подводное снаряжение, а также немецкие подводные скутеры Black Shadow 730).

          В качестве исторической справки было упомянуто, что в СССР эксперименты по применению водолазов для проведения диверсий проводились еще в 30-х годах прошлого века, но после развала СССР подводный спецназ был значительно сокращен. В конце 90-х, пишет издание, началась перестройка этого подразделения, однако на разработку нового оборудования не хватало средств – и именно поэтому в Западной Европе еще до Крыма и санкций была закуплена специальная техника.

          Судя по всему, речь идет о новых подробностях учений, проведенных Минобороны РФ у берегов Сирии в начале сентября. Боевые пловцы в официальном сообщении тогда не упоминались.

          В связи с этим уместно как напомнить реальную историю российских боевых пловцов, так и внести ясность в их техническое оснащение.

          С тридцатых годов

          Действительно, в СССР в 1930 годы военврачи 1-го и 3-го ранга Савичев И.И. и Кривошеенко Н.К., а также военный инженер 3-го ранга Г.Ф. Кроль проводили исследования возможности спасения экипажей затонувших подводных лодок. Первые учения (спасение личного состава из подводной лодки, лежащей на грунте на глубине в 10 метров) прошли в июле 1936 года. Затем возникла идея использовать водолазное снаряжение для вывода групп разведчиков и диверсантов в тыл противника. Первое опытовое учение по высадке группы водолазов на участок побережья прошло с 22 по 24 октября 1938 года в бухте Улисс (ТОФ).

          А первое штатное подразделение водолазов-разведчиков (именно так называется эта военно-учетная специальность, а не боевые пловцы или боевые дайверы, употребляется также сокращение «вр») было сформировано в начале Великой Отечественной. При разведотделе Балтийского флота (КБФ) была создана рота особого назначения. Кроме того, разведотделы штабов флотов формировали разведотряды, которые выполняли разведдиверсионные задачи в их интересах. Самым известным из них является разведотряд штаба Северного флота под командованием впоследствии дважды Героя Советского Союза Виктора Леонова. Личный состав этих подразделений в годы войны приобрел богатейший опыт разведдиверсионных действий на море.

          После войны, несмотря на возражения специалистов, эти подразделения были расформированы.

          Вплоть до подводного автомата

          Однако холодная война внесла свои коррективы. Уже в начале 1950-х на флоте возвращаются к идее формирования подразделений водолазов-разведчиков. В качестве их основных задач рассматривалось ведение разведки в интересах флота и выполнение диверсий на объектах портовой инфраструктуры и кораблях, находящихся в базах и портах вероятного противника. По одному МРП (морской разведывательный пункт) были сформированы в составе четырех советских флотов, каждый из них насчитывал более сотни единиц штатного состава.

          Особенно бурное развитие спецназа флота шло в конце 1950 – начале 1960-х годов. Разрабатывались руководящие документы, отрабатывались способы вывода групп спецназначения в тыл противника. Основы современного боевого снаряжения пловцов были заложены именно тогда.

          Каким было снаряжение и вооружение пловцов 1960–1970 годов?

          В частности, например, буксировщики «Протей-1» и «Протей-2» в зависимости от типа аккумуляторов позволяли «вр» перемещаться на расстояния до 9,1 км со скоростью 3,6–4,1 км/ч. Двухместный носитель водолазов «Сирена» предусматривал выпуск водолазов-разведчиков через торпедный аппарат подводных лодок. «Сирена» развивала скорость около 7,5 км/ч и имела дальность до 37,5 км.

          Кроме того, в 1960–1980-х годах были созданы групповые подводные носители (ГПН) типа «Тритон-1М» (на 2 человека) и «Тритон-2» (на 6 человек). Это сверхмалые подводные лодки, которые серийно строились на верфи Ленинградского Адмиралтейского объединения. «Тритон-2» водоизмещением 5,7/15,5 тонн, скорость подводного хода – 5 узлов, дальность плавания – 60 миль (111 км), глубина погружения – 40 метров. Всего было построено 13 единиц. Ее преемник – малая подводная лодка проекта 865 «Пиранья» – поступила на вооружение в 1990 году. Правда, построено было всего две единицы, которые, к сожалению, прослужили лишь до 1999 года. К сожалению, потому что, по мнению офицеров морского спецназа, именно эти лодки могли бы помочь во время катастрофы АПЛ «Курск». Остается добавить, что «Пираньи» были утилизированы по настоянию американской стороны.

          Наконец, в 1975 году ЦНИИ «Точмаш» разработало специальное вооружение для водолазов разведчиков: 4-ствольный пистолет СПП-1 и автомат АПС, которые стреляют специальными патронами под водой. Они позволяют поражать водолазов противника в пределах видимости под водой.

          Использовались и многие другие образцы снаряжения и оружия.

