США ратифицировали протокол о вступлении Северной Македонии в НАТО

Соединенные Штаты завершили процедуру ратификации протокола к Североатлантическому договору относительно вступления Северной Македонии в НАТО, сообщил госсекретарь США Майк Помпео.

«Рад объявить о ратификации Соединенными Штатами протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО», – написал глава Госдепартамента США в своем Twitter.

«Еще один шаг к тому, чтобы приветствовать Северную Македонию в качестве 30-го члена НАТО!» – заявил Помпео.

Напомним, МИД России указывал на риски вступления Северной Македонии в НАТО.

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