США намерены просить Турцию закупить их самолеты вместо Су-35 и Су-57

США намерены призвать Турцию закупить их продукцию вместо российских Су-35 и Су-57, заявил замглавы Пентагона Джон Руд.

«Это то, в каком направлении мы будем призывать Турцию двигаться – (принимать решение) в пользу вооружений, произведенных США, что принимает в расчет совместимость. Но, конечно, Турция независимая страна, которая может самостоятельно принимать решения. Но мы готовы к партнерству с ними по этому поводу», – заявил Руд, передает РИА «Новости».

Он не уточнил, каким именно будет предложение Вашингтона для Анкары.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на авиакосмическом салоне МАКС-2019 в Жуковском поинтересовался у российского лидера Владимира Путина, летает ли уже истребитель Су-57 и можно ли его приобрести. Позднее стало известно, что Эрдоган в Жуковском проявил интерес и к российскому истребителю МиГ-35.

США требовали от Турции отказаться покупки С-400, а взамен приобрести американские Patriot. После того, как Анкара отказалась, США заявили о прекращении дальнейшего участия Турции в программе F-35.