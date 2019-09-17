Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

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17 сентября, вторник  |  Последнее обновление — 23:29  |  vz.ru
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Газпром заработает на европейском выборе Украины

Переход Украины на европейские аукционы будет только на руку Газпрому Фото: Danil Shamkin/Zuma/Global Look Press
Украина может получить прокачку российского газа в 2020 году и без контракта с Москвой. Для этого Киеву достаточно перейти на европейские энергетические правила игры и выставлять мощности трубы на аукцион. Этот вариант был озвучен в преддверии трехсторонней газовой встречи ЕС, Украины и России. Но при том, что данный вариант позволит загрузить трубу, для Киева он не самый выгодный. Подробности...
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Переименование Крыма приведет в бешенство Украину

Крым – это в том числе Таврида, но Таврида – это не только КрымФото: Сергей Мальгавко/РИА Новости
Идея переименовать Крым всколыхнула жителей полуострова. По мнению некоторых экспертов, название Таврида «позволит укрепить российский статус этого региона». Почему данное предложение вызвало столь бурную реакцию, какие аргументы за и против озвучиваются и почему слово «Таврида» будет претензией в том числе на нынешние украинские территории? Подробности...
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Русская птица поможет восточной дипломатии

Разведение кречета может принести не только финансовые, но и дипломатические успехиФото: Wothe, K./Global Look Press
Сразу несколько важнейших задач способен решить проект, начинающийся в Приморье. Центр по разведению соколов-кречетов дает возможность сохранить легендарную русскую птицу и укрепить дипломатические отношения с арабскими монархиями.  Подробности...
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Литовские военные нашли куратора в американской глубинке

Некоторые подразделения литовской армии выглядят грозно, но в реальности не представляют собой реальную военную силуФото: Ints Kalnins/Reuters
Литва совершила большой прорыв в военных связях с США. По крайней мере, именно так в самой прибалтийской стране оценивают соглашение, подписанное с провинциальным подразделением американской Национальной гвардии. Как Литва и Польша конкурируют за внимание американских военных и имеют ли эти мероприятия реальное военное значение в случае противостояния между Прибалтикой и Россией? Подробности...
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Мать объяснила убийство годовалого ребенка кредитом

Почему Тимур стал жертвой собственной матери, еще только предстоит узнатьФото: surb.sledcom.ru
В Башкирии обнаружили тело годовалого Тимура, которого несколько дней искали правоохранители и волонтеры. В убийстве малыша созналась его мать Юлия. В начале года она разошлась с мужем и влезла в долги. Но в последнее время у нее завязались романтические отношения с односельчанином. Что могло стать причиной столь жестокой расправы над собственным сыном? Подробности...
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Американские соцсети приватизируют право на общение

Максим Соколов, публицист
Достижение Цукерберга и ему подобных в том, что они изобрели частную, но при этом очень большую, прямо-таки универсальную систему человеческой коммуникации. Но объявили, что как хозяева они вправе решать и вязать, как им заблагорассудится. Подробности...
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Собчак и Богомолов пришли в храм в поисках смысла

Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Люди могут ругать продажных попов на джипах, злиться на слияние церкви с властью, сваливать на «этих скрепоносцев» все ужасы нашей жизни, но в конечном итоге все оказываются на пороге храма. Оказались там и Собчак с Богомоловым. Подробности...
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Людоедство делают «элитарным пороком»

Сергей Худиев, публицист, богослов
Демонстративное презрение к «скрепам», к традиции, к религии, глумливое хихикание над любым «нельзя», страх показаться недостаточно прогрессивными – все это делает наших западников легкой добычей для самых диких идей. И вот тут некоторая разборчивость и самостоятельность была бы очень уместна. Подробности...
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      Свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова

      В пятницу состоялось венчание телеведущей Ксении Собчак с театральным режиссером Константином Богомоловым. Для обоих это второй брак. Романтические отношения пары завязались еще в 2018 году
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      Визит Владимира Путина в Дагестан

      Президент Владимир Путин встретился с ополченцами из Дагестана в селе Ботлих. Поводом стала двадцатая годовщина боевых действий против террористов. Президент выпил из стопки, которую оставил нетронутой во время своей поездки в Дагестан в августе 1999 года. Так он исполнил обещание, которое дал во время визита в республику 20 лет назад
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      Во Франкфурте открывается ежегодный автомобильный салон

      Во Франкфурте-на-Майне открывается крупнейший ежегодный автосалон, где гиганты автомобильной индустрии представят свои разработки. Например, немецкая компания Audi покажет несколько новинок, одна из которых – электровнедорожник Audi e-tron AI:Trail
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          • Скорее, союзник

