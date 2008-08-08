США принуждают Китай к военному союзу с Россией

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29 августа, среда  |  Последнее обновление — 00:50  |  vz.ru
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Почему Лукашенко затевает новый нефтяной конфликт с Россией

Лукашенко разжигает новый экономический спор с МосквойФото: Иван Руднев/РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко разразился недовольной тирадой в отношении России на местном телеканале. Он озвучил целую серию упреков. Чем вызваны претензии Минска к Москве на этот раз? И что на самом деле хочет белорусский лидер? Подробности...
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Европа начинает выдвигать США собственные условия

Президент Макрон выступает перед французскими дипломатамиФото: Philippe Wojazer/Reuters
Европа должна взять ответственность за свою безопасность, и значит, свой суверенитет. Заявления об этом прозвучали практически одновременно из Парижа и Берлина. Иначе говоря, две ключевые страны ЕС хотят изменить отношения всей Европы с Соединенными Штатами. Что означают эти поистине революционные заявления? Подробности...
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Как российская армия будет уничтожать вражеские беспилотники

Футуристическая «двустволка» от Калашникова выбивает дроны из строя в радиусе 5 кмФото: Валерий Мельников/РИА Новости
Начинается новый этап военного строительства – в российской армии созданы подразделения по охоте на вражеские беспилотники. Легко вспомнить, что к таким действиям военных подтолкнуло происходящее в Сирии. Почему эта угроза признана настолько серьезной и какими методами с нею будут бороться российские военные специалисты? Подробности...
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Зачем Трамп готовит новый удар по Сирии

Для Трампа удар по Сирии может оказаться отличным отвлекающим маневром перед промежуточными выборами в Конгресс СШАФото: Kevin Lamarque/Reuters
Министерство обороны России заявило о подготовке новых провокаций в Сирии и одновременном стягивании в регион военных сил США для массированного ракетного удара. Пентагон в ответ уже назвал эти заявления пропагандой. Однако подобная ситуация в точности повторялась перед двумя предыдущими нападениями США. Чем на этот раз вызвано желание Трампа ударить «хорошими и умными» ракетами по Сирии? Подробности...
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Могут ли сотрудники полиции стрелять людям в спину

Мотивы напавшего на полицейских мужчины остаются невыясненнымиФото: кадр из видео
В Москве продолжается расследование нападения мужчины на сотрудников полиции. В результате ответного огня преступник был ранен в спину и позже скончался в реанимации. Насколько обоснованной была реакция полицейских и почему им не удалось сразу ликвидировать нападавшего, который находился в нескольких метрах от них? Подробности...
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Министерство обороны возьмется за информационные войны

Андрей Манойло, профессор МГУ, член Научного совета при Совете Безопасности РФ
На момент весны 2014 года у России не было ни собственной системы информационного противоборства, ни специалистов в области психологических операций. А у США они были. Однако теперь ситуация может существенно измениться. Подробности...

Помочь «викингам» преодолеть пенсионный рубеж

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
С точки зрения средней продолжительности жизни, перейдя рубеж 40 лет, русский человек становится без пяти минут европейцем. Буквально из «принцессы» – живи коротко и красиво – становится восточноевропейской Золушкой, переживающей «у среднем» линию пенсионного возраста очень и очень достойно. Подробности...
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В Германии десять тысяч немцев проснулись нацистами

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
До единоличного решения госпожи Меркель запустить в страну полтора миллиона молодых людей призывного возраста с Ближнего Востока неонацизм в стране практически сдох. Вопрос к залу: кому было нужно начать его возрождение, столкнув в одной стране столь противоположные культуры? Подробности...
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          В мае 2014 года в Шанхае Путин и Си Цзиньпин открывали российско-китайские военно-морские учения   28 августа 2018, 19:40
          Фото: Sputnik Photo Agency/Reuters
          Текст: Петр Акопов

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          Военные учения «Восток-2018» интересны не только своим беспрецедентным масштабом. Дело в том, что они пройдут одновременно с Восточным экономическим форумом, в котором примут участие Путин и Си Цзиньпин. Оба мероприятия станут сознательной демонстрацией укрепления российско-китайского альянса, на наших глазах оформляющегося в союзнические отношения с военным подтекстом.

          Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке в четвертый раз – он ежегодно проводится с сентября 2015 года. В тот год он стал символом политики разворота на Восток, провозглашенной Владимиром Путиным после начала конфронтации с Западом. Но то, что произойдет в этом году, станет отражением уже сложившейся новой геополитической реальности.

          До сегодняшнего дня казалось, что главным событием форума станет участие в нем вместе с Владимиром Путиным китайского лидера Си Цзиньпина и японского премьера Синдзо Абэ – лидеры трех важнейших стран региона впервые соберутся вместе. Но во вторник министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что 11 сентября стартуют военные маневры «Восток-2018». Таким образом получается, что форум и учения начнутся одновременно. Форум продлится до 13 сентября, а маневры – до 15-го. Иначе говоря, одновременно на востоке России будут проходить сразу два знаковых мероприятия – и это совпадение никак нельзя считать случайным.

          Дело не только в масштабе «Востока-2018» (хотя они действительно будут крупнейшими нашими учениями с 1981 года). Два военных округа – Восточный и Центральный – 300 тысяч военнослужащих, тысяча самолетов и почти 40 тысяч единиц бронетехники: все это впечатляет, причем не только нас. В НАТО уже назвали учения свидетельством того, что Россия «демонстрирует сфокусированность подготовки к масштабным конфликтам». Но не это главное.

