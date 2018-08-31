Лавров отреагировал на «бурную» реакцию Запада на учения в Средиземном море

Учения группировки сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России являются нормальной вещью, они полностью соответствуют международным нормам, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Лавров подчеркнул, что любое государство имеет право проводить маневры в соответствии с международным правом либо на своей территории, либо на территории других государств по согласованию с ними, либо в открытом море, передает РИА «Новости».

Глава МИД России добавил, что не знает, что на Западе «такая бурная реакция» на предстоящие военные учения. «Думаю, это лучше спросить у тех, кто такую бурю пытается в стакане воды устраивать», – сказал он.

Лавров отметил, что подобные заявления звучат в русле «той страшилки», распространяемой по всему миру, когда Россию обвиняют «во всем без исключения, что происходит на планете».

«Только пока, по-моему, нам не инкриминировали ответственность за землетрясения и цунами», – сказал министр.

Минобороны анонсировало проведение масштабных учений ВМФ и ВКС в Средиземном море, подчеркнув, что районы проведения маневров будут объявлены опасными для судоходства и полетов. Учения пройдут с 1 по 8 сентября, во время них будут проведены практические ракетные и артиллерийские стрельбы.