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          • Тактический партнер

          Для вас венчание в церкви, это:
          • Красивая церемония

          • Религиозное таинство

          • Традиционное суеверие

          Какой теории происхождения человека вы придерживаетесь?
          • Теории эволюции Дарвина

          • Теории креационизма (Божьим промыслом)

          • Теории Палеоконтакта (гипотеза древних космонавтов)

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              Израиль для России – это:

              Россия потеснит США в арабском мире с помощью С-400

              За последние четыре года принц Мухаммед бин Салман пять раз приезжал к Владимиру Путину    17 сентября 2019, 22:40
              Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС
              Текст: Петр Акопов

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              Предложение Владимира Путина саудовским властям купить у России комплексы С-400 стало следствием атаки дронов на нефтяные предприятия королевства. Позиции России на Ближнем Востоке за последние годы серьезно укрепились. А покупка саудитами нашего оружия в ходе предстоящего визита президента в Эр-Рияд будет иметь важное значение для усиления позиций России не только в исламском мире.

              Еще несколько лет назад невозможно было представить то, что произошло в минувший понедельник в Анкаре – Владимир Путин в окружении президентов Турции и Ирана, с которыми он обсуждал будущее Сирии, сначала цитирует Коран, а потом предлагает руководству Саудовской Аравии купить российские С-400:

              «Мы готовы оказать соответствующую помощь Саудовской Аравии, а политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и так, как сделал президент Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф». Они надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии».

              Когда иранский президент уточнил, что же лучше покупать Эр-Рияду, С-300 или С-400, Путин ответил: «Пусть выбирают».

              С начала этого десятилетия Россия не просто вернула себе позиции активнейшего игрока, но и стала важнейшим внешним участником большой ближневосточной игры. А США, еще недавно считавшие себя хозяевами региона, разгромившими Ирак и имевшими прекрасные отношения с двумя ключевыми странами, Турцией и Саудовской Аравией, все больше и больше теряют свои позиции и доверие региональных держав.

              И самое главное: ни старая стратегия Вашингтона, направленная на уменьшение присутствия в регионе и замирение с Ираном, ни новая, выстраиваемая во многом вокруг усиления давления на Иран, не способна остановить падение американского влияния. Что, безусловно, дает России дополнительные возможности для усиления своих позиций в этом чрезвычайно важном регионе.

              Сейчас наше влияние базируется сразу на нескольких китах – успешной сирийской кампании, беспрецедентном сближении с Турцией, растущем партнерстве с Ираном, очень значительном военно-техническом сотрудничестве с Египтом и Алжиром, тесной координации по нефтяным ценам с Саудовской Аравией. Но тянутся к нам практически все, включая тех, кто в беде, пусть и в разной степени серьезной: от ливанцев до иракцев, от йеменцев до палестинцев.

              Да, у России нет таких денег, как у китайцев, американцев или европейцев (впрочем, как раз с деньгами у арабов проблем нет). Но есть хорошая репутация, связанная как с нашей активной политикой в регионе в советские годы, так и с тем, что мы делаем в последние годы. У нас есть знание региона, верность своему слову и союзникам (что продемонстрировано на примере Асада), настрой на сглаживание внутрирегиональных противоречий, а не на их обострение. И, конечно, хорошее оружие, которое многие на Ближнем Востоке давно знают.

              Оружие самое разное –

              но в последнее время именно комплексы С-300 и С-400 стали символом российских успехов на Ближнем Востоке.

              Не случайно их продвижением занимается Владимир Путин. И вовсе не потому, что заказы на миллиарды долларов обеспечивают работой тысячи наших рабочих и дают средства на модернизацию не только оборонно-промышленного комплекса, но и промышленности как таковой. Нет, это все, конечно, тоже важно, как и то, что поставка нашего оружия настраивает покупателя на долгосрочные связи с Россией, то есть помогает установить стратегические отношения.

              Но еще важнее, что покупка тех же С-400 придает покупателю статус суверенного государства, не только в глазах России, но и всего мирового сообщества. Действительно, покупка С-400 в условиях американского давления – показатель того, что страна сама способна принимать решения. Так сделала находящаяся в военном союзе с США Турция. Ей этот шаг дался куда сложнее, чем той же полностью самодостаточной Индии, на которую американцы, кстати, тоже давили. Многие страны хотят купить С-400 – тот же Ирак. Но пока что не имеют возможности, причем не финансовой, а политической: слишком сильна еще их зависимость от США. Сейчас пришла очередь проверки для еще одной страны – Саудовской Аравии.