          Самым важным является то, что в этих учениях принимает участие Народно-освободительная армия Китая

          – первые эшелоны из Китая уже прибыли на Дальний Восток. Всего в маневрах примет участие порядка 3200 китайских военнослужащих, более 900 единиц различных видов вооружения и 30 самолетов и вертолетов. Будет создан совместный штаб командования, и, как заявляют в минобороны КНР, «учения направлены на укрепление российско-китайского стратегического военного сотрудничества, усиление потенциала сторон в области совместного реагирования на различные угрозы безопасности, а также поддержание мира и стабильности в регионе».

          Пока официально не подтверждают посещение маневров Владимиром Путиным, но можно не сомневаться, что главнокомандующий будет присутствовать на учениях. Будет ли вместе с ним Си Цзиньпин? Однажды в мае 2014-го два президента вместе присутствовали на церемонии открытия китайско-российских учений «Морское взаимодействие – 2014» у берегов Шанхая. Тогда они встретились с офицерами двух стран и выступили с речами, но не посещали сами корабли и район учений. В этот раз, как говорят в Кремле, программа визита Си Цзиньпина не предусматривает совместного посещения учений – однако, зная близкие отношения двух лидеров, полностью исключать такую возможность не стоит.

          При этом даже в 50-е годы, во время нашего официального военного союза с Китаем, главкомы двух армий ни разу не участвовали в совместных учениях – впрочем, тогда и формата такого не было. Русские и китайцы были тогда в буквальном смысле слова «братьями по оружию» – мы не только помогали создавать армию КНР, обучая офицеров и поставляя оружие, но и вместе воевали в Корее против американцев. Мы в воздухе, китайцы на земле.

          Сейчас совместные военные маневры двух стран стали уже ежегодной практикой, а с 2012 года проходят военно-морские учения. Но столь масштабного участия в наземных учениях военных двух стран еще не было. Сам этот факт выводит отношения двух стран на новый уровень. И хотя Москва и Пекин все время подчеркивают, что наше взаимодействие не направлено против других стран, в Вашингтоне не скрывают своего недовольства происходящим.

          Действительно, Россия и Китай не собираются угрожать Америке, но они угрожают ее планам по давлению на Москву и Пекин. Россия противостоит планам США по строительству заградительного кордона против нас в Европе и попыткам вытеснить нас с постсоветского пространства – а Китай хочет выдавить американцев из своего морского пространства. Китайская программа строительства ВМС уже в среднесрочной перспективе приведет к тому, что Китай вернет себе контроль над своей частью Тихоокеанского региона и начнет на равных конкурировать с США во всем Тихом океане. Российско-китайские учения демонстрируют, по сути, союзнические отношения двух стран (притом что Москва и Пекин пока что явно не собираются заключать официальный военный союз).

          Да он и не нужен. Все, кому нужно, и так все понимают. США до недавнего времени отказывались верить в то, что их главный стратегический кошмар начинает сбываться – российско-китайский альянс принимает все более крепкие формы. При этом голоса трезвых американских геополитиков, вроде Генри Киссинджера, предупреждавших еще в 2014 году о том, что не стоит пытаться изолировать Россию, потому что это подтолкнет ее к Китаю, Вашингтон, по сути, игнорирует.

          Конечно, новая фаза сближения России и Китая началась до 2014 года – сразу же после прихода к власти в 2012 году Си Цзиньпина. Конечно, сближение России и Китая определяется близостью стратегических интересов двух стран и осознанным выбором руководства наших государств. Но американцы, исходя из своих геополитических интересов, могли бы хотя бы попытаться не форсировать укрепление альянса Москвы и Пекина. Однако вместо этого они делают все ровно наоборот – давят одновременно и на Россию, и на Китай. Все попытки президента Трампа изменить эту самоубийственную для США стратегию терпят крах. Его попытки хотя бы немного сбавить конфронтацию в отношениях с Москвой успешно блокируются американским истеблишментом. При этом давление на Китай лишь набирает обороты.

          Причем если Трамп в основном давит на Китай на торгово-экономическом фронте, его администрация играет и на военно-политической площадке. Чего стоят хотя бы постоянные провокации в Южно-Китайском море – США то и дело отправляют туда свои эскадры, напоминая тем самым Китаю, что не смирятся с его господством в этих водах. А в конце весны этого года США отозвали приглашение Китаю принять участие в многонациональных военно-морских учениях RIMPAC.

          Эти крупнейшие в мире военно-морские учения проходят раз в два года в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Начавшись в 1971 году как чисто англосаксонские (Британия, Штаты, Канада и Австралия), они постепенно расширялись. В 2012 году в них даже в первый и последний раз приняли участие корабли нашего Тихоокеанского флота. А в 2014 и 2016 годах на RIMPAC приглашали ВМС КНР – и китайцы не отказывались.

          В этом году их демонстративно отлучили от маневров, якобы в наказание за милитаризацию Южно-Китайского моря. В котором, кстати, Китай не только строит искусственные острова и аэродромы, но и постоянно проводит военно-морские учения, а одни из таких учений, два года назад, были совместными с российским ВМФ. Ну а теперь наши армии вместе проводят и сухопутные учения на Дальнем Востоке – на фоне Восточного экономического форума и борьбы за власть в Вашингтоне. Так держать, Америка!


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