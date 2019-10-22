Сенат США проголосовал за принятие Северной Македонии в НАТО

Члены американского Сената проголосовали за принятие протокола о присоединении Северной Македонии к НАТО.

«За» проголосовал 91 сенатор, еще двое высказались «против», передает ТАСС.

В феврале Македония была официально переименована в Северную Македонию, что открыло стране путь в НАТО.