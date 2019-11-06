МИД указал на риски вступления Северной Македонии в НАТО

Процесс расширения НАТО, в том числе возможное вступление в альянс Северной Македонии, подрывает доверие и стабильность на европейском континенте, ведет к усилению конфронтации, заявил директор четвертого Европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

Пилипсон заявил, что «позиция России относительно расширения НАТО хорошо известна» – Москва считает, что этот процесс «сам по себе носит деструктивный характер, подрывает доверие и стабильность на европейском континенте, ведет к усилению конфронтации», передает РИА «Новости».

«Вступление в альянс все новых членов, включая Северную Македонию (она может примкнуть к НАТО уже в ближайшие месяцы), рассматриваем именно под этим углом зрения», – добавил он.

Подчеркивается, что дело не в военной угрозе, которую северомакедонцы могли бы представлять для России, а в совокупности рисков для европейской безопасности, «которая должна обеспечиваться абсолютно другими методами, а не вовлечением этой страны в антироссийскую политику и военное планирование альянса».

Пилипсон сообщил также, что новый посол Греции в России Екатерина Насика прибудет в Москву 7 ноября.

«Желаем ей успехов в ответственной служебной миссии и приятных впечатлений о нашей стране», – сказал он.

Напомним, Греция и Македония в июне 2018 года подписали соглашение, разрешающее многолетний спор о названии бывшей югославской республики и открывает Скопье путь в НАТО и Евросоюз, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии.

В данный момент идет процесс ратификации протокола о вступлении Северной Македонии в НАТО.

В октябре сенат США проголосовал за принятие Северной Македонии в НАТО, в ноябре генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что Скопье готовится присоединиться к организации уже через несколько месяцев.

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