          В то же время разведчики могли действовать и без ПСД, вплавь, на глубинах около 5 метров. Водолазное снаряжение позволяло прыгать с парашютом на воду, сразу же погружаться, находиться под водой от 2 до 6 часов на глубине до 20 метров и кратковременно погружаться до 40 метров.

          Кстати, к вопросу о прыжках в воду с парашютом. В середине 1970-х на замену предыдущим аналогичным моделям был разработан новый универсальный парашютный комплекс, который позволял совершать прыжки с парашютом как на сушу, так и на воду. Водолаз получил возможность десантироваться из летательных аппаратов с водолазным снаряжением, оружием и грузовым контейнером. В 1986 году с этим парашютом офицеры 17 обрСпН совершили ряд рекордов по предельно малой высоте раскрытия парашюта. Комплекс этот используется до сих пор.

          Разумеется, развивалась не только техника, но и структура и численность подводного спецназа. В итоге к началу 1990-х он состоял из пяти воинских частей, по одной на каждом флоте, и еще одна входила в состав Каспийской флотилии. Эти части были укомплектованы сотнями высококлассных специалистов, которые были оснащены самым современным и совершенно секретным вооружением и техникой.

          После развала

          Последствия развала СССР отразились и на морском спецназе.

          Так, в 1992 году РП СпН 1464, входивший в состав Черноморского флота, принял украинскую присягу. В результате все секретное вооружение и техника стали достоянием разведки НАТО. Теперь эта часть именуется 73-й морской центр специального назначения (в/ч А-1594) ВМС Украины. С сентября 2004-го она полностью переведена в г. Очаков. Из-за отсутствия финансирования боевой подготовки профессиональный уровень личного состава катастрофически упал. В настоящее время подразделения центра участвуют в т.н. АТО на территории Донбасса и периодически несут серьезные потери.

          К счастью, России удалось спасти другое важнейшее подразделение морского спецназа. 137-й РП СпН после осложнения обстановки в Баку в 1989 году, перед самым развалом СССР, был переведен в Ленинградскую область, в поселок Приозерск. Затем он был переправлен на Черноморский флот и в настоящее время базируется в Туапсе. 

          В 1990-е годы финансирование разработки новых видов техники и вооружения для водолазов-разведчиков в Вооруженных силах РФ было сокращено. Однако численность личного состава и сами МРП не сокращались. Более того, продолжались работы по созданию новых систем техники и вооружения для спецназа флота. На снабжение ВМФ были приняты: ИБВ «Тунец» и «Нептун», универсальное выталкивающее устройство «Трепанг», торпедообразный носитель водолазов «Сирена-М»; групповой шестиместный буксировщик водолазов «Гроздь», а также тренажёр «Шарж» для отработки плавания на носителях водолазов типа «Сирена-УМ». В начале 2000-х начались работы по созданию нового водолазного снаряжения с ИДА полузамкнутого типа (ОКР «Фурнитура-ВС»).

          По настоящее время идут работы по созданию погружающегося катера – носителя водолазов (ПКНВ) «Тритон-НН», способного как глиссировать по воде, так и двигаться под водой.

          Почему Сирия?

          Тогда что же за «боевые пловцы» были замечены в ходе учений у берегов Сирии? Почему они использовали иностранное снаряжение и буксировщики водолазов?

          Не так давно в Севастополе в составе Сил Специальных операций (ССО) РФ была создана в\ч 00317 или Аварийно-спасательный центр, который занимается подготовкой морских спецназовцев.

          Для оснащения личного состава ССО, которые создавались тогда, когда министром обороны являлся Анатолий Сердюков, за рубежом закупались самые современные образцы вооружения и техники.

          Это и объясняет использование иностранного снаряжения и буксировщиков. В то же время наличие быстроходных катеров отечественного производства БК-18 и РМ-17 свидетельствует о том, что на вооружении ССО находится не только иностранная техника.

          Подразделения ССО сегодня выполняют боевые задачи в Сирии, и можно предположить, что и флотская составляющая сил специальных операций занимается изучением условий возможного применения. С этой целью и проводились учения.

          P. S. Внимательный читатель наверняка заметил, что в октябре 2018 года исполняется 80 лет первым учениям, в ходе которых отрабатывался выход разведдиверсионной группы в тыл противника для выполнения специальных задач. Сопоставимый по значимости день совершения первого воздушного десанта на учениях 2 августа 1930 года стал Днем ВДВ, который празднуется всенародно.

          Конечно, период 22–24 октября не является днем спецназа флота. Как уже было написано выше, спецназ ВМФ был создан позже. Но, тем не менее, нельзя не отметить это важное событие. Поэтому, пользуясь случаем, хочу поздравить всех морских спецназовцев с этой важной памятной датой, открывшей еще один скрытый путь в тыл противника для решения поставленных задач. Путь, по которому уверенно идут многие поколения водолазов-разведчиков.

          Удачного погружения и всплытия, братья!


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