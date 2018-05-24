Китай обиделся на решение Пентагона отозвать приглашение на военно-морские учения

Пекин считает неконструктивным шагом Вашингтона отзыв приглашения на участие в международных военно-морских учениях RIMPAC, которые проводятся под командованием США, сообщил министр иностранных дел Китая Ван И.

«Что касается отзыва Пентагоном приглашения китайским вооруженным силам принять участие в учениях RIMPAC, то мы находим это чрезвычайно неконструктивным шагом. Это также является необдуманным решением, оно не способствует взаимопониманию между Китаем и США. Мы надеемся, что США изменят столь негативное мышление», – передает ТАСС слова главы китайского МИДа, выступавшего в Вашингтоне вместе с госсекретарем США Майклом Помпео по завершении переговоров.

По его словам, и Китай, и Соединенные Штаты являются крупными державами, способными хорошо сотрудничать на море.

«Военные обмены будут способствовать укреплению взаимного доверия», – заявил Ван И.

Напомним, в среду сообщалось, что власти США изучают заявление одного из дипломатов, который сообщил о том, что в последнее время испытывает «аномальные» слуховые ощущения, в связи с этим американское посольство выпустило предупреждение о возможной угрозе здоровью.