              Это не просто одна из двух главных стран арабского мира (притом что вторая, Египет, играет сейчас куда менее заметную роль на мировой арене – потому что сильно погружена во внутренние проблемы), но и страна, претендующая на роль лидера всего исламского мира. И бывшая до недавнего времени надежнейшим союзником США в регионе, но в последние годы сделавшая ставку на укрепление своей самостоятельности и большую независимость от США.

              Парадокс в том, что саудиты были очень недовольны отказом Обамы ударить по Сирии в 2013 году, а в итоге как раз вскоре после этого стали аккуратно сближаться с Россией, которая вошла в Сирию отнюдь не на саудовской стороне.

              В 2015 году Россия начала операцию в Сирии, став для Саудовской Аравии «соседом» и партнером ее исторического соперника Ирана. Одновременно Москва всеми силами способствовала прекращению блокады Ирана со стороны Запада, сыграв ключевую роль в заключении иранской ядерной сделки. В этом же году к власти в Эр-Рияде пришел король Салман, а по сути – его сын, вскоре ставший и наследником, 30-летний Мухаммед. С этого момента российско-саудовские отношения вышли на действительно новый уровень – никогда раньше контакты руководства двух стран не были столь регулярными и обстоятельными.

              Два года назад состоялся первый в истории визит саудовского короля в Россию. Кроме того, Путин и Салман периодически говорят по телефону. И самое главное – начиная с лета 2015 года принц Мухаммед пять раз был в России, последний раз в июне прошлого года на чемпионате мира по футболу. Каждый раз он встречался и вел переговоры с Путиным. Но за это время состоялось еще три их официальных встречи на различных международных форумах, и это не считая неофициальных контактов в кулуарах. То есть за четыре года два лидера встречались уже раз десять. Это, конечно, не сравнится с частотой контактов Путина с Эрдоганом или Абэ, но для саудовско-российских отношений такая плотность переговоров на высшем уровне все равно беспрецедентна.

              Не случайно во время последней встречи Путина и принца Мухаммеда, которая состоялась два с половиной месяца назад в Осаке, наследник престола сказал:

              «Думаю, чем больше будем встречаться, тем больше будем находить возможности для дальнейшего развития. Слава богу, у нас образуется взаимное доверие. Будем работать дальше на благо наших двусторонних отношений».

              Тогда же Путин пообещал осенью приехать в Саудовскую Аравию. А на днях в Кремле подтвердили, что визит запланирован на октябрь. Ранее Путин посещал королевство только один раз – в 2007-м, но в ближайший год он отправится туда дважды: в ноябре следующего года в Эр-Рияде пройдет саммит «Большой двадцатки».

              Нынешний визит важен для обеих сторон: есть много общих тем, начиная с согласования цен на нефть и строительства наших АЭС до отношений саудитов с Ираном и сирийского кризиса, от саудовских инвестиций в Россию до палестино-израильского урегулирования. Но вопрос о покупке С-400 является лакмусовой бумажкой, потому что переговоры о заключении договора об их поставках идут уже два года. О том, что саудиты купят С-400, договорились Путин и король Салман в октябре 2017-го, во время визита короля в Москву (хотя понятно, что предварительная договоренность была достигнута еще раньше, в ходе одной из бесед принца Мухаммеда с российским президентом).

              Проблема только в том, что за полгода до этого саудиты пообещали Трампу купить у США американские ПРО системы THAAD. Покупать две разных системы странно, хотя саудиты и могут себе это позволить. Но главное препятствие, конечно, политическое – Штаты будут крайне недовольны, и нужно как-то объяснить им свое поведение. Не только тем, что изначально США сами подставились, затянув с разрешением на продажу THAAD.

              Другое дело, что обещанные в ходе визита Трампа американцам оружейные контракты настолько крупные – на 110 миллиардов долларов – что 15 миллиардов на THAAD там не так уж и заметны. Хотя все понимают, что 110 миллиардов саудиты нарисовали для красоты, а реально на такую сумму покупать не собираются. Не из-за России, а из-за серьезных внутренних инфраструктурных проектов, требующих большого финансирования.

              Но вот перед Путиным королю Салману неудобно будет выглядеть несамостоятельным и не держащим слово – сам пообещал в Кремле купить С-400, но к моменту ответного визита так ничего и не подписал. Так что с большой долей вероятности в ходе поездки Путина в Эр-Рияд слова о покупке С-400 будут закреплены договором.


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