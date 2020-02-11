Македонский парламент ратифицировал вступление в НАТО

Парламент Северной Македонии ратифицировал вступление страны в НАТО.

Об этом сообщает РИА «Новости».

В декабре протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО ратифицировали в США.

МИД России указывал на риски вступления этой страны в Североатлантический альянс.