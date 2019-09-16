В Кремле заявили об отсутствии просьб Эр-Рияда к Москве в связи с атаками на НПЗ

Саудовская Аравия не запрашивала у Москвы помощи в связи с атаками, совершенными на предприятия Saudi Aramco, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, каких-либо обращений со стороны Саудовской Аравии не было на этот счет», – передает его слова ТАСС.

Он не исключил, что в начале этой недели президент Владимир Путин обсудит в Анкаре ситуацию с иранским и турецким лидерами Хасаном Роухани и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«В сегодняшних контактах нельзя исключать, что какие-то обмены мнениями состоятся», – сказал Песков.

Он добавил, что Россия негативно относится к увеличению напряженности в регионе в связи с инцидентом, передает РИА «Новости».

«Призываем все региональные и нерегиональные страны не делать каких-либо поспешных шагов или выводов, которые могут лишь усугубить дестабилизацию, и наоборот, придерживаться линии, которая поможет самортизировать напряженность, которая сейчас имеется. Что касается каких-то поспешных выводов, то мы никогда не были и не являемся сторонниками такой линии поведения», – сказал Песков.

Так он прокомментировал слова госсекретаря США Майка Помпео о том, что к атакам якобы мог быть причастен Иран.

Песков выразил уверенность, что атака на предприятия Saudi Aramco никак не повлияет на подготовку визита Путина в Саудовскую Аравию.

«Визит действительно был запланирован на октябрь, точную дату мы анонсируем по согласованию с саудовской стороной. И в Москве, и в Эр-Рияде имеется достаточно прочная политическая воля к дальнейшему углублению российско-саудовского сотрудничества. И мы продолжим этот путь», – заключил Песков.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке беспилотников. Эр-Рияд признал потерю половины нефтедобычи.

В Кремле сообщали, что тема атак на предприятия Saudi Aramco может обсуждаться на переговорах Путина с Эрдоганом и Роухани.

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