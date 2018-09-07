Российские силы спецопераций провели учения в Средиземном море

В Средиземном море прошли учения группировки сил Военно-морского флота (ВМФ) и Военно-космических сил (ВКС) России, в ходе которых подразделения Сил специальных операций (ССО) отработали ряд задач.

ССО отработали «мероприятия по противодействию диверсантам в районах базирования группировки кораблей ВМФ», передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Кроме того, совместно с морской пехотой, корабельной группировкой и силами морской авиации ВМФ были отработаны задачи по подготовке района высадки морского десанта, противодействию пиратству на море и освобождению заложников.

Военные тренировались защищать боевые соединения и береговые сооружения от диверсионно-разведывательных групп и защищать входной фарватер в морскую гавань от скрытого минирования подводниками.

Учения также включали зачетные упражнения по действиям экипажей катеров при выполнении боевой задачи днем и ночью в простых и сложных гидрометеорологических условиях.

Учения группировки сил ВМФ и ВКС России проходят впервые. Сроки учений – с 1 по 8 сентября. В них задействованы 26 боевых кораблей и судов ВМФ, в том числе две подлодки, самолеты Ту-160, Ту-142, Ил-38, Су-33 и Су-30СМ.

В ходе учений, которые ранее анонсировало Минобороны, также будут проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.

Комментируя «бурную» реакцию Запада на эти учения, министр иностранных дел Сергей Лавров, заявлял, что любое государство имеет право проводить маневры в соответствии с международным правом.

Напомним, с 11 по 15 сентября Россия проведет учения «Восток-2018», которые станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. В учениях примут участие Китай и Монголия.