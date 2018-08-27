Кремль прояснил планы Путина на учения «Восток-2018»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует совместно с лидером Китая посещать учения «Восток-2018».

Четвертый Восточный экономический форум будет проходить с 11 по 13 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета острова Русский, пишет РИА «Новости».

Песков сообщил о планах президента в рамках мероприятия, а также о встрече с председателем КНР.

«Президент, разумеется, будет присутствовать во Владивостоке. Запланирована очень обширная программа, ожидаем очень интересную пленарную сессию. Что касается общения с председателем КНР, то оно также запланировано, это будет полноформатный визит, тоже с очень богатой обширной и по содержанию, и по набору мероприятий программой», – сообщил пресс-секретарь президента.

Отдельно он отметил, что в рамках программы совместное посещение лидерами России и Китая учений «Восток-2018» не предусмотрено.