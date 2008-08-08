США принуждают Китай к военному союзу с Россией

Военные учения «Восток-2018» интересны не только своим беспрецедентным масштабом. Дело в том, что они пройдут одновременно с Восточным экономическим форумом, в котором примут участие Путин и Си Цзиньпин. Оба мероприятия станут сознательной демонстрацией укрепления российско-китайского альянса, на наших глазах оформляющегося в союзнические отношения с военным подтекстом.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в четвертый раз – он ежегодно проводится с сентября 2015 года. В тот год он стал символом политики разворота на Восток, провозглашенной Владимиром Путиным после начала конфронтации с Западом. Но то, что произойдет в этом году, станет отражением уже сложившейся новой геополитической реальности.

До сегодняшнего дня казалось, что главным событием форума станет участие в нем вместе с Владимиром Путиным китайского лидера Си Цзиньпина и японского премьера Синдзо Абэ – лидеры трех важнейших стран региона впервые соберутся вместе. Но во вторник министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что 11 сентября стартуют военные маневры «Восток-2018». Таким образом получается, что форум и учения начнутся одновременно. Форум продлится до 13 сентября, а маневры – до 15-го. Иначе говоря, одновременно на востоке России будут проходить сразу два знаковых мероприятия – и это совпадение никак нельзя считать случайным.

Дело не только в масштабе «Востока-2018» (хотя они действительно будут крупнейшими нашими учениями с 1981 года). Два военных округа – Восточный и Центральный – 300 тысяч военнослужащих, тысяча самолетов и почти 40 тысяч единиц бронетехники: все это впечатляет, причем не только нас. В НАТО уже назвали учения свидетельством того, что Россия «демонстрирует сфокусированность подготовки к масштабным конфликтам». Но не это главное.

Самым важным является то, что в этих учениях принимает участие Народно-освободительная армия Китая

– первые эшелоны из Китая уже прибыли на Дальний Восток. Всего в маневрах примет участие порядка 3200 китайских военнослужащих, более 900 единиц различных видов вооружения и 30 самолетов и вертолетов. Будет создан совместный штаб командования, и, как заявляют в минобороны КНР, «учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, усиление потенциала сторон в области совместного реагирования на различные угрозы безопасности, а также поддержание мира и стабильности в регионе».

Пока официально не подтверждают посещение маневров Владимиром Путиным, но можно не сомневаться, что главнокомандующий будет присутствовать на учениях. Будет ли вместе с ним Си Цзиньпин? Однажды в мае 2014-го два президента вместе присутствовали на церемонии открытия китайско-российских учений «Морское взаимодействие – 2014» у берегов Шанхая. Тогда они встретились с офицерами двух стран и выступили с речами, но не посещали сами корабли и район учений. В этот раз, как говорят в Кремле, программа визита Си Цзиньпина не предусматривает совместного посещения учений – однако, зная близкие отношения двух лидеров, полностью исключать такую возможность не стоит.

При этом даже в 50-е годы, во время нашего официального военного союза с Китаем, главкомы двух армий ни разу не участвовали в совместных учениях – впрочем, тогда и формата такого не было. Русские и китайцы были тогда в буквальном смысле слова «братьями по оружию» – мы не только помогали создавать армию КНР, обучая офицеров и поставляя оружие, но и вместе воевали в Корее против американцев. Мы в воздухе, китайцы на земле.

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Сейчас совместные военные маневры двух стран стали уже ежегодной практикой, а с 2012 года проходят военно-морские учения. Но столь масштабного участия в наземных учениях военных двух стран еще не было. Сам этот факт выводит отношения двух стран на новый уровень. И хотя Москва и Пекин все время подчеркивают, что наше взаимодействие не направлено против других стран, в Вашингтоне не скрывают своего недовольства происходящим.

Действительно, Россия и Китай не собираются угрожать Америке, но они угрожают ее планам по давлению на Москву и Пекин. Россия противостоит планам США по строительству заградительного кордона против нас в Европе и попыткам вытеснить нас с постсоветского пространства – а Китай хочет выдавить американцев из своего морского пространства. Китайская программа строительства ВМС уже в среднесрочной перспективе приведет к тому, что Китай вернет себе контроль над своей частью Тихоокеанского региона и начнет на равных конкурировать с США во всем Тихом океане. Российско-китайские учения демонстрируют, по сути, союзнические отношения двух стран (притом что Москва и Пекин пока что явно не собираются заключать официальный военный союз).

Да он и не нужен. Все, кому нужно, и так все понимают. США до недавнего времени отказывались верить в то, что их главный стратегический кошмар начинает сбываться – российско-китайский альянс принимает все более крепкие формы. При этом голоса трезвых американских геополитиков, вроде Генри Киссинджера, предупреждавших еще в 2014 году о том, что не стоит пытаться изолировать Россию, потому что это подтолкнет ее к Китаю, Вашингтон, по сути, игнорирует.

Конечно, новая фаза сближения России и Китая началась до 2014 года – сразу же после прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Конечно, сближение России и Китая определяется близостью стратегических интересов двух стран и осознанным выбором руководства наших государств. Но американцы, исходя из своих геополитических интересов, могли бы хотя бы попытаться не форсировать укрепление альянса Москвы и Пекина. Однако вместо этого они делают все ровно наоборот – давят одновременно и на Россию, и на Китай. Все попытки президента Трампа изменить эту самоубийственную для США стратегию терпят крах. Его попытки хотя бы немного сбавить конфронтацию в отношениях с Москвой успешно блокируются американским истеблишментом. При этом давление на Китай лишь набирает обороты.

Причем если Трамп в основном давит на Китай на торгово-экономическом фронте, его администрация играет и на военно-политической площадке. Чего стоят хотя бы постоянные провокации в Южно-Китайском море – США то и дело отправляют туда свои эскадры, напоминая тем самым Китаю, что не смирятся с его господством в этих водах. А в конце весны этого года США отозвали приглашение Китаю принять участие в многонациональных военно-морских учениях RIMPAC.

Эти крупнейшие в мире военно-морские учения проходят раз в два года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начавшись в 1971 году как чисто англосаксонские (Британия, Штаты, Канада и Австралия), они постепенно расширялись. В 2012 году в них даже в первый и последний раз приняли участие корабли нашего Тихоокеанского флота. А в 2014 и 2016 годах на RIMPAC приглашали ВМС КНР – и китайцы не отказывались.

В этом году их демонстративно отлучили от маневров, якобы в наказание за милитаризацию Южно-Китайского моря. В котором, кстати, Китай не только строит искусственные острова и аэродромы, но и постоянно проводит военно-морские учения, а одни из таких учений, два года назад, были совместными с российским ВМФ. Ну а теперь наши армии вместе проводят и сухопутные учения на Дальнем Востоке – на фоне Восточного экономического форума и борьбы за власть в Вашингтоне. Так держать, Америка!