Дипломат из США сообщил об «аномальных» слуховых ощущениях в Китае

Власти США изучают заявление одного из дипломатов, который сообщил о том, что в последнее время испытывает «аномальные» слуховые ощущения, в связи с этим американское посольство выпустило предупреждение о возможной угрозе здоровью.

«Сотрудник правительства США, находящийся в Китае, недавно сообщил о едва ощутимых и неясных, но при этом аномальных звуковых ощущениях и давлении», – цитирует РИА «Новости» сообщение диппредставительства США.

При этом, в заявлении посольства не уточняется, где был зафиксирован инцидент, но для связи указываются контакты генконсульства США в городе Гуанчжоу на юге КНР.

«Правительство США серьезно воспринимает это сообщение и уже проинформировало о данном случае своих сотрудников, находящихся в КНР», – говорится в сообщении.

Также в посольстве отметили, что в настоящий момент неизвестно, что стало причиной симптомов, а также о других подобных случаях в Китае.

Американское посольство призывает граждан США в случае выявления каких-либо симптомов или проблем со здоровьем, которые появились после или во время нахождения в КНР, обращаться за медицинской консультацией. Если во время нахождения в КНР человек испытывает что-то вроде звукового удара или необычные сенсорные ощущения, сопровождающиеся странным звуком, рекомендуется не искать источник звука, а удалится от него как можно дальше.

Напомним, в 2017 году сообщалось, что сотрудники посольства США на Кубе подверглись «акустическим атакам». Власти Кубы отвергли свою причастность к проблемам работников американского посольства со здоровьем. Кроме того, «необычные симптомы» были выявлены и у канадских дипломатов. Позднее сообщалось, что случившееся оказалось побочным результатом работы нескольких подслушивающих устройств.