НАТО проследит за российскими учениями «Восток»

Североатлантический альянс проследит за крупными учениями «Восток – 2018», которые пройдут в России с 11 по 15 сентября, НАТО считает, что маневры демонстрируют сфокусированность на подготовке сил к масштабному конфликту, заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан Уйат.

«Все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но важно, чтобы это было осуществлено прозрачно и предсказуемо», – сказал он РИА «Новости», реагируя на объявленные Россией учения.

Он отметил, что еще в мае Россия и НАТО провели друг для друга брифинги по военным учениям на заседании Совета Россия – НАТО. Именно тогда Москва проинформировала об учениях «Восток – 2018» и отметила, что они будут больше, чем «Восток – 2014».

«Мы регулярно следим за российскими учениями. То же самое мы делаем с «Востоком – 2018», – сказал Уйат.

Он добавил, что военные атташе страна альянса в Москве были приглашены для добровольного наблюдения за учениями, и «данное предложение рассматривается».

При этом он отметил, что «Восток» демонстрирует сфокусированность учений на подготовке к масштабному конфликту». «Это вписывается в ту картину, которую мы наблюдали в течение некоторого времени: более напористая Россия, значительно увеличивающая свой оборонный бюджет и свое военное присутствие», – заявил представитель пресс-службы альянса.

Как сообщил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу, порядка 300 тыс. военных, 36 тыс. танков, БТР и других машин, больше 1 тыс. вертолетов, самолетов и беспилотников будут задействованы в учениях «Восток-2018», которые станут крупнейшими в России со знаменитых учений «Запад-81».