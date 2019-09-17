Кремль прокомментировал возможность посредничества между Саудовской Аравией и Ираном

Саудовская Аравия и Иран не высказывались за посредничество России в урегулировании их отношений, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, отношения между Россией и Саудовской Аравией весьма продвинутые и многоплановые, страны намерены дальше работать над расширением взаимодействия в самых различных областях.

«Кроме того, осуществляется взаимодействие и в весьма чувствительных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество. Контакты на этот счет осуществляются и будут продолжены. Что касается какого-то посредничества между Саудовской Аравией и Ираном - об этом речь не заходила. Ни одна из сторон таких пожеланий не высказывала», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил также, что Саудовская Аравия пока не отреагировала на предложение президента России Владимира Путина купить системы С-300 или С-400.

По его словвам, что у Кремля пока нет каких-либо данных об атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, которые «могли бы стать причиной для каких-то заключений о том, кто стоит за этой атакой».

«Еще раз повторяю,... мы не являемся сторонниками каких-то поспешных, скажем так, обвинений или заключений относительно того, кто стоит за этой атакой», – передает РИА «Новости» добавил Песков.

Он заявил также, что Кремль считает, что нужно время для анализа последствий атаки на саудовские нефтяные объекты, чтобы определиться с дальнейшими действиями.



«Пока непонятно, насколько Саудовская Аравия будет выдерживать какие-то потолки по отгрузке и производству нефти, поэтому сейчас вряд ли кто-то может дать какой-то прогноз на действие в ближайшее время, пока нет достоверной информации. Поэтому нужно какое-то время для анализа», – сказал пресс-секретарь российского лидера.

В ночь на 14 сентября два нефтеперерабатывающих завода в Саудовской Аравии были атакованы беспилотниками, в результате произошли пожары на НПЗ Абкайк и Хурайс. Саудовская Аравия подтвердила, что атаки привели и приостановке производства и потере половины нефтедобычи.

В США обвинили иранские власти в причастности к атакам. В МИДе Ирана все обвинения отвергли и назвали ложью.

Напомним, в понедельник президент России Владимир Путин на брифинге по итогам переговоров с президентами Турции и Ирана в Анкаре предложил Саудовской Аравии купить для защиты комплексы С-400 или С-300.

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