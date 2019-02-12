Македония стала Северной Македонией

Переименование Республики Македония в Северную Македонию вступило в силу, сообщил глава МИД страны Никола Димитров.

Димитров объявил о «начале длинной дружбы» Македонии и Греции.

Кроме того, в силу вступают поправки к конституции Македонии, передает РИА «Новости».

Македония официально сменила название.

Напомним, переименование открывает Македонии дорогу в НАТО.

Глава греческого правительства Алексис Ципрас рассказал, чего добилась его страна, победив в споре о названии Македонии.