У берегов Сирии заметили российский подводный спецназ

На морских учениях у сирийского побережья в начале сентября 2018 года с российских подводных лодок работали боевые водолазы – подводный спецназ, который пользовался западным снаряжением, приобретенным еще до санкций, сообщают западные СМИ.

Боевые водолазы работали с подводных лодок класса Kilo – это натовское обозначение для российских субмарин проектов «Палтус» и «Варшавянка». Утверждается, что у них было французское и итальянское подводное снаряжение и немецкие подводные скутеры Black Shadow 730, пишет Strategy Page.

Black Shadow могут работать до шести часов под водой, весят 110 кг, могут погружаться на глубину до 60 метров. Они могут храниться в торпедном аппарате, через который боевые водолазы тоже могут выходить в море и возвращаться на борт.

Также на учениях у берегов Сирии использовались два новых быстроходных боевых катера российского производства – БК-18 и РМ-17.

БК может перевозить до 19 пассажиров и трех членов экипажа, максимальная скорость – 72 км/ч, диапазон работы – 720 километров, пишет портал.

РМ-17 имеет более высокую скорость (90 км/ч), но дальность – всего 320 километров. Он оснащен 14,5-мм пулеметом и креплениями для двух пулеметов меньшего калибра, а также оборудованием, которое может обнаружить мелкие объекты в море на расстоянии до 3 тыс. метров. Оба катера были доставлены на сирийские учения на более крупном корабле.

Портал отмечает, что после развала СССР подводный спецназ был значительно сокращен. В конце 90-х началась перестройка этого подразделения, однако на разработку нового оборудования не хватало средств.

Сейчас большая часть боевых дайверов (65%) используются для защиты баз, остальные – для разведки с моря, а иногда и для боевых действий.