Путин пригласил Си Цзиньпина в качестве главного гостя на ВЭФ

Россия ждет лидера КНР Си Цзиньпина в качестве главного гостя на ВЭФ в сентябре, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с китайским лидером.

«Ждем председателя КНР в качестве главного гостя на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре во Владивостоке», – передает РИА «Новости» слова Путина.

Напомним, во вторник президент России Владимир Путин прибыл в Пекин, где проведет переговоры с руководством Китая Российского лидера встретили песней «Катюша».

Беседа Владимира Путина и Си Цзиньпина прошла за закрытыми дверями. Затем переговоры продолжились с участием делегаций двух стран.