Шойгу анонсировал крупнейшие за 37 лет военные учения

Порядка 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников будут задействованы в учениях «Восток-2018», которые станут крупнейшими в России со знаменитых учений «Запад-81», сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

По словам Шойгу, подобных масштабных маневров не было в России с 1981 года.

«Они в чем-то повторяют «Запад-81», но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее. Больше 1 тыс. летательных аппаратов, почти 300 тыс. военнослужащих, на почти всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, естественно, Тихоокеанский флот, Северный флот, полностью задействованы ВДВ», – передает РИА «Новости» слова Шойгу.



«Представьте себе: одновременно в движении находятся 36 тыс. единиц военной техники – это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в максимально приближенных к боевым условиях», – отметил министр обороны.

Он подчеркнул, что маневры начинаются с большой серии подготовительных мероприятий – около 15 специальных учений по обеспечению войск. Преддверием учений назвал объявленную верховным главнокомандующим внезапную проверку боеготовности, которая, стала «хорошей практикой в нашей жизни и работе».

Маневры «Восток-2018» проводятся с 11 по 15 сентября. В учениях примут участие войска Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии.

Напомним, 20 августа министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что в преддверии масштабных маневров «Восток-2018» на восточном театре военных действий проводится комплекс из 16 специальных учений.